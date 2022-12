Uzelman : Les gouvernements provinciaux fédéraux compromettent les revenus des Canadiens

~BW Uzelman

Les dernières décennies ont montré un lien indubitable au Canada entre de faibles augmentations de la productivité (PIB réel par heure travaillée) et une faible croissance du revenu réel par habitant. L’OCDE prévoit qu’entre 2020 et 2030, la croissance de la productivité canadienne sera presque la dernière de 40 économies avancées et la croissance des revenus sera absolument la dernière. L’OCDE prévoit que de 2030 à 2060, le Canada sera absolument dernier dans les deux mesures.

Cependant, il est possible de faire mieux si, et probablement seulement si, les gouvernements réforment les politiques clés. D’une manière générale, notre système fiscal archaïque, inefficace et extrêmement complexe exige une réforme complète, ce qui a été réalisé pour la dernière fois dans les années 1960. Et un autre problème de longue date, les barrières commerciales interprovinciales, demeure présent et sérieux, et doit être définitivement et définitivement éliminé.

Les augmentations de productivité résultent en fin de compte des investissements du secteur privé dans de meilleures installations, de l’équipement et de la formation. Pour investir, les entreprises demandent une réglementation plus simple et moins onéreuse et une fiscalité plus compétitive. Pour les projets de ressources et d’énergie, les experts préconisent des examens de projet rapides et prévisibles. Les gouvernements ont ignoré ces appels, s’appuyant plutôt principalement sur des incitations financières et des cadeaux.

Dans un article d’opinion paru dans le Globe and Mail, Jackie Forrest, directrice exécutive de l’ARC Energy Research Institute, dans un contexte différent, soutient que pour le Canada, « pour atteindre ses objectifs ambitieux de réduction des émissions, le processus d’examen doit être plus rationalisé, rapide et prévisible. Sinon, les entreprises n’investiront pas au Canada et les objectifs climatiques du pays ne seront pas atteints. La construction de grands projets au Canada est un long processus, dit-elle. “Cela peut prendre plus de 10 ans du début à la fin – si ça commence.”

Elle donne quatre exemples où le processus d’examen n’était manifestement pas « rationalisé, rapide et prévisible ». Le pipeline Enbridge Northern Gateway, le projet Teck Frontier Oilsands et Pacific Northwest LNG, dit-elle, illustrent le risque. Chaque projet «a entrepris un processus réglementaire de quatre à huit ans», pour se voir refuser l’approbation ou être contraint de se retirer après avoir engagé des coûts de 500 millions à 1 milliard de dollars. Et le risque ne se limite pas au pétrole et au gaz, dit Forrest ; il affecte également les projets d’énergie propre et les mines comme la mine d’or et de cuivre de New Prosperity, dont l’approbation a été refusée après un examen pluriannuel.

Le projet de GNL propre (hydroélectrique), Énergie Saquenay, au Québec, a été rejeté en 2021 par le gouvernement libéral fédéral et le gouvernement de la CAQ du Québec. Le Québec a fait valoir que le projet ne faciliterait pas la transition vers une énergie plus verte ni ne réduirait les émissions de gaz à effet de serre. Si cet argument n’était pas paroissial et irresponsable alors, c’est sans doute en 2022. Après que la chancelière allemande ait tenté en vain de sécuriser le GNL canadien, le ministre de l’Économie du Québec a confirmé en novembre que le projet GNL était « mort ». L’Allemagne est obligée de rouvrir cinq centrales électriques au charbon de lignite, les centrales les plus sales de toutes.

Le développement dans le Cercle de feu dans le nord de l’Ontario – une région riche en minéraux nécessaires à la production de batteries et à l’électrification – est au point mort. Des centaines de millions de dollars ont été dépensés par les sociétés minières depuis 2006, rapporte le Globe and Mail, mais aucune mine n’a été ouverte. Wyloo, une société minière australienne, cherche à développer une mine de nickel de qualité batterie. Le directeur général de Wyloo a déclaré en novembre que le développement du Ring of Fire “devrait être une priorité nationale”. Il a raison. La Chine domine l’offre de nombreux minéraux critiques. Le Canada et nos alliés ont un besoin urgent d’une autre source.

Une route principale est nécessaire pour ouvrir la région du Cercle de feu au développement. Incroyablement, six études environnementales et routières évaluent ce projet routier. Le Globe and Mail indique qu’une Première Nation ontarienne à la tête d’une étude a demandé à la prolonger jusqu’au début de 2029. De plus, en 2020, le ministre fédéral des Ressources naturelles a ordonné une étude environnementale sur l’impact de l’exploitation minière sur l’ensemble de la région. Deux ans plus tard, elle n’a pas commencé, car les parties prenantes ne s’entendent pas sur les termes de l’étude. Le processus d’examen est indéniablement brisé. C’est un mastodonte qui empêche efficacement la construction de grands projets au Canada.

Divers ministres, dont le premier ministre Trudeau, ont parlé de l’importance d’« accélérer » la production de minéraux et de projets énergétiques critiques. Mais ils n’ont rien fait. Quelle entreprise cherchera à construire de tels projets à l’avenir ? La décision finale est souvent prise par le cabinet, dit Forrest; la décision est politique, et n’est donc pas prévisible et comporte de grands risques, de nombreuses années plus tard. Enfin, le procédé est démesurément coûteux. Le gouvernement fédéral doit réparer ce gâchis, maintenant!

Si le Canada veut éviter la tendance catastrophique illustrée par les prévisions de productivité et de revenu de l’OCDE, les gouvernements provinciaux et fédéral doivent restructurer en profondeur les politiques fiscales, réglementaires et d’évaluation des projets. Le niveau de vie des Canadiens en dépend.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

