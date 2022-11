~ Bruce Uzelman

L’itinérance a triplé à Kelowna au cours de la dernière année, selon le service des règlements municipaux. Le directeur de la sécurité communautaire de Kelowna a déclaré à CBC que Kelowna comptait en moyenne 170 personnes « visiblement sans logement » en octobre. Darren Caul a poursuivi: “Je dis visiblement parce que cela ne reflète en aucun cas le nombre réel de personnes qui se trouvent dans une situation de logement précaire – et les chiffres sont stupéfiants.”

Sept exploitants de refuges dans l’Okanagan-Similkameen ont écrit une lettre ouverte le 5 novembre. Le système de refuges, révèlent-ils, offre des services insuffisants, manque de ressources, manque de personnel et est dangereux. Aussi mauvais que soit le système pour les usagers, la situation est bien pire pour ceux qui n’ont pas accès à un refuge.

Les personnes sont régulièrement refoulées des établissements complets ou en sous-effectif, et certains sans-abri, malades mentaux ou toxicomanes, ne cherchent pas d’abri ou sont incapables de se rendre eux-mêmes dans un refuge. Certains, littéralement, nuit après nuit, dorment dans la neige ou appuyés contre une porte. Très clairement, ces personnes sont à risque d’hypothermie – d’autant plus que les températures descendent bien en dessous de zéro – et de surdosage.

David Eby, le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, a parlé cet été du manque de soutiens nécessaires pour les personnes souffrant de maladie mentale, à la suite de la décision de fermer l’hôpital psychiatrique de Riverview dans les années 1980 et à la suite de changements fédéraux plus récents entravant la capacité des tribunaux de détenir des personnes sous caution. Il a dit: “Et cela signifie [it is necessary for] des choses comme les soins involontaires de santé mentale et de toxicomanie pour les gens pour leur donner au moins une chance de survivre, mais aussi pour répondre à la crise dans laquelle ils se trouvent évidemment. Un chœur de critiques a rencontré Eby de la BC Civil Liberties Association (BCCLA) et certains médecins.

Meghan McDermott de la BCCLA a faussement attaqué les commentaires d’Eby en les qualifiant de “trompeurs, immoraux et imprudents”. Elle a averti que les soins involontaires violeraient les droits de la Charte. C’est possible, mais Eby est un ancien directeur général de la BCCLA et un ancien procureur général de la Colombie-Britannique, qui comprend les implications de la politique et la nécessité d’être prudent dans son application. McDermott fait également valoir avec véhémence la position médicale orthodoxe sur le traitement involontaire : “Toutes les preuves sont claires que le traitement médicamenteux involontaire peut causer de grands dommages – même la mort – et ne sauve pas de vies.” En fait, des preuves importantes vont à l’encontre de ce point de vue.

Dr Bruce Hobson, Dr Jim Ketch, Dr Robert Lehman, Dr David Smith et Dr Tom Warshawski, qui traitent tous les jeunes de la Colombie-Britannique souffrant de troubles liés à la toxicomanie [SUD], en septembre, a écrit, “nous pensons que les preuves ont besoin d’un nouveau regard.” Dans un article équilibré, « Medical Evidence Supports Involuntary Treatment », ils affirment : « Bien qu’il soit exact que l’abstinence forcée sans la fourniture d’un traitement agoniste des opioïdes est dangereuse, cette approche n’est pas proposée. Il existe cependant des preuves pertinentes pour soutenir un traitement involontaire limité dans le temps lorsqu’il intègre un traitement par agonistes opioïdes et une réduction des méfaits.

L’article des médecins cite une étude norvégienne, dans laquelle “les auteurs ont conclu que si ‘le traitement volontaire du TUS a généralement donné de meilleurs résultats, néanmoins, nous avons également constaté de meilleurs résultats pour les patients en admission d’office.'” Les auteurs de l’étude ajoutent qu’il est important de reconnaître que l’alternative au traitement obligatoire est l’absence de traitement.

L’article des médecins relaie des faits et des statistiques qui donnent à réfléchir. La Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique en 2016 après avoir enregistré près de 1 000 décès par surdose de drogue en 2015. « Le bilan annuel des décès a continué d’augmenter, avec plus de 1 000 décès au cours des six premiers mois de 2022. adolescents en Colombie-Britannique. Les approches actuelles sont inefficaces et notre dogme doit être remis en question.

L’article poursuit ainsi : « Lorsqu’un jeune souffre d’une maladie mettant sa vie en danger [illicit drug] surdose, il faut des jours pour que la cognition s’améliore suffisamment pour qu’ils aient la capacité de comprendre et d’apprécier, de refuser et d’accepter un traitement. … La plupart ont de graves problèmes de santé mentale et beaucoup sont suicidaires… ». Pourtant, il est courant de les libérer quelques heures seulement après l’inversion du surdosage, indique l’article. En revanche, les jeunes souffrant de troubles mentaux, qui ont des surdoses de drogues « non illicites », reçoivent une évaluation psychiatrique complète et ne sont libérés que lorsqu’ils sont en sécurité. Ils méritent tous les mêmes normes de soins disent les médecins.

La prise en charge involontaire de certaines personnes dépendantes de drogues illicites, qu’elles soient hébergées ou sans abri, est essentielle. Malheureusement, les sans-abri sont particulièrement vulnérables. Le 12 octobre, le BC Coroners Service a publié un rapport qui a révélé qu’il y avait eu 247 décès de sans-abri (définis comme dormant à l’extérieur ou dans un refuge) en 2021, soit une augmentation de 75 % par rapport à l’année précédente. Il a également montré que près de quatre décès sur cinq (79 %) étaient liés à la toxicité des drogues illicites. Abandonner ces personnes à une surdose potentielle ou mourir de froid seules dans la nuit est impitoyable et inexcusable.

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

