Uzelman : les enjeux fondamentaux que les Canadiens veulent que Poilievre et les conservateurs abordent

~BW Uzelman

Abacus Data vient de publier un sondage montrant que les Canadiens voient les promesses de Pierre Poilievre avec scepticisme. Voyons quelques-uns de ses sujets préférés. 41% pensent qu’il va définancer CBC, tandis que 27% pensent qu’il ne le fera pas. 30% pensent qu’il rendra le logement plus abordable, tandis que 45% pensent qu’il ne le fera pas. Le logement abordable a un attrait beaucoup plus large que le financement de la SRC. 91 % croient que les conservateurs devraient améliorer l’abordabilité du logement, tandis que seulement 38 % croient qu’ils devraient cesser de financer Radio-Canada.

Poilievre fait apparemment appel à un large éventail d’électeurs avec sa politique du logement, tout en apaisant sa base avec la politique marginale visant la SRC. Il risque d’aliéner les électeurs modérés avec la rhétorique de droite. Bien que Poilievre ait actuellement une emprise plus ferme sur son parti que n’importe quel chef depuis Steven Harper, son attrait pour l’électeur canadien typique est plus ténu. Les conservateurs sont en tête des sondages d’opinion, mais pas de beaucoup. Les conservateurs étaient en hausse de 2 à 5 % sur les libéraux dans les récents sondages. Cela signifie que si des élections ont lieu aujourd’hui, il est encore possible que les libéraux remportent le décompte des sièges.

Le gouvernement libéral, avec sa mauvaise gestion récente sur un éventail de questions, aide les conservateurs. Premièrement, la réponse des libéraux à l’ingérence de la Chine dans nos élections et au ciblage par la Chine de Canadiens, y compris d’un député, a été épouvantable. Deuxièmement, les libéraux ont gonflé les niveaux d’immigration, intensifiant la pénurie de logements et la crise de l’abordabilité. Troisièmement, la croissance du revenu réel par habitant a stagné tout au long de leur mandat. Quatrièmement, les dépenses publiques sont hors de contrôle. Cinquièmement, ils ont laissé tomber leurs électeurs en ratant un projet de loi visant à interdire les fusils « de type assaut », puis en l’affaiblissant considérablement.

Mais Poilievre ne peut pas compter là-dessus pour continuer. Les conservateurs doivent élaborer un programme qui plaît aux modérés, qu’ils soient déçus ou non par les libéraux. Le chef conservateur devrait prêter attention aux problèmes qui préoccupent les électeurs modérés et capitaliser sur les échecs des libéraux à les résoudre. Les Canadiens ont identifié leurs priorités dans le sondage Abacus. Selon eux, les quatre principales questions auxquelles le Parti conservateur devrait s’attaquer sont les suivantes : rendre le logement plus abordable (91 %), s’attaquer sérieusement aux changements climatiques (81 %), équilibrer le budget fédéral d’ici quatre ans (79 %) et réduire impôts sur le revenu (70%).

L’abordabilité du logement est déjà quelque chose que Poilievre aborde régulièrement, et cela lui a valu une attention substantielle et positive. En revanche, alors que quatre Canadiens sur cinq souhaitent que le parti s’engage véritablement dans la lutte contre les changements climatiques, Poilievre n’a pas fourni de mesures détaillées pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. Il devrait défendre l’expansion de la production et de l’exportation de GNL pour remplacer l’utilisation du charbon, et identifier le niveau d’émissions mondiales que cela éliminera. De plus, un plan détaillé de réduction des émissions intérieures est essentiel. L’absence de politique de parti ici est flagrante et troublante. Les conservateurs doivent démontrer qu’ils agiront sérieusement dans ce dossier. Les Canadiens s’attendent à des réponses sérieuses à un grave problème.

Le chef conservateur, à juste titre et à maintes reprises, a noté que les dépenses libérales effrénées ont alimenté l’inflation (bien qu’il n’ait pas reconnu les autres causes). Avant le budget 2023, il a appelé à l’élimination des déficits fédéraux et à ce que les nouvelles dépenses soient équilibrées par des réductions de dépenses. Il n’a pas encore fourni d’échéancier pour équilibrer le budget. Il a plaidé pour une réduction des charges sociales et des impôts sur le revenu, et pour une réduction du taux effectif marginal d’imposition afin de permettre aux travailleurs à faible revenu de conserver une plus grande partie de leurs revenus. Ces questions économiques ont probablement attiré et continueront à attirer le soutien du public au parti.

Comme le souligne David Coletto d’Abacas, les conservateurs devraient accorder plus d’attention aux enjeux importants pour les « conservateurs accessibles », ceux qui n’ont pas voté conservateur, mais qui envisageront de le faire. Il dit : « Les conservateurs accessibles veulent massivement que les conservateurs équilibrent le budget, réduisent les impôts et rendent le logement plus abordable. Ce sont des opportunités évidentes pour les conservateurs… ». Coletto aurait dû ajouter réduire le changement climatique à sa liste. Environ la moitié seulement des conservateurs accessibles croient que le parti sera à la hauteur de chacun des quatre enjeux. Le parti a du travail.

Coletto conclut: «Au lieu de se concentrer sur le financement de la CBC, se concentrer sur ces domaines est susceptible de faire un meilleur travail pour faire croître ceux qui sont ouverts à voter conservateur.»

La rhétorique de Poilievre sur le « définancement de la SRC » et le « programme de réveil radical » n’est d’aucune utilité. De telles questions ne recueillent pas autant de soutien public que les autres questions identifiées, même parmi les électeurs conservateurs. De plus, ils sont périphériques et diviseurs. Poilievre devrait cesser de se battre avec les médias et le réveil radical, et se concentrer sur les questions politiques fondamentales. Les Canadiens ne cherchent pas un chamailleur. Ils veulent un premier ministre capable et diligent.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte.

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

