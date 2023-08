Uzelman: Une réduction à court terme des taux d’immigration est nécessaire

~BW Uzelman

Le gouvernement fédéral a apporté plusieurs changements au système d’immigration en 2023. Certains changements sont positifs; certains ne le sont pas. Inchangé est la volonté du gouvernement d’augmenter amplement les niveaux d’immigration.

L’immigration, contrairement à l’avis de certains analystes économiques, a peu d’impact sur la croissance du revenu personnel. Même le gouvernement fédéral, qui vante les mérites de l’immigration et de ses avantages, admet : « Bien que l’immigration profite légèrement à la croissance du PIB, il n’y a pas d’impact significatif sur le PIB par habitant ». L’immigration, cependant, est un outil efficace pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre, qui ont proliféré dans de nombreux secteurs de l’économie. L’utilité de l’immigration à cette fin devrait s’améliorer, compte tenu des changements positifs apportés cette année à la sélection des immigrants par le gouvernement.

L’ancien système attribuait des points en fonction de l’éducation du candidat et d’autres attributs généraux. Le nouveau système Entrée express permet à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de prioriser les segments de l’économie et les candidats qui ont des compétences et une formation dans ces segments. Ceux qui sont prioritaires sont ceux qui sont très demandés. En 2022, Sean Fraser, alors ministre de l’Immigration, a déclaré qu’ils s’attaquaient aux «pénuries de main-d’œuvre, en particulier dans des secteurs clés comme la santé, la construction et les transports». En 2023, le ministère a ajouté des travailleurs de l’agriculture et des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM).

En théorie, les changements sont solides. Les secteurs prioritaires seront ajustés à la demande chaque année. Mais l’efficacité d’Entrée express dépendra de la priorité accordée par le gouvernement aux professions appropriées.

Un article du Globe and Mail a révélé qu’en 2023, le gouvernement avait attribué un pourcentage étonnant de 29 à 32 % du total des postes d’entrée express aux immigrants STEM, bien qu’une étude de 2020 ait montré que seulement 20 % des immigrants formés en STEM avaient trouvé un emploi dans un poste STEM en Canada. Les travailleurs de la santé sont très demandés, mais ne se sont vu attribuer que 9 à 12 % des postes, tandis que les transports et l’agriculture ont reçu chacun 1 à 2 %. Les métiers n’ont reçu que 3% à 4%, bien que des gens de métier soient nécessaires de toute urgence pour aider à développer l’offre de logements. L’Ontario à lui seul, selon son gouvernement, aura besoin de 100 000 travailleurs de la construction de plus au cours de cette décennie.

En novembre 2022, le gouvernement a annoncé des objectifs accrus de 465 000, 485 000 et 500 000 immigrants (résidents permanents) pour les années 2023, 2024 et 2025. En 2022, l’immigration était de 432 000. Rappelons que l’augmentation nette des résidents non permanents (étudiants et travailleurs temporaires) a été de plus de 600 000 personnes, pour un total de plus d’un million de nouveaux arrivants. Les chiffres des résidents permanents et non permanents ont été des records en 2022, et l’augmentation des résidents non permanents devrait rester élevée en 2023-2025.

On ne sait pas exactement comment le gouvernement est arrivé aux nouveaux objectifs. Ce qui est clair, c’est qu’ils n’étaient pas basés sur le parc de logements actuel ou sur la capacité d’étendre les services gouvernementaux. Le parc de logements est insuffisant pour la population actuelle du Canada et, par conséquent, le coût a dépassé les niveaux abordables pour de nombreux citoyens canadiens et nouveaux arrivants. De même, certains services gouvernementaux sont mis à rude épreuve, notamment les soins de santé mais aussi, ironie du sort, les services d’immigration.

Le gouvernement fédéral a les choses à l’envers. Ils n’ont pas basé les niveaux d’immigration sur le logement et les services disponibles, mais ont plutôt d’abord déterminé des cibles d’immigration et s’attendent à ce que les provinces et les municipalités s’en sortent. Ça ne marchera pas. Certaines provinces déploient de sérieux efforts pour accroître la capacité de logement et la prestation de services de santé. Les deux ne sont tout simplement pas adéquats maintenant et ne le seront pas bientôt. Si l’immigration n’est pas facilitée, les problèmes d’offre de logements et d’abordabilité pourraient bien s’aggraver et la disponibilité des soins de santé pourrait continuer à se détériorer.

Pierre Poilievre, le chef du PCC, a récemment déclaré qu’il fonderait les objectifs d’immigration sur les besoins du secteur privé en matière d’employés, la volonté des organismes de bienfaisance de soutenir les réfugiés et le désir de réunification familiale. Il s’est engagé à offrir un logement et des soins de santé aux nouveaux arrivants. C’est positif, mais cela signifie-t-il qu’il réduira l’immigration – il a refusé de le dire – ou comptera sur l’augmentation du logement et des soins de santé ? Il doit fournir des détails, mais contrairement aux libéraux, il reconnaît que nous ne pouvons pas cibler les chiffres de l’immigration isolément.

Premièrement, le gouvernement fédéral doit déterminer la disponibilité de logements et de services, et dans quelle mesure elle peut être augmentée. Deuxièmement, il doit coordonner les niveaux d’immigration avec cette disponibilité. Aucune des deux tâches ne sera facile ; les deux seront nécessaires. La demande de main-d’œuvre pourrait continuer à dépasser la croissance de la population active, jusqu’à ce que nous puissions construire une capacité de logement et de services adéquate pour l’accueillir.

Attendez-vous à ce que les appels à une réduction temporaire de l’immigration – des provinces, des municipalités, des experts et des citoyens – se généralisent et deviennent plus urgents. La réduction est regrettable, particulièrement pour les candidats à l’immigration. Il aurait pu être minimisé avec une meilleure planification du gouvernement fédéral.

