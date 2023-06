Uzelman : La Banque du Canada relève à nouveau ses taux d’intérêt

~BW Uzelman

…Et la banque n’est pas encore faite !

La Banque du Canada a publié la semaine dernière une déclaration annonçant l’augmentation du taux cible du financement à un jour à 4¾ %. Certains économistes ont été surpris. Certains s’attendaient à ce que la «pause» de la hausse des taux se poursuive jusqu’en juillet au moins. La Banque a cité une « demande excédentaire » pour l’action, même si c’était un peu plus compliqué que cela.

La banque a commencé par un examen des développements internationaux. « Globalement, l’inflation des prix à la consommation diminue… mais l’inflation sous-jacente reste obstinément élevée. » La croissance économique ralentit avec l’augmentation des taux, mais les principales banques centrales signalent que les taux pourraient devoir augmenter davantage pour contrôler l’inflation, selon le communiqué. La croissance économique a « calé » en Europe, mais les prix sous-jacents continuent d’augmenter et l’économie américaine ralentit, mais les dépenses de consommation et le marché du travail restent solides.

Au Canada, l’économie a connu une croissance vigoureuse de 3,1 % au premier trimestre. Le communiqué note une forte croissance des dépenses de consommation et une forte demande de main-d’œuvre. De plus, il a averti que les dépenses en biens sensibles aux taux d’intérêt (comme les meubles et les appareils électroménagers) étaient en hausse et que l’activité sur le marché de l’habitation avait augmenté plus récemment. « Dans l’ensemble, la demande excédentaire dans l’économie semble être plus persistante que prévu. »

La banque s’attend toujours à ce que le taux d’inflation baisse à environ 3 % cet été, mais elle s’inquiète, les taux d’inflation de base étant restés à 3½ -4 % pendant plusieurs mois, l’inflation de l’IPC pourrait rester bloquée au-dessus de l’objectif de 2 %. La banque continuera de surveiller « la demande excédentaire, les attentes d’inflation, la croissance des salaires et le comportement des prix des entreprises ». La banque termine en exprimant son engagement à rétablir la stabilité des prix.

Les économistes sont presque unanimes sur le fait que de nouvelles hausses de taux sont à venir. Stephen Brown de Capital Economics a déclaré que l’augmentation des intérêts « ne sera probablement pas la dernière ». Il a ajouté : « la banque a noté que… « la politique monétaire n’était pas suffisamment restrictive pour rééquilibrer l’offre et la demande et ramener durablement l’inflation à l’objectif de 2 % ». Il est difficile de voir comment une hausse de 25 points modifiera sensiblement cette évaluation à moins que les données de l’IPC et du marché du travail… ne soient sensiblement plus faibles que prévu.

Il est difficile de déterminer exactement ce qui a poussé la demande de biens et de services à dépasser la capacité de l’économie à les produire. Mais les dépenses gouvernementales sont certainement un facteur, au Canada et dans d’autres pays développés. Les gouvernements ont réagi à la pandémie en augmentant les dépenses et les déficits. Cela s’est traduit par une augmentation de l’argent en quête d’une offre réduite de biens et de services, alors que l’économie mondiale commençait à se redresser. En fait, le Canada a créé plus de déficit et de dette que d’autres pays. Après la pandémie, le gouvernement libéral d’Ottawa a manqué de prudence pour endiguer le flux des dépenses, et les déficits se poursuivent.

Philip Cross, analyste principal des politiques au Fraser Institute, a démontré à quel point les dépenses ont augmenté par rapport à la période pré-pandémique. En 2019-2020, les dépenses de programmes fédérales ont totalisé 338,5 milliards de dollars, et le budget actuel prévoit que les dépenses de programmes en 2023-2024 seront supérieures de 28,9 % à ce niveau, à 435,9 milliards de dollars. Cross ajoute qu’une grande partie de l’argent transféré par le gouvernement aux ménages pendant la pandémie a été économisé et a été dépensé en 2022. Il raconte que Chrystia Freeland elle-même a qualifié cela de « stimulus préchargés ».

Cross estime que l’inflation a commencé par des chocs d’offre dans l’économie, mais que d’importants déficits l’ont probablement alimentée. Il prédit: « Sans retenue… une politique monétaire stricte aura à elle seule des difficultés à ramener l’inflation à son taux cible. » En outre, il prévient qu’une politique monétaire rigoureuse, en l’absence de restrictions budgétaires, risque que l’inflation persiste alors que les taux d’intérêt restent élevés et que l’économie stagne. Cela semble familier. « Stagflation » était un mot créé dans les années 1970 pour décrire cette situation à l’époque. Comme le raconte Cross, il n’y a été remédié qu’en appliquant à la fois des restrictions budgétaires et monétaires dans les années 1980.

La Banque du Canada, avant la hausse, avait fréquemment prévenu que l’inflation pourrait être « plus rigide » que prévu. Il a maintenant résolu qu’il en est ainsi. Le sous-gouverneur Paul Beaudry, dans un discours après la randonnée, a déclaré : « Lorsque nous avons examiné la dynamique récente de l’inflation de base combinée à une demande excédentaire continue, nous avons convenu de la probabilité que l’inflation totale reste bloquée bien au-dessus de la cible de 2 %. avait augmenté. Les banquiers centraux ne parlent pas directement de peur d’en révéler trop, mais le message est suffisamment clair.

Beaudry a réagi à la force continue de l’économie avec des mots comme « surpris » et « inattendu ». La banque n’avait pas anticipé cette situation. Lorsque l’étendue de la résilience économique est devenue claire, la banque a déterminé que la lutte contre l’inflation n’était pas terminée et a mis fin à la pause de la hausse des taux.

Alors que la banque recommence à augmenter les taux d’intérêt, seules de saines restrictions budgétaires de la part du gouvernement permettront au Canada de retrouver la stabilité des prix et de conserver le potentiel de croissance économique.

