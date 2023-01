Uzelman : Des opportunités d’exportation intéressantes pour le Canada et la Colombie-Britannique, comment les exploiter

~BW Uzelman

Le Canada est souvent présenté comme une grande nation commerçante. Peut-être, nous le sommes. En 2019, la part des exportations du Canada dans le produit intérieur brut (PIB) était de 32 %, selon les données compilées par le Business Council of BC (BCBC). C’est un peu plus que la part de l’Organisation des pays économiquement développés (OCDE) à 28 %. Les États-Unis, par exemple, figuraient à 12 %, le Royaume-Uni à 31 % et l’Allemagne à 47 %.

Depuis 2000, cependant, les exportations canadiennes ont diminué en proportion du PIB, tandis que presque toutes les autres économies développées ont augmenté leurs exportations en proportion du PIB. Cela n’est pas surprenant compte tenu des problèmes structurels persistants de l’économie canadienne.

Peacock et Finlayson de BCBC calculent qu’au Canada et en Colombie-Britannique, les exportations en pourcentage du PIB ont chuté de 12 % et 10 % respectivement de 2000 à 2019. L’OCDE a montré une augmentation de 5%. Les États-Unis ont augmenté de 1 %, le Royaume-Uni de 6 % et l’Allemagne de 16 %. Selon les auteurs, l’une des causes de la baisse de la part du Canada dans les exportations est « la lenteur des investissements en capital du secteur privé (en particulier… dans les machines, l’équipement et la propriété intellectuelle) ». L’Institut CD Howe calcule que pour chaque dollar investi en capital par une entreprise moyenne de l’OCDE, l’entreprise canadienne moyenne n’investit que 60 cents.

Pour améliorer l’investissement en capital, dit David Wilson de BCBC, des réformes structurelles sont nécessaires aux systèmes fiscaux fédéraux et provinciaux obsolètes, aux systèmes de réglementation «byzantins», aux impôts des sociétés sur la mise à l’échelle (taux d’imposition plus élevés sur les grandes entreprises) et au commerce interprovincial élevé barrières (estimées à l’équivalent d’un tarif de 7 %). En Colombie-Britannique, Wilson mentionne la taxe de vente provinciale, qui est inefficace par rapport à la taxe de vente harmonisée, et la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, qui est plus onéreuse que la taxe fédérale sur le carbone.

Au Canada, l’Alberta a de loin le meilleur bilan d’investissement. L’Alberta bénéficie d’un système fiscal plus compétitif (pas de TVP) et d’une industrie pétrolière innovante de classe mondiale opérant à grande échelle. Le bilan de la Colombie-Britannique est légèrement inférieur à celui du pays dans son ensemble et repose davantage sur l’investissement résidentiel.

Les exportations sont vitales pour l’économie. Greg D’Avignon, président de BCBC, explique que la croissance des exportations est « un moyen simple et efficace de faire croître le gâteau économique et d’injecter des revenus en Colombie-Britannique grâce aux clients qui veulent ce que nous vendons ». Les revenus, ajoute-t-il, nous permettent d’acheter des choses que nous ne produisons pas dans le pays.

Si le Canada et la Colombie-Britannique veulent avoir un avenir économique prometteur, les gouvernements doivent adopter les réformes préconisées par BCBC et d’autres experts. Un certain nombre de secteurs nationaux sont déjà compétitifs, comme en témoignent les chiffres des exportations. En C.-B., les principaux produits d’exportation comprennent : les produits du bois – 12,5 milliards de dollars, les produits de pâtes et papiers – 4,0 milliards de dollars, les produits agricoles et alimentaires – 5,0 milliards de dollars, les minerais et produits métalliques – 8,2 milliards de dollars, les produits énergétiques – 15,3 milliards de dollars et les machines et équipements – 5,2 milliards de dollars.

Des opportunités intéressantes existent en Colombie-Britannique pour accroître les exportations dans de nombreux secteurs potentiellement à forte croissance. Premièrement, BC LNG est très propre par rapport au GNL des concurrents. Il a un marché prêt et massif. Actuellement, environ 2500 centrales électriques au charbon fonctionnent dans le monde. Beaucoup seront remis en service ou remplacés par des centrales au gaz. Et le GNL offre une source d’énergie viable pour l’Europe en manque d’énergie. Une usine de GNL est en construction en Colombie-Britannique et deux sont en développement. Il y a amplement l’occasion d’en faire plus.

Deuxièmement, le secteur de l’hydrogène présente des opportunités en Colombie-Britannique. L’entreprise Ballard Power de Vancouver, qui compte plus de 900 employés, conçoit et fabrique des moteurs commerciaux à pile à combustible et les vend dans le monde entier. Un certain nombre d’autres entreprises, principalement dans le Lower Mainland, fabriquent des piles à combustible et produisent et distribuent de l’hydrogène. La Colombie-Britannique compte environ la moitié des entreprises du Canada dans le secteur de l’hydrogène.

Troisièmement, le bois massif permet la construction de bâtiments en bois à plusieurs étages et de grande dimension, nécessitant auparavant l’utilisation de béton et d’acier. Les fabricants de bois massif fusionnent de plus petits morceaux de bois avec des goujons, des clous ou de la colle pour former de grands composants structurels comme des poutres, des colonnes et des panneaux. Des centaines de bâtiments en bois massif ont été construits dans toute la province. Plusieurs fabricants de bois massif de Colombie-Britannique exportent déjà largement. L’une de ces usines, Structurlam, est située à Penticton.

Quatrièmement, environ 300 établissements vinicoles sont basés en Colombie-Britannique, produisant une vaste sélection de vins de qualité. L’Okanagan contient 86 % des vignobles et la majorité des établissements vinicoles de la province. Bien que l’industrie ait enregistré des revenus de 443 millions de dollars en 2019 et revendique un impact économique de 2,8 milliards de dollars, elle n’est actuellement pas un grand exportateur. En 2016, les exportations étaient de 9,7 millions de dollars. La Colombie-Britannique se distingue de manière impressionnante dans les concours internationaux de vins. Ainsi, à mesure que l’industrie se développe, les exportations sont vouées à augmenter.

Ce ne sont là qu’un petit échantillon des industries nouvelles et à venir. La Colombie-Britannique est dotée de technologies, de personnes et d’entreprises innovantes. Les gouvernements n’ont qu’à les libérer de charges inutiles. Une réforme structurelle efficace, si elle est entreprise, améliorera la compétitivité et amplifiera les exportations.

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

