Uzelman : Les échecs du ministère fédéral de la Sécurité publique nuisent aux Canadiens

~BW Uzelman

Le ministère fédéral de la Sécurité publique a mal géré plusieurs dossiers cruciaux, avec des conséquences inacceptables pour certains Canadiens. Souvent, la politique – les accusations, les dénégations, le drame – plutôt que les problèmes dominent la couverture médiatique. Les impacts sur les citoyens reçoivent parfois peu d’attention. Pourtant, ce sont les enjeux, les réponses du gouvernement et les impacts réels sur les Canadiens qui sont importants.

Récemment, le Service correctionnel du Canada a transféré Paul Bernardo, le kidnappeur en série, violeur et meurtrier, d’une prison à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne. Cela a certainement retraumatisé la famille, les amis et les voisins des victimes. Le SCC a horriblement mal évalué ce que la famille, le public canadien et même le gouvernement accepteraient. La législation correctionnelle ne permet pas au gouvernement de décider où les individus sont incarcérés ; c’est du ressort du SCC. Le gouvernement, cependant, réglemente et légifère le SCC à un niveau plus large.

Après le transfert, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a affirmé qu’il veillera à ce que le SCC consulte les familles avant de telles décisions. Que cela aurait empêché le transfert de Bernardo est discutable, mais la famille aurait au moins été alertée avant l’événement. Cela ne s’est pas produit. Bien que le SCC ait avisé les bureaux du ministre et du premier ministre Justin Trudeau trois mois avant le transfert, le ministre et le premier ministre insistent sur le fait que le personnel ne les a pas informés. Le problème des communications, si ce n’est que cela, est généralisé au sein du gouvernement et nuit gravement à certains Canadiens.

Après les élections de 2019 et 2021, le SCRS a envoyé des rapports classifiés au gouvernement fédéral détaillant l’ingérence électorale de la Chine et le ciblage par la Chine des Canadiens d’origine chinoise, dont le député conservateur Michael Chong. L’ancien ministre de la Sécurité publique Bill Blair et le Premier ministre, encore une fois, ont déclaré qu’ils n’étaient pas informés du ciblage de Chong. De plus, le gouvernement a imputé le problème des communications au SCRS. C’est aussi un thème récurrent de ce gouvernement; l’erreur est toujours attribuée à quelqu’un d’autre.

Le directeur du SCRS, David Vigneault, a répondu à l’accusation lors d’une réunion du comité des Communes la semaine dernière. Il a témoigné très précisément et délibérément : « Le Service canadien du renseignement de sécurité, et plus particulièrement moi, avons partagé l’information avec le ministre de la Sécurité publique étant donné la directive très précise de partager cette information avec le ministre. Il a déclaré que la note de gestion des problèmes utilisée avait été créée par le SCRS pour communiquer des informations très importantes qui devaient être transmises dans la chaîne.

Les Canadiens d’origine chinoise ont été ciblés par la Chine et les « postes de police » chinois au Canada. Les médias ont examiné certaines des répercussions sur les Canadiens d’ascendance chinoise et sur les citoyens chinois vivant au Canada. En 2022, la CBC a interviewé Laura Harth, directrice de campagne chez Safeguard Defenders, un groupe de défense des droits humains basé en Espagne. Elle a déclaré que la Chine avait ciblé « les dissidents, les critiques du régime, même ceux au sein du Parti communiste… ». Elle a noté que le gouvernement chinois peut harceler des proches en Chine, et qu’il envoie des agents à l’étranger pour contraindre les gens à retourner en Chine, ou même pour les kidnapper.

Sheng Xue s’est enfui au Canada après le massacre de la place Tiananmen. Elle a également parlé à CBC en 2022. Elle a déclaré qu’elle avait été ciblée à plusieurs reprises en ligne par des responsables chinois pour son activisme. Elle a ajouté : « Ils veulent détruire ma réputation. Mais comme je suis au Canada, ils ne peuvent pas me kidnapper ou me tuer, comme beaucoup de mes amis en Thaïlande ou au Vietnam [or] Hong Kong. [But] maintenant le poste de police chinois [is] ici, à quelques kilomètres de moi, alors je me demande où d’autre puis-je m’échapper ? Les Canadiens d’origine chinoise ne devraient pas vivre cette détresse au Canada. Que le gouvernement ait laissé la situation se détériorer à ce point est inexcusable.

Le même article de 2022 citait Chong : « Il s’agit d’une intrusion scandaleuse dans la souveraineté canadienne. Nous avons entendu parler de menaces ciblant directement des personnes qui défendent les droits des minorités en Chine, comme celles des communautés ouïghoure et tibétaine. Ces stations sont maintenant un autre outil que Pékin peut utiliser pour réprimer les Canadiens de la communauté chinoise au Canada. Chong, à ce moment-là, ignorait totalement que lui et sa famille à Hong Kong avaient également été ciblés. Il ne l’a appris que lorsque le Globe and Mail en mai 2023 a révélé le rapport classifié 2021 du SCRS.

Les postes de police chinois, selon Mendicino en avril 2023, ont été fermés. Cela, cependant, n’était pas vrai. Mendicino a du mal à identifier les faits. Les stations sont peut-être maintenant toutes fermées, mais la GRC continue d’enquêter à partir de la mi-juin. Une enquête publique reste indispensable pour scruter tout ce gâchis. L’enquête nécessite un vaste mandat pour enquêter sur les activités illégales du gouvernement chinois à l’intérieur de nos frontières et sur la réponse du gouvernement canadien. Quant au ministre Mendicino, il n’a pas réussi à maintenir la « sécurité publique ». Il devrait être remplacé.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte.

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Contact : [email protected]

