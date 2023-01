Uzelman: Trudeau est sourd à la demande du Japon pour le GNL

~BW Uzelman

Le gaz naturel est le plus propre des combustibles fossiles, et le gaz naturel de la Colombie-Britannique contient moins de carbone que la plupart des autres. L’usine LNG (Liquid Natural Gas) Canada de Kitimat produira 35 % moins d’émissions de gaz à effet de serre (GES) que les installations les plus performantes au monde. Ainsi, l’aversion apparente du premier ministre Justin Trudeau pour le GNL est déconcertante. Le Japon, en tant qu’allié responsable du Canada, des États-Unis et de l’Ukraine, veut remplacer son gaz naturel fourni par la Russie. Le Japon veut également se diversifier à partir des sources de pétrole et de gaz du Moyen-Orient.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est récemment rendu au Canada à la recherche de GNL canadien. Trudeau a commencé positivement, “être un fournisseur d’énergie fiable est important…”. Mais ensuite, il a ajouté quelques conseils écologiques non sollicités, “le monde évolue de manière agressive, significative vers la décarbonation, vers la diversification, vers plus d’énergies renouvelables”. Trudeau n’a offert aucun approvisionnement en GNL et aucun commentaire sur le projet Cedar LNG, qui attend l’approbation fédérale. Kishida a résumé la situation : “Nous n’avons obtenu aucun engagement.”

De même, lorsque la chancelière allemande, l’année dernière, a demandé au GNL canadien de l’aider à traverser la crise énergétique créée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine, Trudeau a refusé de soutenir de nouveaux projets de GNL. Il n’y avait « aucune analyse de rentabilisation » pour Atlantic LNG, a fait remarquer Trudeau. Il suggère que – même si nous avons du gaz naturel en abondance, nous avons des clients qui recherchent du GNL et nous pouvons le produire de manière extrêmement efficace – d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas de sens sur le plan économique. Il peut ne pas voir un cas politique; il y a absolument une analyse de rentabilisation.

Il est largement reconnu que le gaz naturel est un carburant de transition précieux sur notre chemin vers un avenir à zéro carbone net. Le Business Council of BC a rédigé un rapport historique sur les transitions énergétiques. Denise Mullen et David Williams affirment : « Tout au long de l’histoire, les sociétés sont passées à des sources d’énergie avec une densité de puissance, une portabilité et une flexibilité plus élevées. Ils disent que la transition actuelle implique l’ajout de sources d’énergie renouvelables de petite et moyenne taille fonctionnant conjointement avec les infrastructures énergétiques existantes.

L’énergie renouvelable (éolienne et solaire) n’est pas toujours disponible. Le gaz naturel et le GNL sont des éléments importants du mix énergétique, notent Mullen et Williams, remplaçant les combustibles fossiles à forte intensité de carbone, tout en équilibrant la variabilité des énergies renouvelables. Ils ajoutent : “L’avenir n’est pas ‘ou/ou’ entre les combustibles fossiles et les énergies renouvelables – c’est plutôt un ‘et’.” Alors que le charbon est progressivement supprimé, prévient le rapport, « le gaz naturel/GNL est le seul substitut rapidement déployable » pour les carburants à plus forte émission, en particulier dans la production d’électricité. La production au charbon n’est pas courante au Canada, mais elle est encore largement utilisée ailleurs, notamment en Chine, en Inde et dans les pays en développement. L’utilisation du charbon doit être fortement réduite à l’échelle mondiale pour réduire sensiblement les émissions de GES.

Mullen et Williams observent que la Colombie-Britannique était un chef de file dans l’action climatique avec l’institution de la taxe sur le carbone. “Pour continuer à diriger, il faut adopter une perspective planétaire – et non locale ou isolationniste – pour réduire ou ralentir l’augmentation des émissions mondiales totales de GES.” Les enjeux sont élevés. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être paroissiaux.

Les exportations de GNL fourniront un marché pour plus de gaz naturel de la Colombie-Britannique. L’industrie pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique, qui se compose en grande partie de gaz naturel, a enregistré des taux de productivité s’élevant à 26 fois le taux moyen du secteur des entreprises (en 2018). La croissance d’une industrie hautement productive soutiendra la croissance des salaires. Une étude a révélé que le gaz naturel exploité augmentera le PIB de la Colombie-Britannique de 8 milliards de dollars par an et augmentera les emplois de 3 % par an.

Ipsos a publié un sondage en septembre qui montrait que 76 % des Canadiens étaient favorables au développement de plus d’énergie renouvelable et 71 % de plus d’hydroélectricité. Le soutien pour plus de gaz naturel était également fort à 66 %. 52 % des Canadiens affirment que le Canada a l’obligation morale d’aider l’Europe à réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes. 41 % ont déclaré que le Canada doit augmenter ses exportations de gaz pour soutenir l’Europe même si nous manquons nos objectifs climatiques, tandis que 33 % ont déclaré que le Canada devrait atteindre les objectifs climatiques même si nous ne pouvons pas aider l’Europe, et 26 % ne savaient pas.

La demande internationale de GNL est forte. Le monde ne peut pas remplacer rapidement et totalement les sources de carburant à forte teneur en carbone par des sources d’énergie renouvelables. Ce changement prendra des décennies et des investissements massifs. Si le Canada veut aider à réduire significativement la production mondiale de carbone à court terme, un carburant de transition est nécessaire. Le gaz naturel est la seule alternative, car il est propre, « rapidement déployable » et évolutif.

L’opposition de Justin Trudeau au GNL est très difficile à comprendre. M. Trudeau ne ressent apparemment aucune obligation morale de fournir de l’énergie canadienne à nos alliés et d’aider à réduire les émissions mondiales totales de GES. Il doit connaître les avantages économiques que le développement du GNL confère à la Colombie-Britannique et au Canada. Il doit connaître l’importance d’une concentration mondiale sur la réduction des GES et la nécessité de carburants de transition. Il doit savoir que les Canadiens appuient largement le développement du gaz naturel et son exportation vers l’Europe (et probablement le Japon).

Alors pourquoi s’opposer au GNL ? Peut-être que le premier ministre est entravé par une idéologie environnementale insulaire ou espère transformer les politiques en matière de changement climatique en un problème de coin. L’un ou l’autre est déconcertant et décevant.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

