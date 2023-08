Uzelman : Au milieu des incendies de forêt, la Colombie-Britannique soutient la protection des forêts, mais le gouvernement résiste

~BW Uzelman

Un nouveau sondage réalisé par EKOS Research révèle qu’une grande proportion de Canadiens, 80 %, conviennent que les gouvernements du Canada devraient faire davantage pour protéger et restaurer la forêt boréale, même si cela signifie imposer des limites aux sociétés forestières. Les réponses à des questions similaires, rapportées par province, montrent que les préoccupations concernant les forêts sont très élevées partout au pays. C’est certainement le cas en Colombie-Britannique, malgré l’importance de l’industrie forestière. Les résidents comprennent que la gestion forestière doit changer, ce à quoi le gouvernement résiste encore.

Les résidents de la Colombie-Britannique ne connaissent peut-être pas le BC Forest Practices Board, un organisme consultatif, mais ils sont clairement sensibles au message de leur rapport intitulé « Forest and Fire Management in BC ». Le rapport, dans sa forme la plus simple, raconte l’histoire forestière de la Colombie-Britannique. Le panneau note : « Historiquement, les gens coexistaient avec le feu dans le paysage. » Avant la suppression des incendies, dit-il, une grande partie du paysage était façonnée par le feu, soit en brûlant des combustibles de surface et en maintenant des peuplements forestiers résistants au feu, soit en brûlant aléatoirement des parcelles à travers la forêt, créant ainsi des paysages diversifiés résilients aux incendies plus importants. Cela a changé au début du 20e siècle.

Le rapport indique qu’un siècle de suppression des incendies a créé plus de temps entre les brûlages, ce qui a donné lieu à des forêts plus denses. Le paysage a également changé. Le « déficit de feu » a augmenté les superficies de forêts de conifères et les quantités de bois mort, tout en réduisant les superficies de forêts de feuillus, de prairies et de forêts clairsemées. Le Conseil conclut : « Ce passage d’un paysage mosaïque à un paysage plus homogène a accru la vulnérabilité des paysages aux incendies de forêt d’une ampleur et d’une gravité inhabituelles. »

Les gouvernements provinciaux, et certainement celui de la Colombie-Britannique, tolèrent des activités dans les forêts qui se sont révélées extrêmement dommageables. Non seulement les coupes à blanc se poursuivent ; ils sont la norme. Et les provinces acceptent une réhabilitation déficiente des zones récoltées. Tout cela retarde la récupération de la forêt après l’exploitation forestière et amplifie l’érosion des sols, la perte de fertilité des sols, l’envasement des lits des cours d’eau et le risque d’incendies de forêt. L’absence de réglementation rigoureuse contraste fortement avec l’opinion publique. EKOS informe, par exemple, que 81 % des Canadiens conviennent que les coupes à blanc devraient être progressivement éliminées et remplacées par des pratiques plus durables.

Historiquement, la Colombie-Britannique a reboisé principalement avec des espèces de conifères. Cela a favorisé le passage à un paysage de conifères sensible et homogène. De plus, les arbres ayant une teneur en humidité foliaire plus élevée, comme les arbres à feuilles caduques, offrent généralement une plus grande résistance au feu. Une sélection inappropriée d’espèces a contribué à la crise des incendies de forêt. Le changement climatique a également entraîné une hausse des températures et une augmentation de la sécheresse. « Ces tendances climatiques », note le conseil, « aggravent le défi important auquel sont confrontés les gestionnaires des terres en Colombie-Britannique ».

La gestion paysagère des incendies est la réponse recommandée par le conseil. Les principaux outils de LFM comprennent :

1. Réduire la charge de combustible – Cela implique de retirer le bois mort pour l’éliminer ailleurs, ou de le granuler et de l’étaler sur le sol forestier.

2. Feux de forêt gérés – Cette stratégie permet aux incendies d’origine naturelle, ne présentant aucun danger pour les personnes ou les propriétés, de remplir leur fonction naturelle avec des efforts de suppression limités.

3. Brûlages dirigés – Il s’agit de brûlages contrôlés qui réduisent la présence de carburant.

4. Création de coupe-feu dans la forêt – La coupe, avec moins d’arbres et moins de végétation, empêche la propagation du feu et permet des opérations telles que le rétro-brûlage.

5. Traitements du combustible au niveau des peuplements – Ces traitements réduisent la densité du peuplement. La forêt est éclaircie avec la suppression des branches et des arbres.

Le conseil déclare que ces outils empêcheront et dirigeront les incendies de forêt et restaureront une mosaïque de zones forestières et non forestières à travers le paysage.

Lorsqu’EKOS a demandé qui devrait être responsable de la prévention des incendies de forêt, les trois principales réponses étaient (dans une mesure élevée ou modérée) mon gouvernement provincial/territorial (90 %), les sociétés forestières (89 %) et le gouvernement fédéral (88 %). Il s’agit d’une réponse quasi unanime et logique. Le gouvernement provincial/territorial est responsable de mettre en place une réglementation appropriée, les entreprises forestières de s’y conformer et le gouvernement fédéral de réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre (sans détruire l’économie).

L’application du LFM vient à peine de commencer. En réalité, aucune activité de réduction des risques n’a eu lieu au-delà de l’interface urbaine et sauvage, et une réduction insuffisante a eu lieu au sein de l’interface. La restauration de la diversité de la forêt naturelle n’a absolument pas été une priorité.

LFM sera une entreprise massive et coûteuse, mais la Colombie-Britannique doit l’étendre profondément si nous espérons endiguer la perte de maisons et d’infrastructures et l’incinération de nos forêts. Après une activité humaine prolongée, d’importants risques d’incendie sont effectivement intégrés dans les forêts. Ils sont désormais inhérents.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique doit mettre en place de toute urgence le modèle LFM pour limiter les risques inacceptables d’incendies de forêt à l’avenir. Le gouvernement ne doit pas pouvoir échapper à ses obligations.

