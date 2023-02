Uzelman: Lytton – Un regard en arrière dans le temps et un aperçu de l’avenir

~BW Uzelman

Lytton avait un passé riche en histoires, bien avant l’incendie catastrophique du 30 juin 2021. La communauté a été fondée en 1858 lorsque les bâtiments d’un poste voisin de la CBH, Fort Dallas, ont été déplacés vers le site actuel du village au confluent des fleuves Thompson et Fraser. Lytton, presque immédiatement, a commencé à desservir et à être desservi par l’autoroute de l’époque, la route Cariboo.

De nombreuses éons auparavant, les peuples autochtones avaient commencé à habiter le site. Barbara Roden, mairesse d’Ashcroft, a écrit que le site « a longtemps été considéré comme le cœur du territoire Nlaka’pamux ». Elle note : « Bruce Hutchison [BC author and journalist] a écrit que le site est «une ville ancienne, plus ancienne que toutes celles construites par des hommes blancs en Amérique». Roden souligne une citation de 1858 du célèbre chef Cexpe’nthlEm, «À Lytton est mon poste central. C’est le milieu de ma maison et je suis assis là. De toute évidence, il exprimait un lien profond avec Lytton en tant que sa patrie, et peut-être un attachement spirituel à la terre de son peuple.

L’incendie de 2021 a anéanti Lytton. Maintenant, cependant, des progrès ont été accomplis vers la reconstruction. Quatre-vingt-dix pour cent du village a été détruit, y compris la majeure partie du quartier des affaires. Les gouvernements provincial et fédéral ont alloué des fonds pour la restauration de la communauté.

Denise O’Connor, mairesse du village, a déclaré à une station de radio de Kamloops en janvier que les travaux d’enlèvement des débris et d’assainissement des sols se poursuivent. Une fois le nettoyage terminé, la reconstruction peut commencer, peut-être en mars ou avril. Elle espère que la construction des bâtiments municipaux, dont le bureau du village, le bâtiment des travaux publics et la caserne de pompiers, ainsi que les commerces et les maisons, s’accélérera jusqu’en 2023.

Dans les années 1860, des bateaux à vapeur sillonnaient le Fraser de son embouchure à Yale, le chef de la navigation. La route Caribou a été construite de Yale à Lytton et au-delà en 1862-1863 et à Barkerville en 1864-1865. La route, une merveille de l’époque, s’accrochait aux flancs de la montagne à travers le périlleux canyon du Fraser. La route a été soufflée hors de la roche. Des structures en rondins soutenaient la base de la route au-delà du bord rocheux.

La route Cariboo offrait un itinéraire relativement sûr pour les wagons de marchandises et les diligences ainsi que pour les mineurs et les citadins de Cariboo. Lytton a répondu; il servait aux voyageurs et aux mineurs. La famille Hautier, en 1862, a ouvert la première de plusieurs itérations de l’Hôtel Globe. La colonie a prospéré pendant la majeure partie des années 1860, mais la croissance a stagné à la fin de la décennie. Dans les années 1880, le premier des chemins de fer, le CPR, traversa Lytton. Puis, le Chemin de fer Canadien du Nord est arrivé. Elle a ensuite été absorbée par le CNR. Les chemins de fer ont renouvelé l’activité et la croissance des villes sur les lignes.

Selon Bill Barlee, historien de la Colombie-Britannique, Lytton a prospéré jusqu’à la fin du 19e siècle et au cours des premières décennies du 20e siècle. La masse salariale régulière des chemins de fer, le trafic sur la route Caribou et l’exploitation minière et l’élevage dans la région ont alimenté l’économie locale. Un deuxième grand hôtel a été construit en 1912, le grand hôtel Lytton de quatre étages, tandis que le Globe Hotel, dans sa quatrième incarnation, a continué à fonctionner.

À la fin de 2022, Lytton a lancé son plan de relance économique “pour faciliter et présenter des solutions de base significatives pour soutenir la reprise économique de Lytton et des régions”. Le rapport final est attendu en mars. Le village note que le nouveau « règlement de construction 711 améliorera la résistance de la communauté aux inévitables futurs incendies de forêt ». Lytton va devenir la première communauté au Canada à adopter le Guide national pour les feux d’interface entre les zones sauvages et urbaines. Ces efforts sont essentiels pour la viabilité du village après la catastrophe de 2021.

L’incendie de 2021, cependant, n’était pas le premier à Lytton. En 1931, un incendie s’est déclaré dans l’hôtel Lytton, l’a réduit en cendres et s’est propagé à travers le quartier des affaires, consommant deux grands blocs. Et en 1938, un incendie a détruit l’historique Globe Hotel et plusieurs autres entreprises. Dans le même temps, la Grande Dépression a dévasté de petites villes à travers le pays, y compris Lytton. En 1949, encore une fois, de nombreuses entreprises et maisons du centre-ville ont été rasées par le feu.

“Lytton a vraiment perdu – je pense qu’il a perdu son cœur dans l’incendie de 1931. … Lytton n’a jamais vraiment récupéré », a déclaré Barlee. “En l’espace de 18 ans [1931-1949] … Lytton a cessé d’être l’ancien Lytton. … Les vieux bâtiments qui s’y trouvaient, … le style, le caractère et l’ambiance de cette ville ont pratiquement disparu avec ces trois incendies. Mais Barlee croyait que Lytton avait conservé son histoire et qu’il avait conservé son emplacement géographique clé au confluent des deux grands fleuves, où se trouvaient autrefois l’ancien village indigène et l’ancien fort. “Lytton a une histoire magnifique, et bien sûr les deux rivières ont une histoire magnifique.”

Cette histoire reste avec Lytton; c’est intrinsèque. Mais les anciens résidents et les nouveaux résidents potentiels sont toujours confrontés à une tâche énorme pour reconstruire leurs maisons et leurs entreprises et pour recréer une communauté et un foyer.

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte.

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

