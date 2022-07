Uwe Seeler, légende du football ouest-allemand, décède à 85 ans

Uwe Seeler, qui a mené l’Allemagne de l’Ouest à la finale de la Coupe du monde 1966 en tant que capitaine de l’équipe nationale, est décédé. Il avait 85 ans.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs allemands de tous les temps, Seeler était célèbre pour ses coups de pied au-dessus de la tête et sa capacité à marquer des buts sous les angles les plus improbables. Il était également connu pour son humilité et son équité et respecté pour sa loyauté indéfectible envers le club de sa ville natale, le Hamburger SV.

Le porte-parole du club de Hambourg, Christian Pletz, a déclaré jeudi que la famille de Seeler avait confirmé le décès.

Seeler a joué pour Hambourg de 1952 à 1973, marquant 445 buts en 519 matches d’Oberliga et de Bundesliga pour l’équipe. Il reste le meilleur buteur de Hambourg en Bundesliga avec 137 buts.

Hambourg, qui était la seule équipe restante à avoir joué chaque saison en Bundesliga depuis la formation de la ligue en 1963, a finalement été reléguée en deuxième division en 2018.

Seeler a marqué 43 buts en 72 matchs pour l’Allemagne de l’Ouest, terminant deuxième de l’Angleterre à la Coupe du monde de 1966 et avec une troisième place quatre ans plus tard au Mexique. Il a fait partie de l’équipe allemande pendant 16 ans.

« Alors que j’étais à quatre Coupes du monde, j’aurais aimé remporter le titre une fois. Je n’ai pas eu de chance », a déclaré Seeler. « Pourtant, tout était merveilleux. Je ne regrette rien.”

Seeler a été élu footballeur allemand de l’année en 1960, 1964 et 1970.

Le grand brésilien Pelé a inclus Seeler dans sa liste des plus grands joueurs vivants du monde en 2004.

“Sa manipulation du ballon était parfaite, son tir précis et ce qui m’a vraiment étonné, c’est sa capacité à diriger le ballon”, a déclaré Pelé.

Seeler a reçu des offres de clubs espagnols et italiens, notamment une énorme offre de l’Inter Milan en 1961, mais il a choisi de rester à Hambourg.

“Si Uwe Seeler laçait ses chaussures, le gardien adverse pourrait s’habiller chaudement et de préférence mettre une deuxième paire de gants car Seeler marquait de partout et de toutes les manières possibles. Qu’il s’agisse de coups de pied aériens, de têtes volantes, de tirs à distance, de volées, de lobs, de frappes opportunistes, il a toujours trouvé un moyen de faire passer le ballon au-delà de la ligne », a écrit Hambourg dans un supplément spécial pour célébrer le 80e anniversaire de Seeler en 2016.

Seeler a remporté le championnat d’Allemagne en 1960 et la Coupe d’Allemagne en 1963 avec Hambourg, mais il a également enduré le chagrin avec des quasi-accidents en Coupe d’Europe et en Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe. Hambourg a perdu contre Barcelone en demi-finale de la Coupe d’Europe en 1961 et contre Milan en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1968.

Seeler a souffert de problèmes de santé répétés ces dernières années. En mai 2020, il a subi une opération pour réparer une hanche cassée après une mauvaise chute à la maison.

Il a perdu l’ouïe de l’oreille droite et a eu des problèmes d’équilibre après un accident de voiture en 2010. Il a également eu un stimulateur cardiaque et a dû se faire retirer une tumeur de l’épaule, a rapporté l’agence de presse DPA.

Seeler a été marié à sa femme, Ilka, pendant plus de 60 ans. Ils ont eu trois filles. Son petit-fils, Levin Öztunali, joue pour le club de Bundesliga Union Berlin.

Le frère aîné de Seeler, Dieter, a également joué pour Hambourg. Leur père, Erwin, travaillait sur une péniche dans le port de Hambourg et était également connu pour jouer au football dans la ville.

