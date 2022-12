Uzelman : Les revenus des Canadiens devraient être et peuvent être plus élevés

~BW Uzelman

L’accent au Canada, et c’est compréhensible, est actuellement sur l’inflation. Cela a un impact énorme sur le revenu réel des Canadiens. Alors que les prix augmentent considérablement, nous sommes tous plus pauvres. Cependant, si la Banque du Canada et les économistes du secteur privé ont raison, l’inflation diminuera au cours de 2023 pour atteindre des niveaux plus typiques. Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada doivent maintenant regarder au-delà du court terme et mettre en place les conditions nécessaires pour accroître les revenus des Canadiens à moyen et à long terme.

La croissance du revenu par habitant au Canada est inférieure à celle de la plupart des pays développés. David Williams du Business Council of BC, dans un rapport de 2021, révèle qu’au Canada, l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) réel par habitant à long terme, de 1961 à 2019, était de 1,5 % à 1,7 %, et en le dernier cycle économique, de 2008 à 2019, était de 0,8 à 1,1 % par an. L’augmentation moyenne des 40 pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) de 2008 à 2019 était de 1,3 % par an. Le Canada s’est classé 27e sur 40 pays.

Dans un article d’octobre 2022, Williams note sans ambages : « L’OCDE prévoit que le Canada sera l’économie la moins performante parmi 38 économies avancées sur les périodes 2020-2030 et 2030-2060, avec la plus faible croissance potentielle du PIB par habitant. Pourquoi le Canada, avec une économie développée et une population hautement scolarisée, subirait-il la pire croissance de revenu des 38 pays de l’OCDE? Williams, encore une fois, aborde cela franchement : « La principale raison pour laquelle le Canada devrait se classer bon dernier pour la croissance du revenu par habitant est sa faible croissance en série de la productivité du travail (c’est-à-dire le PIB réel par heure travaillée).

En termes simples, la productivité est une mesure de l’efficacité de l’économie. Williams compare les statistiques sur la croissance du revenu et la croissance de la productivité au Canada de 1961 à 2019, ainsi que de 2008 à 2019. Il conclut que “la rémunération et la productivité ont globalement suivi le rythme à la fois sur le long terme et sur le cycle économique le plus récent de 2008 à 2019”. En d’autres termes, les augmentations de revenu sont fortement corrélées aux augmentations de productivité.

Il faut donc conclure que la productivité ne reçoit pas suffisamment d’attention de la part des gouvernements, des partis d’opposition, des médias, peut-être même des économistes. La stagnation de la croissance de la productivité réduit la croissance du revenu réel aussi certainement que l’inflation. Certes, l’inflation (à 7,9 %) affecte actuellement davantage le niveau de vie des Canadiens que la faible croissance de la productivité. Mais l’inflation excessive des prix devrait être temporaire (et est au moins partiellement compensée par l’inflation des salaires). En revanche, la faible croissance constante de la productivité a affligé l’économie canadienne pendant des décennies, tout comme la croissance anémique des revenus qui en a résulté.

De 1961 à 2019, la croissance de la productivité au Canada était de 1,5 à 1,7 %. De 2008 à 2019, la croissance de la productivité au Canada était d’environ 0,7 à 1 %. Williams estime que si l’augmentation de la croissance de la productivité après 2000 avait correspondu à celle de la moyenne des pays de l’OCDE, le salaire moyen des Canadiens aurait été supérieur de 2 900 $ en 2019. L’OCDE prévoit qu’entre 2020 et 2030, le Canada se classera au 36e rang sur 40 pays. de la croissance de la productivité, et de 2030 à 2060, sera la plus faible des 40 pays. Dans les deux périodes, la croissance de la productivité sera dérisoire, inférieure à 1 %.

Atteindre une productivité plus élevée, dit Williams, consiste à “appliquer des équipements, des installations, des technologies, des compétences et une échelle plus avancés pour chaque heure de travail employée dans la production de biens et de services”. Ainsi, la croissance de la productivité est obtenue grâce à l’investissement des entreprises dans ces avantages. À son tour, la volonté des entreprises d’investir est influencée par les politiques fiscales, incitatives et réglementaires du gouvernement.

Les gouvernements fédéral et provinciaux offrent un fouillis de programmes incitatifs pour encourager l’investissement. Par exemple, le gouvernement fédéral offre des crédits d’impôt à l’investissement et un assortiment de plans de financement et de plans d’investissement en actions. Certains commentateurs ont déclaré qu’une refonte des politiques structurelles des gouvernements produirait de meilleurs résultats que ces incitations. Par exemple : la politique fiscale doit être simplifiée et plus compétitive ; les politiques réglementaires doivent être moins onéreuses et moins complexes ; et les examens environnementaux doivent avoir des délais et des résultats prévisibles.

Lorsque ces problèmes fondamentaux seront résolus, les entreprises investiront davantage et la productivité augmentera. Ce n’est qu’alors que les revenus réels des Canadiens augmenteront sensiblement. Plus d’informations sur comment y arriver dans la colonne de la semaine prochaine.

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

