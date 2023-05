Uzelman : Le Canada peut devenir un chef de file essentiel dans le secteur des minéraux

~BW Uzelman

… Si les gouvernements suppriment les obstacles.

Le gouvernement fédéral a élaboré une série de politiques pour soutenir la transition des carburants émetteurs de carbone vers des alternatives plus propres, notamment l’énergie solaire, éolienne, hydrogène et électrique. L’électrification à grande échelle des automobiles nécessitera des installations pour fabriquer les batteries nécessaires, d’énormes quantités de minéraux critiques et une infrastructure électrique supplémentaire. Bien sûr, des investissements importants seront également nécessaires.

Ici, les complications s’ensuivent. Les gouvernements sont en concurrence pour les investissements des entreprises. Après l’adoption de la loi anti-inflation aux États-Unis et après la conclusion de l’important accord de financement canadien avec Volkswagen (jusqu’à 13 milliards de dollars) pour son usine de batteries, Stellantis a exigé des subventions fédérales supplémentaires pour son usine. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a répondu qu’elle était convaincue qu’un accord serait conclu, mais a ajouté: « Je tiens également à souligner que les ressources du gouvernement fédéral ne sont pas infinies. »

Le Canada a une petite économie et des ressources financières limitées. Pourtant, le gouvernement fédéral poursuit les mêmes entreprises et offre les mêmes incitatifs que les États-Unis. Le gouvernement n’a pas fourni la preuve que les avantages justifieront les coûts démesurés. De plus, comme le soutient le professeur Greig Mordue, les États-Unis hébergent les sièges sociaux et les installations de recherche de Ford, GM, Stellantis et Tesla, et bénéficieront beaucoup plus de la présence d’usines de batteries que le Canada. Lorsque les États-Unis donnent à une entreprise dont le siège est là-bas, « ce genre d’argent, cela aide à ancrer et à soutenir toute la chaîne de valeur ».

Giancarlo Da-Re, Mathew Funk et Rachel Ziemba notent poliment dans le Globe and Mail que la stratégie du Canada « n’est pas une approche financièrement viable ». (De-Re, Funk et d’autres ont également récemment rédigé un rapport pour Ziemba Insights intitulé « Canada’s Critical Mineral Advantage ».) En plus des « prix élevés » pour les usines de batteries, disent-ils, il manque un ingrédient clé. « Jusqu’à présent, l’investissement dans l’usine de batteries pour véhicules électriques de Volkswagen représente plus de trois fois le montant total consacré à la vaste stratégie du Canada en matière de minéraux critiques…. » La stratégie vise à promouvoir et à accélérer l’extraction de ces minerais.

Les politiques fédérales et provinciales ont freiné le développement de projets énergétiques et de mines de minéraux critiques et autres. Des revues de projets pluriannuelles, risquées et coûteuses ont gravement entravé, et souvent interdit, le développement de projets. Que le gouvernement libéral réussisse à éliminer ces contraintes comme promis est une question ouverte. Jusqu’à présent, ils ont fait peu de choses rapidement.

De-Re, Funk et Ziemba soulignent dans l’article du Globe and Mail que nous devons construire une chaîne d’approvisionnement complète comprenant des mines, des usines de traitement et des installations de recyclage. Cela relève du bon sens. La Chine contrôle désormais l’extraction et le traitement de nombreux minéraux critiques et domine la production de batteries. Nous ne devons pas simplement remplacer l’importation de batteries chinoises par l’importation de minerais chinois. La chaîne d’approvisionnement ne serait pas plus sûre qu’elle ne l’est actuellement.

Il n’est peut-être pas nécessaire que le gouvernement fédéral investisse des sommes considérables dans la mise en œuvre de la Stratégie sur les minéraux critiques. Le Canada possède des réserves prouvées de cobalt, de nickel, de lithium, de graphite et de cuivre en attente d’exploitation. Beaucoup sont des gisements riches et soutiendront une extraction à moindre coût. Ces conditions réduiront probablement le besoin d’incitations pour attirer les investissements miniers – à condition que les gouvernements réussissent à réduire la durée, les risques et les coûts du processus d’examen.

De plus, le Canada offre des avantages aux sociétés minières. Le rapport Ziemba les expose. Premièrement, le Canada se trouve à proximité des principaux marchés d’Amérique du Nord et d’Asie. Deuxièmement, le Canada offre un système économique et politique stable au sein duquel les entreprises peuvent fonctionner. Troisièmement, le Canada offre un solide engagement envers les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Celles-ci ont des conséquences considérables pour de nombreux grands investisseurs, comme les fonds de pension. Enfin, le Canada est l’un des rares pays à être un producteur de premier plan dans les cinq minéraux critiques référencés, offrant ainsi une variété d’opportunités.

Le gouvernement a encore un rôle clé à jouer dans la fourniture d’infrastructures et le développement d’installations de transformation. De nombreux sites miniers potentiels se trouvent dans des régions éloignées, comme les gisements du Cercle de feu dans le nord de l’Ontario et les gisements de nickel et de cuivre dans le nord de la Colombie-Britannique et au Yukon. Les gouvernements devraient étendre le réseau routier dans ces régions. De plus, le Canada a peu de capacité de traitement des minéraux. Le minerai est souvent envoyé à l’étranger pour traitement. Les gouvernements pourraient encourager l’expansion de la transformation nationale.

Le gouvernement fédéral ferait bien d’éviter de nouvelles subventions aux usines de batteries et de se concentrer sur l’opportunité beaucoup moins coûteuse, le développement de l’industrie des minéraux critiques. Cela permettrait au gouvernement de disperser à travers le pays une partie des milliards de dollars actuellement ciblés sur Stellantis et Volkswagen et, sans aucun doute, sur d’autres entreprises situées en Ontario et au Québec.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte.

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

