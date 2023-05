Uzelman : Changement climatique – Évident à l’échelle mondiale, provinciale et dans l’Okanagan

~BW Uzelman

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a publié en mars un résumé de ses études sur le changement climatique au cours des cinq dernières années. C’est une lecture inquiétante. Le GIEC avertit : « Il y a une fenêtre d’opportunité qui se referme rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour nous tous.

La plupart des Canadiens reconnaissent les changements climatiques d’origine humaine. Certains le rejettent. Un sondage Léger de 2022 a montré que 68 % des Canadiens croient que les changements climatiques sont causés par l’activité humaine. 21% ont déclaré que le changement climatique fait partie d’un cycle naturel. Les négationnistes sont une petite, mais significative, minorité.

Pour le GIEC, cela ne fait aucun doute. Leur rapport affirme que « les activités humaines, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ont sans équivoque provoqué le réchauffement climatique, la température de surface mondiale ayant atteint 1,1 degrés Celsius au-dessus de 1850-1900 en 2011-2020 ». Le panel indique que les émissions continues de GES signifient que la « meilleure estimation » est que l’augmentation de la température atteigne 1,5 °C à court terme (2021-2040). Avec les politiques climatiques actuelles, le rapport prévoit que les températures augmenteront de 3,2 degrés d’ici la fin du siècle. Pour limiter l’augmentation à l’objectif de 1,5 degré ou moins, les émissions de 2019 doivent être réduites de 43 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici 2035.

Le rapport du GIEC indique que « des changements généralisés et rapides » se produisent maintenant dans l’atmosphère et l’océan. « Le changement climatique d’origine humaine affecte déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. » Les changements sont de plus en plus évidents, dit-il, et comprennent de fortes précipitations, des vagues de chaleur, des sécheresses et des cyclones. Ces événements ont exposé des millions de personnes à une insécurité alimentaire et hydrique accrue, selon le rapport, ainsi qu’à une augmentation des dommages matériels et des pertes en vies humaines.

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des preuves d’événements météorologiques extrêmes. La Colombie-Britannique a été enveloppée par un énorme dôme de chaleur en 2021. 59 records de température ont été battus dans la province le 28 juin seulement. Le 29 juin, Lytton a établi un record de température de tous les temps pour le Canada à 49,7 degrés. 27 chercheurs de la World Weather Attribution Initiative, après avoir examiné les données et la modélisation, ont conclu que la vague de chaleur « était pratiquement impossible sans un changement climatique d’origine humaine ».

Le service du coroner provincial a attribué 619 décès liés à la chaleur à l’événement. 234 personnes sont décédées le 29 juin seulement. Sarah Henderson, directrice scientifique du BC Center for Disease Control, a qualifié le dôme de chaleur « d’événement météorologique le plus meurtrier de l’histoire du Canada ». Puis, en novembre 2021, une rivière atmosphérique a inondé la province. Des pluies de 200 à 300 mm (8 à 12 pouces) ont été enregistrées dans certaines régions. Les inondations ont été étendues et graves. Le Bureau d’assurance du Canada a par la suite estimé les dommages assurés à 675 millions de dollars et les dommages non assurés à des milliards. 100 miles d’autoroute ont été détruits.

Les impacts climatiques sur l’industrie du vin et du raisin de la Colombie-Britannique, située en grande partie dans l’Okanagan, sont indéniables. Les vendanges en Colombie-Britannique de 2018 à 2021, « ont chuté précipitamment », note une étude de Cascadia Partners. L’étude, préparée pour le ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, a révélé que les rendements des cultures avaient diminué de 33 % au cours de la période. Cascadia a montré que les rendements des cultures suivaient des tendances similaires dans toutes les juridictions de la côte ouest. En Oregon et en Californie, les rendements ont culminé en 2018, à Washington en 2016, puis ont diminué, tout comme en Colombie-Britannique. Toutefois, au cours de la même période, les rendements ontariens ont augmenté. Cela suggère, dit Cascadia, que le climat est le coupable.

Cascadia a effectué une analyse statistique pour confirmer son hypothèse. Ils ont découvert que trois conditions climatiques avaient un «impact négatif important» sur les rendements: augmentation de la chaleur extrême, augmentation du froid extrême et baisse des précipitations. Le froid extrême, toujours en décembre 2022, a causé d’importants dégâts aux vignes. Grape Growers BC prévoit que la récolte sera encore une fois en baisse en 2023, cette fois énormément, passant de 39 % à 56 %.

Une étude de l’Université de Californie a examiné les 66 derniers millions d’années de l’histoire de la Terre. Il a révélé quatre états climatiques distincts qu’il a étiquetés serre chaude, chambre chaude, chambre froide et glacière. Chacun de ces états a duré des millions ou des dizaines de millions d’années. En leur sein se trouvent des cycles plus courts de variation climatique en réponse aux variations orbitales, entraînant des changements de température relativement faibles.

Les auteurs ont montré que les transitions majeures entre les états climatiques étaient associées à des changements dans les niveaux de gaz à effet de serre. Le co-auteur James Zachos a commenté : « Le climat peut devenir instable lorsqu’il s’approche de l’une de ces transitions… ». Notez que ces deux résultats décrivent avec précision les conditions climatiques actuelles.

L’étude indique que pendant la majeure partie des 3 derniers millions d’années, le climat a été dans un état de glacière, avec une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. En 1950, notent les auteurs, les températures ont commencé à augmenter. Zachos a déclaré: « Les projections du GIEC pour 2300 dans le scénario » business as usual « ameneront potentiellement la température mondiale à un niveau jamais vu depuis 50 millions d’années. » L’étude relie cette période à l’état de serre. Il est clair que sans nouvelles contraintes sur les émissions de carbone, le changement climatique ne fait que commencer.

