Uzo Aduba enceinte et fait ses débuts avec Baby Bump aux Tony Awards – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Uzo Aduba est enceinte. La femme de 42 ans s’est présentée aux Tony Awards le 11 juin avec une bosse de bébé en plein écran dans son look de tapis rouge. Elle portait un costume brillant pour l’occasion, associant un pantalon taille haute à un haut court et une veste assortie. La veste Christian Siriano a été déboutonnée pour montrer sa bosse, et elle a posé debout sur le côté pour vraiment accentuer la grossesse pendant qu’elle prenait des photos. Uzo brillait absolument avec un maquillage rosé et ses cheveux étaient également coiffés.

C’est le premier enfant d’Uzo, qui a épousé son mari, Robert Sweeting, lors d’une cérémonie secrète et privée en 2020. Ce n’est qu’en septembre 2021 que la nouvelle de son mariage a été rendue publique. Pour la plupart, Uzo garde sa relation avec Robert hors de la vue du public.

Cependant, elle a donné un rare aperçu de leur mariage en septembre 2021 en publiant un selfie avec Robert du grand jour sur Instagram. Accompagné d’une citation de Quand Harry rencontre Sally, Uzo jaillit de trouver l’amour de sa vie. « Pour certains d’entre nous, cela peut donner l’impression que nous passons toute notre vie à attendre quelqu’un de spécial », a-t-elle écrit. « Mon cœur, mon amour – je suis si heureux que ma vie ait commencé l’année dernière avec toi. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.

En 2022, Uzo a été nominée pour la meilleure actrice dans une pièce aux Tony Awards pour sa performance dans Clyde. Elle a perdu contre Phylicia Rashad à la cérémonie. Bien qu’elle n’ait pas été nominée en 2023, Uzo est revenue à l’événement pour célébrer toutes les plus grandes pièces de Broadway de l’année.

Uzo est, bien sûr, surtout connue pour son rôle dans Orange est le nouveau noirdans lequel elle a joué de 2013 jusqu’à sa conclusion en 2019. Elle a ensuite remporté un Emmy Award pour son rôle dans Mme Amérique. Le prochain projet télévisé d’Uzo est la série Netflix Anti douleurbien qu’une date de première pour le spectacle n’ait pas encore été confirmée.

