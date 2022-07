Uwe Seeler, champion de football allemand, décède à 72 ans

Uwe Seeler, l’un des plus grands joueurs de football allemands et sans doute le meilleur attaquant du monde de son époque, qui a été capitaine de l’Allemagne de l’Ouest lors de sa défaite dramatique et controversée en finale de la Coupe du monde de 1966 contre l’Angleterre, est décédé le 21 juillet à son domicile de Norderstedt, près de Hambourg. Il avait 85 ans. Son club de longue date Hamburger SV (SportVerein ou Sporting Club) a annoncé sa mort, citant sa famille, sans en préciser la cause. Mais il avait souffert de problèmes de santé ces dernières années, après un accident de voiture en 2010 et une fracture de la hanche en 2020. Il avait également été appareillé d’un stimulateur cardiaque.

Il a disputé quatre Coupes du monde – organisées tous les quatre ans – pour ce qui était alors l’Allemagne de l’Ouest, et il a marqué dans les quatre tournois, en 1958, 1962, 1966 et 1970.

Au total, “Uns Uwe” (Notre Uwe), comme les Allemands l’appelaient affectueusement, a marqué 43 buts en 72 matchs pour l’Allemagne de l’Ouest, dont 40 en tant que capitaine d’équipe. Pour son club de Hambourg, où il a passé toute sa carrière de près de 20 ans, il a trouvé le chemin des filets 490 fois en 580 apparitions, une moyenne remarquable. À cette époque, il était connu comme un avant-centre, maintenant appelé attaquant, le leader des buteurs.

Le légendaire Brésilien Pelé a dit un jour que Uwe Seeler (prononcé OO-vay ZAY-lir) était l’un des plus grands joueurs qu’il ait jamais affrontés. “Sa manipulation du ballon était parfaite, son tir précis et ce qui m’a vraiment étonné, c’est sa capacité à diriger le ballon”, a déclaré Pelé à la chaîne d’information brésilienne O Globo en 2004.

Et cela malgré le fait que M. Seeler ne mesurait que 5 pieds 7 pouces et était souvent appelé par les fans, encore une fois affectueusement, “Dicker” (Fatty). Même sa femme, Ilka, l’appelait ainsi en plaisantant. Squat et trapu, il l’était certainement, mais il compensait sa carrure par son équilibre et sa remarquable capacité à diriger, faisant aller le ballon précisément là où il le voulait.

Il est également devenu un maître du coup de pied au-dessus de la tête ou des ciseaux, marquant souvent lorsqu’il était dos au but. Il a été nommé footballeur ouest-allemand de l’année à trois reprises, en 1960 (quand il a marqué 36 buts pour Hambourg), 1964 et 1970 et reste le meilleur buteur de Hambourg de tous les temps.

Uwe Seeler est né à Hambourg le 5 novembre 1936, juste au moment où Hitler consolidait son pouvoir et envisageait déjà d’annexer ou d’envahir les pays voisins. Le père d’Uwe était un ouvrier de péniche dans le port de Hambourg qui avait auparavant joué pour l’équipe de football de Hambourg, et sa mère était une femme au foyer.

M. Seeler a signé pour Hambourg en 1953, à l’âge de 16 ans, et a obtenu sa première sélection internationale pour l’Allemagne de l’Ouest contre la France l’année suivante. Sa première apparition en finale de la Coupe du monde a eu lieu en Suède en 1958, l’année où Pelé, 17 ans, a fait irruption sur la scène mondiale en tant que star de l’équipe gagnante du Brésil. M. Seeler a marqué lors de ce premier match, une victoire 3-1 contre l’Argentine.

Il est devenu connu, parmi les autres joueurs et adversaires tels que Pelé, pour son humilité, son sens du fair-play et sa loyauté envers son club natal. À cette époque – les années 1950 et 1960 – il était relativement rare que des footballeurs rejoignent des clubs en dehors de leur pays d’origine.

M. Seeler a reçu des offres de quitter Hambourg pour l’Espagne ou l’Italie, les refusant toujours par loyauté et son désir de ne pas perturber sa famille. Une offre de l’Inter Milan en 1961 aurait fait de lui un millionnaire du jour au lendemain. La chaîne de télévision ouest-allemande ZDF citait à l’époque le directeur de l’Inter Milan, Helenio Herrera, disant: “Je n’ai jamais vu personne refuser autant d’argent.”

Avec Hambourg, M. Seeler a remporté le championnat de la ligue allemande (aujourd’hui connue sous le nom de Bundesliga) en 1960 et la Coupe nationale d’Allemagne en 1963, bien qu’échouant à remporter un trophée européen.

Il a épousé Ilka Buck, qui a joué au handball pour Hambourg, en 1959. En plus de sa femme, les survivants comprennent trois filles, Frauke, Kerstin et Helle ; et sept petits-enfants, dont l’un, Levin Öztunali, joue pour le club Union Berlin en Bundesliga.

“Uwe Seeler représente tout ce qui caractérise une bonne personne : terre-à-terre, loyauté, joie de vivre, et il était toujours accessible” aux fans, a déclaré Jonas Boldt, membre du conseil d’administration de l’équipe de football de Hambourg, sur leur site Internet.

Ce qui aurait pu devenir le point culminant de sa carrière est survenu lorsque l’Allemagne de l’Ouest a affronté l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde au stade de Wembley, à Londres, le 30 juillet 1966, regardée par près de 97 000 personnes dans le stade et plus de 32 millions de téléspectateurs rien qu’au Royaume-Uni. et 400 millions dans le monde.

Après les 90 minutes complètes, le score était de 2-2 et a donc été prolongé de 30 minutes, au cours desquelles l’Angleterre a marqué l’un des buts les plus controversés de tous les temps. Un tir de l’attaquant anglais Geoff Hurst a touché la barre transversale et, avec quelques contrecoups, a semblé toucher la ligne de but. Un juge de ligne soviétique a jugé que tout le ballon avait franchi la ligne, et c’était donc un but.

La technologie moderne suggère que non, et jusqu’à son dernier jour, M. Seeler, le capitaine de l’équipe ce jour-là, a insisté sur le fait que tout le ballon n’avait pas franchi la ligne. L’Allemagne de l’Ouest a été démoralisée et Hurst lui-même a marqué un autre but dans les dernières secondes pour porter le score à 4-2. M. Seeler avait participé au tournoi malgré la rupture d’un tendon d’Achille l’année précédente et son remplacement par un tendon artificiel.

Il a ensuite participé à la Coupe du monde au Mexique en 1970 lorsque l’Allemagne de l’Ouest a terminé à la troisième place et que le Brésil de Pelé a battu l’Italie pour remporter le titre au stade Azteca de Mexico. Il sera bientôt remplacé pour l’Allemagne de l’Ouest par un autre attaquant trapu, Gerd Müller, pour qui il devient en quelque sorte un mentor.

Après sa retraite, M. Seeler est devenu un représentant de la société allemande de vêtements de sport Adidas, fondée par son ami Adolf “Adi” Dassler, avant de créer sa propre entreprise de vêtements de sport parmi d’autres petites entreprises. Il a également été président du club de football de Hambourg dans les années 1990 et a rarement manqué un match à domicile.

En 2005, il a été honoré d’une sculpture géante en bronze de son pied droit à l’extérieur du terrain du club de Hambourg, le Volksparkstadion.