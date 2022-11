Uzelman : La doctrine Freeland – Kelowna Capital News

~BW Uzelman

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a prononcé un discours devant le Brookings Institute à Washington, DC, le 7 octobre. Le sujet est rapidement devenu connu sous le nom de The Freeland Doctrine – ainsi nommé par Goldy Hyder, président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires.

Selon les mots célèbres de Francis Fukuyama, l’histoire est terminée. Cette déclaration a été soulignée dans son livre après la chute du mur de Berlin en 1989, l’effondrement de l’Union soviétique et la fin de la guerre froide. Ces événements ont été suivis par notre conception quelque peu naïve que la démocratie capitaliste avait triomphé, dit Freeland, et que les droits et opportunités de l’Occident « pouvaient et devaient être universels ». La doctrine Freeland est fondée sur la réfutation de la fin de l’histoire.

“Lorsque Vladimir Poutine a ordonné à ses chars de franchir la frontière ukrainienne aux premières heures du 24 février, il a mis un terme brutal à une période de trois décennies en géopolitique”, affirme Freeland. Elle poursuit, la fin de l’histoire est passée, et il faut concevoir ce qui la remplace. Nous partageons le monde avec des régimes autoritaires. Ils ne sont pas près de disparaître. Ils deviennent plus riches et plus puissants, dit Freeland, et notre conviction que l’établissement de liens économiques contraindrait les dictateurs était fausse.

Freeland privilégie une approche reposant sur trois piliers, pour nous emmener vers le nouveau monde. Premièrement, nous devons renforcer les liens entre les démocraties, tant sur le plan militaire qu’économique. Nous devrions élargir l’OTAN, étendre les accords commerciaux avec les alliés (“friend-shoring”, un terme attribué à Janet Yellen) et donner la priorité aux marchés publics avec d’autres démocraties. Deuxièmement, la relocalisation d’amis devrait être ouverte aux petites démocraties et aux nations qui partagent nos valeurs. Troisièmement, nous devons nous garder d’exposer les vulnérabilités de nos chaînes d’approvisionnement lorsque nous négocions avec les autocrates.

La doctrine Freeland a été bien accueillie, mais elle a également été critiquée. Plusieurs auteurs ont averti que cela conduirait à un commerce non libre et à une augmentation des coûts des marchandises. Roman Paris, de l’Université d’Ottawa, craint qu’il soit difficile de diviser le monde en camps concurrents, ce qui n’est pas dans l’intérêt du Canada. Freeland a seulement suggéré que nos accords commerciaux et nos marchés publics soient conclus avec nos alliés et les pays compatibles. Quant aux autocrates, Freeland suggère “nous devrions continuer à commercer, mais nous devrions éviter les vulnérabilités stratégiques de nos chaînes d’approvisionnement et de nos économies plus largement”. Ce n’est qu’une politique prudente.

Il faut tirer les leçons des deux grands bouleversements de ces dernières années. Les chaînes d’approvisionnement ont été gravement perturbées à la fois par la pandémie et par la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Pendant la pandémie, la disponibilité de nombreux produits a été réduite en raison de la longueur des chaînes d’approvisionnement, des confinements stricts et des tensions diplomatiques avec la Chine. De même, après que la Russie a mis fin aux flux de gaz naturel, l’Europe est confrontée à une grave pénurie d’énergie. Ce serait une grave erreur de confier à nouveau l’approvisionnement en énergie ou en biens stratégiques comme les produits médicaux, de défense ou technologiques (comme la 5G ou les puces informatiques) à des nations autocratiques.

Goldy Hyder considère la Doctrine Freeland comme une « prescription rafraîchissante et sérieuse » pour les problèmes mondiaux. Il ajoute que le véritable test est de savoir si le Canada peut devenir «un fournisseur fiable d’énergie et de minéraux essentiels dont il a tant besoin». Hyder demande : « Le Canada peut-il accélérer les projets… tout en offrant une prévisibilité réglementaire pour attirer les capitaux nécessaires à la construction d’infrastructures indispensables ? Hyder l’a cloué. Freeland, pas toujours.

Elle a averti : « La malédiction du pétrole est réelle, tout comme la dépendance de nombreuses démocraties du monde vis-à-vis des pétro-tyrans du monde. La première clause de la phrase est troublante pour l’Ouest canadien; la seconde clause révèle la folie de la première. Oui, une décarbonation rapide est vitale, mais le pétrole sera nécessaire pendant un certain temps. Tant qu’il en sera ainsi, nous ne devrions pas forcer nos alliés à acheter aux « pétro-tyrans ».

L’industrie canadienne a averti que la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) déplacera les investissements vers le sud avec des subventions massives pour l’énergie propre et le transport. Matt Poirier des Manufacturiers et Exportateurs du Canada déclare : « Les États-Unis ont allumé un aspirateur d’atelier pour aspirer les incitatifs et nous nous tenons ici avec un dépoussiéreur. Mais Freeland insiste sur le fait que l’IRA contient des dispositions d’amis-shoring, autorisant des rabais américains pour les voitures produites en Amérique du Nord, et elle maintient que l’Union européenne utilise également l’ami-shoring.

“Ce que nous pouvons vraiment engager dans un monde d’amitié, ce sont les minéraux, les métaux et l’énergie essentiels”, a promis Freeland en juillet. C’est louable. L’Énoncé économique de l’automne comprend des crédits d’impôt remboursables et le Fonds de croissance du Canada de 15 milliards de dollars pour les principales technologies vertes. Si le Canada a l’intention de développer des industries propres, ces incitatifs et bien d’autres doivent être prioritaires. Freeland doit également s’assurer que nous transmettons toute notre énergie propre, y compris le GNL, à des alliés. Le Canada a parlé fermement, mais n’a encore rien livré.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

