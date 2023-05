Uzelman : Malgré le rapport de David Johnston, une enquête publique s’impose

~BW Uzelman

Justin Trudeau a assuré à plusieurs reprises aux médias que l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes n’avait pas d’incidence sur les résultats des élections, quelle que soit la question posée. Il a fallu des semaines au Premier ministre pour passer de cela à une préoccupation déclarée pour notre démocratie. La vérité est qu’il ne se souciait vraiment pas de tout cela.

Trudeau a résisté aux appels à une enquête publique. Lorsque la polémique n’a pas pris fin, il a créé le poste de «rapporteur spécial», peu importe que personne ne sache ce que cela signifiait. De toute évidence, c’est quelqu’un qui est moins susceptible de signaler la responsabilité politique de l’échec généralisé de la sécurité et de la gouvernance. Sans manquer de respect à l’ancien gouverneur général David Johnston, le rapporteur. Il a déjà identifié d’importantes lacunes dans le partage du renseignement. Mais le GG, même à la retraite, doit être au-dessus de la mêlée partisane. Le PM n’a pas respecté cette convention. M. Johnston, peut-être, n’a pas saisi la profondeur de la partisanerie présente.

Le NSICOP, le comité parlementaire de la sécurité nationale et du renseignement, a mis en garde le gouvernement contre une ingérence étrangère généralisée. Le rapport de 2019 indiquait : « Le Canada a mis du temps à réagir à la menace d’ingérence étrangère. Le gouvernement doit faire mieux. Le rapport indique que des élus et des fonctionnaires sont visés. Le rapport de 2022 exhortait le gouvernement « à répondre aux recommandations des sept examens précédents du comité sur des questions critiques dans la communauté de la sécurité et du renseignement, y compris… l’absence d’une stratégie pangouvernementale pour lutter contre l’ingérence étrangère au Canada ».

Trudeau a évité d’accepter la responsabilité des actions et des faux pas de son gouvernement. Il fut un temps où la « responsabilité ministérielle » signifiait simplement que le ministre était responsable devant le Parlement du rendement de son ministère. Pas plus! Il fut un temps où les ministres, même le Premier ministre, démissionnaient ou étaient licenciés pour avoir mal géré des questions cruciales. C’est maintenant extrêmement rare.

L’ingérence étrangère exige la responsabilité du gouvernement. Une responsabilité cruciale du gouvernement est d’assurer la sécurité contre les menaces étrangères. Par négligence, le gouvernement Trudeau y a prêté peu d’attention et a offert un minimum de transparence. Des questions demeurent : comment la pression de la Chine sur les Canadiens d’origine chinoise les a-t-elle touchés et que faut-il faire pour les protéger ? Comment le gouvernement a-t-il réagi à l’ingérence de la Chine, le cas échéant ? Que savaient le premier ministre et le ministre de la Sécurité publique, et quand?

M. Johnston croit que le gouvernement n’a rien fait de mal. Il n’a pour l’instant attribué aucune culpabilité. Son rapport a plutôt suggéré qu’il y avait des problèmes systémiques. Il a déclaré : « Les matériaux [from CSIS] sont reçus, mais personne ne garde la trace de qui les a spécifiquement reçus ou les a lus. Si le gouvernement ne s’assure pas que les fonctionnaires et les ministres appropriés reçoivent et lisent les rapports critiques sur la sécurité et le renseignement, c’est un échec du gouvernement – des fonctionnaires, des ministres et, en fin de compte, du Premier ministre.

De plus, l’affirmation de M. Johnston selon laquelle une enquête publique n’est ni nécessaire ni utile est erronée. Il soutient qu’il existe un conflit entre une enquête publique et la nécessité d’examiner des informations classifiées en privé. Comme le répond un éditorial du Globe and Mail, « cela ignore l’histoire, sans parler du bon sens ». De nombreuses enquêtes publiques ont examiné des informations classifiées à huis clos (en privé), tandis que des témoignages non classifiés ont eu lieu lors de séances publiques. En effet, M. Johnson a examiné des informations classifiées en privé, et maintenant lui et le Premier ministre ont décidé qu’il traiterait des autres questions lors d’audiences publiques.

M. Johnston dit qu’il n’a pas trouvé de preuve que le gouvernement « ait sciemment ignoré les renseignements ». Cela ne sera pas accepté par les Canadiens sans une enquête publique. Un nouveau sondage d’Angus Reid a révélé que 52 % croient qu’une enquête publique est nécessaire, tandis que 32 % croient qu’elle est inutile et 16 % ne savent pas. Le sondage a également révélé que les Canadiens sont en désaccord avec la nomination de Johnston par une marge de deux contre un.

Néanmoins, Pierre Poilievre a été négligent et extrême dans ses allégations contre M. Johnston. L’ancien gouverneur général a une réputation favorable; Poilievre a fait de son mieux pour le souiller. Il a dit que Johnston, « est le copain de ski de Justin Trudeau, son voisin de chalet, son ami de la famille et un membre de la Fondation Trudeau, qui a reçu 140 000 $ de Pékin ». Il a ajouté: « Il a un faux travail et il est incapable de le faire de manière impartiale. » Vraiment? Poilievre devrait se concentrer sur l’ingérence étrangère et l’incapacité du gouvernement à y répondre. Les calomnies personnelles sont totalement inutiles et largement inefficaces.

Wesley Wark, un expert en sécurité, a déclaré au National Post que l’examen du renseignement du Canada est « un système hérité à l’ancienne, basé sur le papier ». Les gouvernements successifs n’ont pas réussi à le mettre à jour. En conséquence, les rapports de renseignement sont parfois négligés. Mais le NSICOP a été créé en 2017 et relève directement du PM. Il a mis en garde à plusieurs reprises contre l’ingérence étrangère et a plaidé en faveur de réformes de la sécurité. Si les rapports du NSICOP n’ont pas été remarqués ou lus par le gouvernement, le gouvernement est dysfonctionnel. Si le gouvernement et le Premier ministre lisent les rapports et choisissent de ne pas agir, ils sont irresponsables.

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte.

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Contact : [email protected]

