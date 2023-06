Uzelman : La croissance et la prospérité de la Colombie-Britannique dépendent de l’expansion des exportations

~BW Uzelman

Les exportations énergétiques de la Colombie-Britannique réduisent les émissions mondiales de GES.

Le Business Council of British Columbia a été un défenseur infatigable de la croissance des exportations et de la croissance des revenus. Ils ont constamment réclamé la promotion des exportations pour aider la province à payer ce que nous ne produisons pas. Et ils soutiennent fermement que la croissance des revenus, en particulier le PIB par habitant, est l’objectif le plus approprié, et non la croissance de l’économie (PIB). Le dernier rapport du conseil établit un lien direct entre la croissance des exportations et la croissance des revenus. « Toute stratégie crédible visant à accroître le PIB par habitant et le revenu moyen des ménages en Colombie-Britannique doit reposer sur le soutien et l’expansion des exportations. »

Dans « The Foundations of Provincial Prosperity », Ken Peacock et Jock Finlayson soutiennent que les exportations permettent aux entreprises locales d’augmenter leur échelle et leur productivité, et donc d’augmenter le revenu par habitant. Les données de BCBC montrent que les deux plus grands secteurs d’exportation sont la foresterie et l’énergie, et avec l’exploitation minière et l’agriculture, constituent le vaste secteur des ressources, qui représentait 45 % des exportations totales de la Colombie-Britannique de 2017 à 2022. La fabrication hors ressources représentait 9 % des exportations, tandis que le tourisme pré-Covid fonctionnait également à 9 %. Les services représentaient 42 % des exportations, bien au-dessus de l’Alberta à 18 % et de l’Ontario à 28 %.

La croissance du secteur des ressources a contribué à hauteur de 60 % à la croissance totale des exportations de 2017 à 2022. Au sein du secteur, cependant, il y a eu un changement majeur. La foresterie n’a augmenté que de 15 %, tandis que l’énergie a augmenté de 80 %, un « gain massif d’exportation de 7 milliards de dollars ». L’énergie a augmenté dans l’ensemble du secteur. Les exportations de gaz et de charbon ont fortement augmenté en raison de prix record pour les deux. Les services liés au pétrole, à l’électricité et aux pipelines ont solidement progressé. L’agriculture a connu une expansion étonnamment forte de 41 % (1,7 milliard de dollars) et l’exploitation minière a augmenté de 22 % (1,2 milliard de dollars).

Les exportations de services ont littéralement bondi au cours de la période de cinq ans. Les services technologiques ont enregistré le taux d’augmentation le plus élevé de tous les secteurs, un étonnant 151 % (plus de 2,5 milliards de dollars). Les services d’enseignement ont augmenté de 81 % et les services professionnels ont augmenté de 39 %. Sans surprise, dans la période incluant la pandémie, le tourisme a baissé de 53 %. Les services de passerelle – expédition et services connexes – ont augmenté de 33 % (1,9 milliard de dollars). Les auteurs estiment que les exportations ont totalisé 83 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation impressionnante de 39 % par rapport à 2017.

Les prévisions de croissance de BCBC pour 2022-2027 sont globalement prometteuses, malgré une baisse prévue des exportations forestières de 3,9 milliards de dollars en raison des conditions du marché et de la disponibilité réduite. Les exportations d’énergie augmenteront jusqu’à 6,8 milliards de dollars ou 30 %, avec l’ajout des exportations de GNL (4,4 à 6 milliards de dollars) et l’augmentation des services de pipelines, des carburants verts et du pétrole et du gaz. L’exploitation minière, l’agriculture et la fabrication hors ressources afficheront à nouveau de bons résultats, augmentant de 31 %, 41 % et 28 % respectivement. Les services touristiques se redresseront fortement, mais pas complètement. Les autres exportations de services se portent bien, notamment le cinéma et la télévision avec une croissance de 81 %.

Le succès et la croissance continus de trois des quatre secteurs des ressources renforcent leur importance pour la performance économique de la Colombie-Britannique. Peacock et Finlayson notent que les exportations d’énergie ont augmenté de plusieurs milliards et prévoient qu’elles continueront d’augmenter. L’énergie, ainsi que les secteurs minier et forestier, sont dominés par des industries qui opèrent à grande échelle et bénéficient de taux de productivité élevés. Les auteurs notent : « L’importance des exportations d’énergie et d’autres ressources dans le maintien de la croissance du PIB et des revenus par habitant est incontournable ».

Peacock est vice-président principal et économiste en chef de BCBC. Finlayson est analyste principal des politiques. Ils sont crédibles ; leur analyse est crédible. Ils conseillent : « Si les décideurs politiques veulent améliorer la prospérité, ils devraient travailler sans relâche pour entretenir et renforcer les conditions concurrentielles des exportateurs de la Colombie-Britannique, et embrasser le rôle croissant de l’énergie dans la stimulation et le maintien de l’économie d’exportation de la Colombie-Britannique. Ignorer les conseils pragmatiques de BCBC compromettra sans aucun doute notre prospérité et notre avenir.

Cependant, il n’est pas certain que les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique ajusteront leurs politiques industrielles. Leur bilan est décourageant. À ce jour, ni l’un ni l’autre n’ont fait progresser de manière significative la productivité ou le revenu par habitant. Le gouvernement fédéral s’est concentré étroitement sur les incitatifs à l’énergie verte et la réduction des émissions de GES au pays. Le gouvernement Eby de la Colombie-Britannique a ajouté de nouvelles normes environnementales pour les producteurs de GNL, ce qui compromet les projets de GNL proposés. Les deux gouvernements refusent de reconnaître que le Canada produit une très faible proportion des émissions mondiales totales de GES, 1,5 %, alors que le monde en développement en produit 70 %.

C’est là que le Canada doit concentrer son attention – à l’échelle mondiale. En Chine et ailleurs dans le monde en développement, l’utilisation du charbon est omniprésente et les émissions de GES qui l’accompagnent sont intenses. Le potentiel du GNL pour réduire considérablement les émissions mondiales est incontestable. Pratiquement tous les produits énergétiques de la Colombie-Britannique, en fait, amélioreront la qualité de l’air et réduiront considérablement les émissions partout où ils remplaceront le charbon thermique.

Le Canada doit réduire ses émissions intérieures. Mais l’impact de cela sur les émissions mondiales totales sera insignifiant. La fourniture d’énergie de la Colombie-Britannique et du Canada, en particulier le GNL, à d’autres nations est notre responsabilité – et notre opportunité.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte.

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Contact : [email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.