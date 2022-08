Uzelman : Poilievre, oint pour diriger ?

~BW Uzelman

Le caucus du Parti conservateur du Canada (PCC) appuie fortement Pierre Poilievre dans la course à la chefferie du PCC. (Dix députés en Colombie-Britannique, dont trois dans l’Okanagan et plusieurs dans d’autres circonscriptions de l’intérieur, l’appuient.) C’est un peu déroutant. Poilievre a fait preuve d’un grave manque de jugement plus tôt en 2022. Il a soutenu le Freedom Convoy dans son occupation illégale d’Ottawa. De nombreuses entreprises indépendantes et un centre commercial entier ont été contraints de fermer, les résidents ne se sentaient pas en sécurité pour utiliser leurs rues et de gros klaxons ont retenti jour et nuit – pendant quatre semaines.

Dans le même temps, des blocus ont illégalement arrêté tout le trafic frontalier international à Windsor, en Ontario et à Coutts, en Alberta et ailleurs. Cela a causé de gros désagréments aux entreprises et aux camionneurs en activité, des coûts supplémentaires et une incapacité, dans de nombreux cas, à fonctionner ou à travailler du tout. Les occupants et les bloqueurs protégeaient prétendument leurs libertés, mais ce faisant, ils piétinaient les libertés et les droits d’autrui.

Pour un député, soutenir de telles manifestations est inacceptable. Et Poilievre continue de faire appel à cette circonscription avec sa rhétorique de liberté et ses politiques anti-mandat. Il a juré de manière irresponsable d’interdire les mandats de vaccination. Covid est toujours là. De nouvelles variantes pourraient menacer la santé de nombreux Canadiens et imposer de nouveaux stress à notre fragile système de santé. Que Poilievre soutienne de telles positions est en effet perplexe.

Pendant des années, il a été le député le plus partisan et le plus agressif de la Chambre des communes. À l’époque où il était secrétaire parlementaire de l’ancien premier ministre Steven Harper, il est devenu le « chien d’attaque » de Harper. Harper, en tant que premier ministre, a fait preuve d’un bon jugement et a fourni un gouvernement très compétent. Je n’ai rien vu à Poilievre qui me laisse espérer qu’il développera les mêmes compétences.

Poilievre, personnellement, a peut-être légèrement modéré son ton au fil des ans, mais sa campagne est très antagoniste. Jenni Byrne, l’une des principales conseillères de Poilievre, a offert une réprimande exceptionnelle de son propre parti dans une déclaration de juillet : “Le parti a choisi une personnalité médiatique libérale d’élite de la Laurentienne pour modérer le débat d’Edmonton.” D’accord, elle a perdu la plupart des lecteurs de «l’élite laurentienne», mais pour elle, c’est une élite commerciale, politique et universitaire libérale méprisable.

Elle a soutenu que le fiasco du débat “s’est produit malgré les fortes mises en garde du Parti concernant à la fois le modérateur et le format – qui ont tous été ignorés”. Elle a ajouté de manière colorée le modérateur, “a joué un triste son de trombone lorsqu’un candidat ou le public ne s’est pas conformé à ses règles stupides.” Sa critique du modérateur et du Parti est juste, mais pourquoi brutaliser votre propre Parti ?

Elle termine avec un embrochage de Jean Charest, “Personne n’est intéressé par un scandale en proie à des impôts et des dépenses, épris de taxe sur le carbone, premier ministre libéral vaincu.” Méchant! Voilà pour l’unité du parti PCC. Jenni Byrne est à Pierre Poilievre ce que Pierre Poilievre était à Steven Harper.

Cependant, Poilievre est un bon communicateur, serait intelligent et aurait un charisme légèrement geek. Peut-être que cela, et le fait que les députés du PCC s’attendent à ce qu’il blesse mortellement les libéraux de Trudeau, expliquent leur soutien écrasant pour lui. Le caucus, qui est relativement de droite, en est venu à considérer Poilievre comme un véritable conservateur, bien qu’il ait proposé très peu de politiques de fond, et les politiques proposées sont plus populistes que conservatrices.

Un sondage Angus Reid publié le 25 juillet 2022 montre qu’avec Poilievre ou Charest comme chef du PCC, le parti obtient 34 % du vote national, mais Charest doublerait l’avance de Poilievre sur les libéraux, 10 % contre 5 %. De même, en Colombie-Britannique, avec Poilievre ou Charest comme chef, le PCC remporte 35 % des voix, mais l’écart entre le PCC et les libéraux est de 13 % sous Charest, alors qu’il est de 7 % sous Poilievre. L’avance sur les libéraux est importante car l’efficacité du vote des libéraux est supérieure à celle du PCC. (Les libéraux dépassent de loin le nombre de sièges lorsque le nombre de votes pour chaque parti est comparable.)

Si les membres du parti PCC basent leur choix uniquement sur la possibilité de gagner des élections, ils seraient bien avisés de choisir Charest. En effet, s’ils basent leur choix sur des propositions politiques solides et conservatrices, ils devraient également choisir Charest.

Bruce Uzelman vit à Kelowna et détient un baccalauréat ès arts, niveau avancé, avec majeure en sciences politiques et économie de la Université de la Saskatchewan de Saskatoon, Sask.

