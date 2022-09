BTS’ V alias Kim Tae Hyung, l’un des chanteurs les plus populaires, ne manque jamais de nous étourdir avec ses performances. Il a un énorme fan à travers le monde, ses fans ne lui laissent aucune chance de lui donner de l’amour.

Récemment, le chanteur de K-pop a partagé deux photos sur lesquelles on peut le voir assis sur un banc tout en affichant son dos. La première photo est en couleur tandis que la seconde est en noir et blanc. Plus de 15 934 263 personnes ont aimé ces photos.

V de BTS et Jennie de BLACKPINK ont fait la une des journaux en raison de leurs rumeurs de rencontres. Leurs fans ont partagé plusieurs photos qui prouvent en quelque sorte qu’ils sont en couple, cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.

Les fans de BTS ARMY et BLACKPINK veulent savoir si les rumeurs sont vraies ou s’il s’agit de photos trafiquées qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, HYBE et YG Entertainment ont publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré que “c’est difficile à confirmer car c’est la vie privée de l’artiste”. Cependant, les fans ne peuvent pas rester calmes et cette déclaration les a laissés confus maintenant. Certains supposent que cela pourrait être une confirmation indirecte de leur relation. Alors que d’autres disent que ce ne sont que de fausses photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Pour les non-initiés, l’une des dernières images montre Jennie apparemment lors d’un appel FaceTime avec BTS V. Dans une autre image, la chanteuse de Blackpink est photographiée avec une personne dont le visage est obscurci mais qui est probablement V. Jisoo, Lisa, Jennie et Rosé de BLACKPINK apparaissent dans plus d’images pendant leurs vacances à New York. Bien que les images de V et Jennie aient suscité une large attention, elles ont également suscité une énorme agitation concernant le droit des stars à la vie privée. BTS ARMY et BLINKS sont mécontents que quelqu’un pirate les images privées de célébrités et les publie en ligne. Beaucoup de gens ont même critiqué l’utilisateur qui dit qu’il publierait plus d’images pour montrer que Taehyung et Jennie sortent ensemble.