Uzelman : sommet des 3 amigos et opportunités pour le Canada et le Mexique

Le premier ministre canadien, Sir Wilfred Laurier, a déclaré : « Le XIXe siècle a été le siècle des États-Unis. Je pense que nous pouvons affirmer que le Canada remplira le XXe siècle. À une autre occasion, il l’a déclaré plus directement : « le XXe siècle sera le siècle du Canada et du développement canadien ». Cela n’a pas tout à fait fonctionné de cette façon. Peut-être que le jour du Canada est encore à venir. Si tel est le cas, ce ne sera probablement pas en tant que nation unique, mais plutôt en tant que membre de l’équipe nord-américaine.

Le Sommet des dirigeants nord-américains a eu lieu la semaine dernière à Mexico. Goldy Hyder, PDG du Conseil canadien des affaires (CCA), s’est adressé aux responsables gouvernementaux et aux chefs d’entreprise : « Trop souvent, nous avons agi soit comme trois pays indépendants, soit comme deux relations bilatérales. Dans le monde d’aujourd’hui, cela va nous laisser loin derrière. Il a conseillé aux trois dirigeants de considérer l’Amérique du Nord comme une seule unité, et non comme des entités distinctes. “La façon dont le monde prend forme est vraiment la force du nombre et des blocs.”

En effet, l’Amérique du Nord évolue dans cette direction depuis un certain temps. Depuis l’avènement de l’ALENA en 1994, les importations canadiennes en provenance du Mexique sont passées d’environ 3 milliards de dollars à 27 milliards de dollars en 2021. Les exportations canadiennes vers le Mexique sont passées d’environ 2 milliards de dollars à 11,5 milliards de dollars. Les États-Unis sont responsables de plus de 75 % du commerce international du Canada et du Mexique.

La BCC, de concert avec la Chambre de commerce des États-Unis et le Consejo Coordinador Empresarios du Mexique, a écrit une lettre ouverte aux dirigeants du Canada, des États-Unis et du Mexique avant le Sommet. “Ensemble, nos trois pays représentent près d’un tiers de l’activité économique mondiale.” Les trois organisations rappellent que l’Amérique du Nord représente un marché de 500 millions de personnes.

La lettre indique que le continent pourrait devenir le premier producteur mondial de véhicules électriques (VE), mais seulement, “si nous travaillons ensemble pour surmonter les pénuries de matières premières clés, encourager l’investissement dans de nouvelles capacités de fabrication et faciliter l’achat de VE par les consommateurs”. .” La région pourrait également être un fournisseur “d’énergie plus propre, de minéraux critiques et de technologies à faible émission de carbone pour les marchés mondiaux”.

Les gouvernements du Canada et du Mexique ont convenu bilatéralement de soutenir la mobilité de la main-d’œuvre. C’était crucial compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre au Canada. Dans la Déclaration de l’Amérique du Nord (DNL), les trois dirigeants se sont engagés à promouvoir le développement de la main-d’œuvre, les chaînes d’approvisionnement régionales et les investissements dans des industries clés telles que les semi-conducteurs et les batteries pour véhicules électriques. La DNL note également que les «minéraux critiques» sont essentiels à la transition énergétique propre et engage chaque pays à cartographier les réserves de ces minéraux.

Il est important, cependant, que les gouvernements tempèrent leur désir de choisir des gagnants. Le Mexique maintiendra ses atouts actuels dans la production automobile, qui représente environ 35 % de ses exportations vers le Canada. Et le Mexique dispose de la main-d’œuvre importante et à des prix compétitifs nécessaire pour exploiter d’autres opportunités de fabrication telles que les produits médicaux et de consommation. La Chine domine une grande partie de l’industrie manufacturière mondiale. Le Canada et les États-Unis ont besoin d’autres fournisseurs qui peuvent offrir proximité et certitude d’approvisionnement.

Fait encourageant, après le sommet, le ministre mexicain des Affaires étrangères a déclaré que les trois pays avaient convenu de travailler ensemble pour fabriquer 25 % de ce qu’ils importent d’Asie. Il a déclaré que le Mexique devrait investir pour accélérer le processus et que le Canada et les États-Unis s’étaient engagés à aider à développer l’industrie dans l’État frontalier nord de Sonora. Le Canada et les États-Unis sont bien placés pour soutenir le Mexique avec les investissements nécessaires. Le Globe and Mail rapporte que, depuis 1999, le Canada a investi 50 milliards de dollars américains au Mexique, tandis que l’Espagne a investi 80 milliards de dollars américains et les États-Unis ont investi 310 milliards de dollars américains. Cependant, le Canada a augmenté ses flux de capitaux et semble sur le point de dépasser l’Espagne en termes d’investissements annuels.

Le Canada a des possibilités à la fois d’accroître ses exportations et d’investir davantage au Mexique. BCC suggère que le Canada possède une expertise dans les domaines où la demande mexicaine est en croissance, « y compris l’aérospatiale, les services financiers, les technologies vertes et les infrastructures énergétiques ». De 2015 à 2020, TC Energy représentait 56 % des investissements canadiens au Mexique, selon le Globe. La société a récemment obtenu un accord de 4,5 milliards de dollars pour un nouveau pipeline mexicain. TC Energy n’est qu’une des réussites canadiennes au Mexique.

Les perspectives pour l’Amérique du Nord semblent prometteuses. Si les entreprises et le gouvernement canadiens travaillent habilement et rapidement, nous pouvons devenir une partie intégrante de plus en plus importante de l’équipe Amérique du Nord. Alors, le XXIe siècle sera le nôtre – collectivement, bien sûr. Laurier avait peut-être essentiellement raison.

