V de BTS, alias Kim Taehyung, a atteint CE jalon sur Instagram ; mène les Bangtan Boys en termes de popularité

C’est en décembre 2021, que le Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook rejoint Instagram, envoyant des ARMYs dans un tizzy. Au cours des neuf dernières années depuis leurs débuts, les Bangtan Boys n’avaient pas pris la peine de faire leurs débuts sur Instagram. Ils ont déjà été très actifs sur Twitter et Weverse. Mais les choses ont changé l’année dernière. C’est presque comme si BTS avait fait allusion à leur interruption lorsqu’ils ont fait leurs débuts sur Instagram il y a quelques mois. C’est en juin, à l’occasion de leur 9e anniversaire, que BTS a annoncé qu’ils feraient une pause et se concentreraient sur des activités en solo. Et maintenant, BTS V alias Kim Tae Hyung a franchi une nouvelle étape sur Instagram.

Le grand jalon de Kim Taehyung sur Instagram

Le membre de BTS Kim Taehyung, populairement connu sous le nom de V, a franchi une nouvelle étape sur Instagram. Il a atteint 50 millions de followers sur Instagram. Et il est le premier membre du BTS à atteindre ce cap sur Instagram. BTS V alias Taetae a environ 67 publications sur son fil Instagram. C’est un mélange d’images et de vidéos et de tout ce qu’il aime et aime. Taehyung n’a pas de thème spécifique sur son Instagram et est assez spontané avec ses publications. Naturellement, la réalisation Instagram de Taehyung sera une discussion de premier plan dans Nouvelles d’Hollywood. Découvrez l’instantané de son nouveau jalon ci-dessous:

Taehyung mène BTS en termes de popularité

Les membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook présentent leurs différentes personnalités avec leurs publications Instagram. Ils sont fondamentalement eux-mêmes et c’est un délice pour les ARMYs. En parlant du boyband, Taehyung est en tête avec le plus d’abonnés sur Instagram à l’heure actuelle. Jungkook compte 45,5 millions de followers et derrière lui se trouve Jimin avec 42,5 millions. RM a 37,2 millions, Jin a 38,8 millions et tout comme J-Hope. Alors que Suga compte 37,7 millions de followers sur Instagram.

BTS V alias le rendez-vous de Taehyung avec Instagram

Taehyung a eu du mal avec Instagram. Il était connu pour avoir supprimé ses histoires Instagram quelques minutes après leur téléchargement, bien que l’histoire n’ait duré que 24 heures. Taehyung avait révélé plus tard qu’il aurait l’impression que la publication / l’histoire n’était pas assez bonne après un certain temps de téléchargement et qu’il les supprimerait donc. Taehyung avait également accidentellement suivi Jennie de Blackpink, semble-t-il. Il avait déploré d’avoir du mal à s’habituer à l’interface d’Instagram. Taehyung a également essayé de mener des AMA mais a abandonné en quelques minutes car Instagram n’arrêtait pas de planter. Dans l’ensemble, il est devenu assez naturel maintenant.