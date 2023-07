Uzelman : L’inflation n’a pas encore été vaincue ; des risques subsistent

~BW Uzelman

La bataille contre l’inflation n’est pas terminée. L’indice des prix à la consommation en mai est tombé à 3,4 %, le taux le plus bas en deux ans et en baisse d’un point de pourcentage par rapport à avril. C’était les bonnes nouvelles. Le taux d’inflation sous-jacente, qui exclut les éléments volatils, à savoir les aliments et l’énergie, s’est établi à 3,7 % en taux annualisé en mai, en baisse de 40 points de base par rapport à avril. Mais il n’y a pas eu de déclin linéaire. L’inflation sous-jacente a rebondi au cours des six derniers mois et a été plus rigide que l’IPC. Il restera probablement supérieur à l’IPC pendant un certain temps.

L’inflation alimentaire est également restée obstinément élevée à 9% par an, en baisse de seulement 0,1% par rapport à avril, bien que les prix de l’énergie aient baissé. Les frais d’intérêt hypothécaires ont augmenté de près de 30 %, en raison des hausses de taux de la Banque du Canada, et les loyers ont augmenté de près de 6 %. Enfin, la croissance des salaires reste forte. Avec tout cela en jeu, la plupart des économistes prédisent une autre hausse des taux de la Banque du Canada en juillet ou en septembre.

Benjamin Ritzes de BMO Analytics a répondu: « Peu importe comment vous le découpez, l’inflation reste un problème sérieux pour BofC. » Il a dit qu’il y avait un peu de bonnes nouvelles, mais « chaque indicateur d’inflation reste bien au-dessus de l’objectif de 2 %. En conséquence, les décideurs de la Banque du Canada ne pousseront pas un grand soupir de soulagement après ce rapport, car l’inflation de base reste collante et n’a pas encore montré de signes de ralentissement durable. Il a également observé que, bien que les chances d’une hausse des taux en juillet, « pourraient être légèrement inférieures maintenant, … une hausse semble toujours probable ».

La Banque des règlements internationaux soutient les banques centrales dans leur quête de stabilité monétaire et financière. Augustin Carstens, le directeur général de la banque, a récemment écrit un article dans le Globe and Mail sur les conditions et les risques financiers internationaux, dont la plupart s’appliquent au Canada.

Le monde est à un point critique, « qui pourrait peser sur la prospérité pour les années à venir », déclare Carstens. « Pour la première fois depuis des décennies, nous sommes confrontés à une combinaison d’inflation élevée et de failles financières. » Bien qu’il note qu’il y a de l’espoir pour un atterrissage en douceur, il (comme le gouverneur de la Banque du Canada) prévient que l’inflation pourrait être persistante. Dans un marché du travail tendu, dit Carstens, les travailleurs pourraient essayer de récupérer leur pouvoir d’achat perdu à cause de l’inflation, et les entreprises pourraient essayer de répercuter ces coûts, « créant un cercle vicieux ». Il ajoute que les prix des actifs et la dette sont plus élevés que lors des périodes passées de taux d’intérêt élevés, et que le ralentissement pourrait être plus grave que prévu.

Carstens prévient également que ces conditions pourraient menacer certaines banques. Son commentaire s’applique davantage aux États-Unis et à d’autres pays, qui ont déjà connu l’effondrement de plusieurs banques, qu’au Canada. Les banques au Canada sont soumises à une réglementation plus stricte et sont plus sûres. L’instabilité aux États-Unis et ailleurs pourrait cependant avoir une incidence sur la volonté des banques canadiennes d’accorder du crédit, ainsi que sur la confiance des entreprises et des consommateurs ici. Carsten pense que « les coffres fragiles du gouvernement assombrissent davantage l’image ». L’instabilité, dit-il, pèserait sur les revenus du gouvernement et augmenterait les niveaux d’endettement déjà élevés.

Au Canada, la politique budgétaire laxiste crée déjà de sérieux risques. Les dépenses gouvernementales élevées injectent des liquidités dans l’économie, ce qui rend plus difficile pour la Banque du Canada de maîtriser l’inflation. Le budget du printemps du gouvernement fédéral prévoyait un déficit de 40 milliards de dollars, mais les libéraux continuent d’ajouter régulièrement de nouveaux programmes. Apparemment, une semaine sans annonce de nouveau programme a été une exception. La confiance dans leurs projections de dépenses et de déficit peut difficilement être ferme ; les vrais chiffres sont probablement plus élevés.

Les gouvernements provinciaux, dans bien des cas, partagent les grandes habitudes de dépenses du gouvernement fédéral. Les projections budgétaires provinciales pour 2023-2024 varient considérablement. La Colombie-Britannique, un modèle de responsabilité financière sous l’ancien premier ministre John Horgan, a affiché le plus gros déficit projeté à 4,1 milliards de dollars. L’excédent projeté le plus élevé était celui de l’Alberta, soit 2,4 milliards de dollars. Les autres se situaient entre ces deux chiffres. Pour être juste, les gouvernements provinciaux ont dû faire face à un besoin légitime d’augmentation des dépenses de programmes, notamment pour les soins de santé. Néanmoins, peu de gouvernements provinciaux ont fait preuve d’une retenue suffisante.

«Face à une inflation élevée, à une récession possible et à une flambée des revenus», a noté l’Institut Fraser plus tôt cette année, «les gouvernements canadiens ont largement choisi d’augmenter les dépenses et la dette, de faire des déficits et d’éviter de faire des réductions d’impôt significatives pour les familles et les entreprises.

Quant à Carstens, il soutient que la politique monétaire et budgétaire est trop utilisée pour soutenir la croissance économique. Lui et le BIC pensent que la politique monétaire et budgétaire, de manière plus appropriée, doit être robuste, « pour aider à lutter contre l’inflation et renforcer la résilience financière ». Au Canada, la responsabilité financière n’a pas prévalu jusqu’ici. L’inflation et l’instabilité financière pourraient persister pendant un certain temps.

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte.

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

