Uzelman : « The Dismal Science » et une politique budgétaire durable

Thomas Carlyle (1795-1881), philosophe écossais, a qualifié l’économie de « science lugubre ». Il a utilisé cette phrase pour insulter certains éminents économistes. Aujourd’hui, il a une signification plus conforme à la première utilisation par Carlyle du mot “lamentable” pour décrire une théorie de Thomas Malthus prédisant une famine de masse à venir.

Mais l’économie n’est pas une science lugubre. Ses prédictions peuvent être pessimistes ou optimistes. Une théorie économique de la fin des années 1970, cependant, pourrait être qualifiée de théorie lamentable. Il a postulé que les taux d’intérêt n’affectent pas les variables économiques comme l’inflation à moins que les taux ne bougent de manière imprévisible. Maintenant, si c’est vrai, un outil majeur que la Banque du Canada utilise pour lutter contre l’inflation serait largement inefficace. Le résultat pourrait être une inflation sans fin. La théorie semble illogique. Cependant, au milieu d’une longue période de taux d’intérêt et d’inflation élevés simultanément dans les années 1970 et 1980, elle était considérée comme crédible.

Aujourd’hui, les économistes acceptent que des taux plus élevés permettent de maîtriser l’inflation. La Banque du Canada a relevé le 25 janvier son taux directeur de 25 points de base à 4,5 %. La Banque a publié une déclaration selon laquelle les économies aux États-Unis et en Europe ont été plus résistantes que prévu, les perspectives de croissance en Chine se sont améliorées et la croissance récente au Canada a été plus élevée que prévu. La déclaration soutient que l’économie canadienne reste en demande excédentaire, bien que les ventes de maisons soient en baisse et que les dépenses des ménages ralentissent. Il indique que le ralentissement s’élargira à mesure que les effets des taux plus élevés se répercuteront sur l’économie.

La Banque s’attend à ce que la croissance stagne à la mi-2023 et prévoit une croissance de 1 % pour l’année et de 2 % en 2024. Elle estime que l’inflation sous-jacente a atteint un sommet et que l’IPC baissera à environ 3 % d’ici la mi-2023 et 2 % en 2024. Il crédite les améliorations de la chaîne d’approvisionnement, la baisse des prix de l’énergie, la hausse des taux d’intérêt et le resserrement quantitatif. “Le Conseil des gouverneurs”, lit-on dans le communiqué, “s’attend à maintenir le taux directeur à son niveau actuel, pendant qu’il évalue l’impact des augmentations cumulées des taux d’intérêt”. Les économistes du secteur privé sont globalement d’accord avec les projections de la Banque. Certains pensent que la hausse des taux d’intérêt sera la dernière de ce cycle.

Peut-être plus troublant que les problèmes actuels d’inflation sont les graves préoccupations concernant les niveaux de dépenses du gouvernement fédéral. David Dodge et Richard Dion, tous deux conseillers principaux chez Bennett Jones, ont produit un rapport sur la situation financière du gouvernement. Les deux hommes avaient une vaste expérience à la Banque du Canada, Dodge en tant que gouverneur. S’adressant aux médias, Dodge a déclaré: “Vous devez aligner ce que vous promettez avec ce que vous mettez réellement de vraies ressources derrière.” M. Dodge donne au gouvernement des conseils judicieux. En termes plus directs, ne promettez pas de services que vous ne pouvez pas financer.

Dodge et Dion examinent d’abord le plan financier du gouvernement fédéral présenté dans le budget de 2022. Les auteurs étendent les hypothèses du budget jusqu’en 2032. Ils constatent, dans ce scénario, que le ratio dette/PIB diminue et que le ratio charges d’intérêt/recettes reste inférieur à 10 %, comme eux et la plupart des économistes le conseillent.

Cependant, les auteurs disent qu’il y a « trois grands risques » au scénario budgétaire : premièrement, les dépenses prévues ne seront probablement pas suffisantes pour satisfaire les objectifs politiques. Deuxièmement, il y a une forte probabilité d’une récession plus profonde en 2023. Troisièmement, les pressions inflationnistes vont très probablement se poursuivre, tout comme les taux d’intérêt plus élevés. Ces risques, s’ils se matérialisaient isolément ou ensemble, auraient une incidence sur les ratios dette/PIB et intérêts/recettes. S’ils sont importants, les chocs pourraient nécessiter des dépenses de programmes supplémentaires, déstabiliser la cote de crédit du gouvernement, augmenter les frais d’intérêt et évincer les dépenses de programmes.

Dodge et Dion semblent plus préoccupés par ces risques que ne le sont la Banque du Canada et les économistes indépendants. Mais la principale préoccupation des auteurs, je pense, concerne un gouvernement qui dépense beaucoup. Les auteurs affirment que le but du rapport est de fournir “un guide pour des actions de politique budgétaire durables”. Ils décrivent

le plan budgétaire du gouvernement comme « plausible, mais optimiste ». Ce n’est pas un vote de confiance. Les risques ne peuvent pas être éliminés. Seul le plan budgétaire est directement sous le contrôle du gouvernement.

Le gouvernement fédéral devrait accepter le rapport de Dodge et Dion comme un sérieux avertissement. Au minimum, le gouvernement devrait réévaluer les coûts des nombreux nouveaux programmes annoncés dans le budget 2022 et depuis. Ils devraient annuler les extensions de programme prévues si nécessaire pour maintenir l’intégrité de leur plan financier et être très prudents lorsqu’ils ajoutent de nouvelles dépenses. Les risques économiques sont réels. Le Canada ne peut se permettre de les ignorer.

Malheureusement, il est peu probable que le gouvernement libéral tienne compte de l’avertissement de qui que ce soit. Ils sont susceptibles de continuer à dépenser de manière excessive, comme ils ont l’habitude de le faire. L’économie ne peut pas être qualifiée de science lamentable, mais la politique économique et budgétaire de ce gouvernement est plutôt lamentable.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

