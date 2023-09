Uzelman : La Banque du Canada « en a probablement fini avec les hausses de taux »

~BW Uzelman

La Banque du Canada a maintenu ses taux d’intérêt à 5 % le 6 septembre. Les économistes sont prudents dans leurs prévisions concernant les taux futurs, mais sont globalement optimistes.

La hausse des taux hypothécaires touche un nombre croissant de Canadiens. Mais Benjamon Tal, économiste en chef adjoint de la CIBC, informe qu’un grand nombre de détenteurs de prêts hypothécaires et d’autres dettes des ménages ne seront pas touchés en 2023. Son rapport indique : « Sur la dette totale des ménages de 2,7 billions de dollars, près de 650 milliards de dollars (24 pour cent). cent) seront confrontés à une augmentation réelle des paiements d’intérêts cette année. Ces détenteurs de dettes et d’autres veulent sans aucun doute une réponse à deux questions : Quand la Banque aura-t-elle fini d’augmenter les taux d’intérêt ? Quand commenceront-ils à réduire les taux ? Revenons-y dans un instant.

L’économiste Jim Stanford affirme que la Banque n’a qu’une seule tâche : contrôler l’inflation. Le directeur du Centre for Future Work la qualifie de « mission unidimensionnelle de la Banque du Canada ». C’est une vision limitée de son rôle. Le cadre de politique monétaire, un accord entre la Banque et le gouvernement, souligne que « l’objectif principal de la politique monétaire est de maintenir une inflation faible et stable dans le temps », mais note également que « la politique monétaire devrait continuer à soutenir un maximum d’emplois durables… » .» La vision étroite de Stanford quant au rôle de la Banque semble alimenter sa crainte que la Banque puisse continuer à relever les taux.

L’analyse économique de la Banque va bien au-delà du simple examen du taux d’inflation global et de ses mesures de base privilégiées de l’inflation. Il effectue également des analyses du marché du travail, de la vigueur de l’économie (PIB) et bien plus encore. Son communiqué de presse du 6 septembre indique : « En particulier, nous évaluerons si l’évolution de la demande excédentaire, les anticipations d’inflation, la croissance des salaires et le comportement des entreprises en matière de prix sont cohérents avec l’atteinte de l’objectif d’inflation de 2 %. » La Banque examine et interprète les tendances de l’économie avant de déterminer la politique monétaire appropriée.

Sans surprise, la Banque laisse planer un doute considérable quant à une nouvelle hausse des taux. Le communiqué de presse note que l’économie a « fortement ralenti » au deuxième trimestre, avec une production en contraction de 0,2 %, ce qui est nécessaire pour soulager la pression sur les prix. Le communiqué détaille une croissance plus faible de la consommation, une activité réduite dans le secteur du logement et une diminution des tensions sur le marché du travail, ainsi qu’une croissance continue des salaires de 4 à 5 %. La Banque conclut que la demande excédentaire diminue. C’est un résultat largement positif, qui conforte la décision prise par la Banque du Canada en septembre de maintenir le taux du financement à un jour à 5 %.

Vient ensuite la mauvaise nouvelle : « Les données récentes de l’IPC indiquent que les pressions inflationnistes restent généralisées. » L’inflation a augmenté à 3,3 % en juillet et, compte tenu des récentes augmentations du prix du gaz, la Banque s’attend à ce que le taux reste élevé à court terme avant de baisser le cap. Ce qui suscite encore plus d’inquiétudes, c’est que les mesures d’inflation de base de la Banque restent à 3,5 %. Bien entendu, la déclaration habituelle de détermination suit : « La Banque reste résolue dans son engagement à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens. » Dans l’ensemble, le message est contradictoire : la demande excédentaire se modère, mais les pressions inflationnistes demeurent.

Le lendemain, cependant, le gouverneur de la BdC, Tiff Macklem, a réussi à paraître plus optimiste. Il a admis : « La politique monétaire fonctionne et l’inflation diminue. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir pour rétablir la stabilité des prix. Alors que les hausses passées des taux d’intérêt continuent de se répercuter sur l’économie, la politique monétaire pourrait être suffisamment restrictive pour restaurer la stabilité des prix. Macklem a ajouté que s’ils le devaient, ils augmenteraient à nouveau les taux, mais ils ne voulaient pas que les taux soient plus élevés que nécessaire.

De nombreux économistes pensent que la Banque n’aura pas à augmenter à nouveau ses taux parce que la demande excédentaire a été arrachée de l’économie. Stephen Brown de Capital Economics a noté : « Avec une demande passant rapidement d’excessive à déficiente, et étant donné que nous nous attendons à ce que deux publications de l’IPC avant la prochaine réunion de la Banque montrent un relâchement des pressions inflationnistes sous-jacentes, il ne sera guère nécessaire pour la banque d’augmenter ses dépenses. plus loin. »

Charles St-Arnault, d’Alberta Central, n’en était pas si sûr. Il a déclaré que de nouvelles hausses de taux cette année sont peu probables, mais ne peuvent être exclues. Douglas Porter, de BMO Services financiers, s’est montré plus confiant : « à moins que la croissance ne rebondisse au troisième trimestre – ce dont nous doutons – la Banque du Canada en aura probablement fini avec les hausses de taux ».

Brown est allé plus loin : « Avec l’augmentation des risques de récession et le relâchement des conditions du marché du travail, nous continuons de penser que la prochaine mesure de la banque sera une baisse des taux, début 2024. » Brown était parmi les experts les plus optimistes, mais les optimistes prudents prédominent.

La prochaine mesure de la Banque du Canada pourrait effectivement être une réduction – pas nécessairement au premier trimestre de l’année prochaine – mais vraisemblablement au cours des deux ou trois premiers trimestres. Cela dit, faire des prévisions sans équivoque est une entreprise risquée. Les économistes n’iront pas là-bas, du moins pas maintenant.

