Uvalde ravive les craintes imminentes d’un policier scolaire

AURORA, Colorado (AP) – Tony Ramaeker fait en moyenne environ 14 000 pas par jour alors qu’il se promène dans le lycée du Nebraska où il est affecté à travailler en tant qu’adjoint du shérif, saluant les étudiants arrivant le matin, errant dans les couloirs pour leur parler et faire attention à ceux qui pourraient manger seuls à la cafétéria.

L’ancien pasteur de longue date de la Marine et de la jeunesse garde son bureau dans la banlieue d’Omaha rempli de friandises telles que des collations Little Debbie et des Pop-Tarts, car manger aide les enfants en crise à se calmer et à parler.

Mais au fond de son esprit, une pensée plane toujours : que ferait-il si un homme armé attaquait l’école ?

Le dernier rappel de ce danger est survenu en mai lorsque 19 enfants et deux enseignants ont été tués dans une classe de quatrième année à Uvalde, au Texas. La crainte que la prochaine fusillade puisse se produire dans leurs couloirs pèse sur les agents de ressources scolaires à travers les États-Unis, exacerbant un travail déjà difficile : ils sont appelés à être des agents prêts au combat en qui parents et élèves peuvent faire confiance pour les protéger.

Pourtant, les policiers scolaires ont été critiqués pour leur traitement des élèves de couleur. Les étudiants noirs, en particulier, sont souvent arrêtés ou sanctionnés de manière disproportionnée lorsqu’une école a des policiers armés, disent les critiques. Et les étudiants de couleur déclarent se sentir moins en sécurité autour de la police que les étudiants blancs.

Les agents disent qu’ils sont parfaitement conscients des critiques, s’efforcent d’établir des relations avec les étudiants et d’interagir pour plus de raisons que la simple discipline. Ils soulignent que les agents qui travaillent dans les écoles doivent être spécialement formés pour travailler avec les enfants et les adolescents. Fini le temps où il suffisait d’embaucher un agent près ou à la retraite et de garder une voiture de police garée devant une école. On demande maintenant aux officiers d’école d’être des conseillers et des enseignants, travaillant avec empathie et diplomatie avec les élèves et les administrateurs, tout en étant également un tuteur armé.

Ramaeker, qui pratique les arts martiaux mixtes, a déclaré qu’il pensait qu’il n’hésiterait pas à faire tout ce qu’il pouvait pour protéger ses étudiants et son personnel. Il a même réfléchi à la façon dont il utiliserait l’arme de poing qu’il a fixée à sa hanche s’il n’avait pas le temps de se procurer un fusil qu’il a gardé en sécurité dans le bâtiment depuis la fusillade de l’école Parkland en 2018. Il pense que les officiers doivent décider de ce qu’ils feraient avant qu’une fusillade ne se produise pour être préparés mentalement et éviter l’indécision.

“Si quelqu’un vient essayer de blesser une partie de ma famille, que ce soit ma famille de sang ou ma famille scolaire, il n’y a aucune hésitation”, a-t-il déclaré.

Les rappels de la menace de fusillades dans les écoles étaient omniprésents lors d’une récente conférence de la National Association of School Resource Officers au Colorado, où des centaines d’officiers se sont réunis pour suivre une formation.

Une salle d’exposition présentait des stands avec des entreprises vendant des idées pour arrêter le prochain tireur d’école, comme des serrures de porte et des machines de simulation pour imiter les fusillades. Une entreprise a présenté des fusils d’assaut pliables et a déclaré qu’un agent des ressources scolaires apportait un sac à dos Hello Kitty à son école en Alabama.

“Maman et papa ne veulent pas voir cette arme dans leur école, mais elle doit être là”, a déclaré Dan Pose, PDG de Gulf Coast Tactical, qui vend les fusils.

Les agents ont également assisté à des séances pour savoir ce qui s’est bien passé et ce qui s’est mal passé lors des fusillades passées dans les écoles. Dans l’un d’entre eux, ils ont entendu parler de l’échec d’un surveillant de la sécurité de l’école à envoyer une alerte lorsqu’il a initialement repéré le tireur de l’école Parkland marchant sur le campus. L’agent de ressources scolaire armé accusé de s’être caché pendant la fusillade a ensuite été accusé de négligence criminelle.

Dans un autre, ils ont reçu un briefing sur une fusillade dans une école de 2019 au Colorado, au cours de laquelle un agent de sécurité privé secrètement armé a accidentellement blessé deux étudiants.

Un shérif du comté du Colorado a également souligné un échec plus subtil dans la réponse à cette fusillade mortelle de 2019 : les agents ont inutilement traumatisé les élèves du primaire évacués en les faisant s’aligner les mains sur la tête, même si les autorités savaient que les hommes armés impliqués étaient soit des adolescents, soit des adultes.

“Cela durera toute une vie”, a déclaré le shérif du comté de Douglas, Tony Spurlock, en montrant la photo des enfants, dont l’un a les mains jointes en prière à la place. Plus tard, il a expliqué qu’il voulait encourager les agents des ressources scolaires à faire preuve de discrétion et à trouver des moyens de minimiser les traumatismes pour les enfants.

L’officier Roy Mitchell Jr. a déclaré qu’il essayait de ne pas laisser la préparation d’une fusillade dominer ses pensées, mais qu’il surveillait les entrées et les fenêtres pour toute personne inconnue qui se dirigeait vers le lycée de la banlieue de Baltimore où il travaille. Il considère également où il essaierait de déplacer les étudiants en cas d’attaque.

“J’essaie de toujours avoir une sorte de plan de match dans ma tête”, a-t-il déclaré.

Mitchell, Ramaeker et d’autres officiers à Denver pour la conférence ont souligné que nouer des relations et apprendre à connaître ce qui se passe dans la vie des étudiants est vital pour tous les aspects du travail – qu’ils agissent en tant que confidents ou flics.

Certains proposent d’aider à faire des gaufres et des crêpes pendant les cours de cuisine ou de servir le déjeuner lorsque les employés de la cafétéria sont malades. D’autres se pressent dans les pupitres de la rangée arrière pour observer ce que les élèves apprennent. Ils sont encouragés à donner un cours sur des sujets tels que les droits civils des citoyens et le processus judiciaire. Ils gardent un œil sur qui conduit quelles voitures, qui sort avec qui et qui pourrait être en train de déjeuner dans la salle de bain parce qu’ils n’ont pas d’amis.

Il s’agit d’une version intense de la police communautaire qui, espèrent-ils, fera d’eux des modèles positifs tout en les aidant à se renseigner sur toutes sortes de menaces qui émergent dans leurs écoles.

Le lieutenant Sandra F. Calloway-Crim, qui a été officier des ressources scolaires à Valley, Alabama, pendant 18 ans, a déclaré qu’elle avait reçu un appel tard dans la nuit après que des agents de patrouille aient trouvé un élève de 13 ans dans l’une de ses écoles errant. dehors seul en pyjama. Elle savait que le père du garçon travaillerait de nuit mais que sa mère serait à la maison et a ordonné aux agents d’y emmener le garçon.

Pourtant, certains militants disent que la police n’a pas du tout sa place dans une école. Certains districts se sont débarrassés des policiers dans les écoles lors des manifestations contre l’injustice raciale à la suite du meurtre de George Floyd en 2020 au milieu des critiques selon lesquelles ils auraient arrêté de manière disproportionnée des étudiants noirs, les entraînant dans le système de justice pénale.

Des officiers de Fremont, en Californie, ont été retirés des écoles mais ramenés un an plus tard après avoir négocié les termes d’un nouvel accord avec les responsables. Ils ont pris la parole lors de la récente conférence, encourageant les superviseurs à garder une trace de toutes les interactions positives qu’ils ont avec les étudiants pour aider à équilibrer les rapports sur les enquêtes et les arrestations que la police ne fait normalement que documenter.

Don Bridges, qui a lancé un programme d’agents de ressources scolaires dans la banlieue de Baltimore en 1989, se hérisse de la critique du « pipeline de l’école à la prison ». Bridges, qui est noir, a vu le programme comme un moyen d’établir des relations entre les étudiants et les forces de l’ordre après avoir vu trop de personnes qui lui ressemblaient se faire arrêter alors qu’il travaillait en patrouille. Il a déclaré que la présence de policiers dans les écoles ne conduisait pas à cibler des étudiants noirs lorsque les agents étaient correctement formés.

La détective Beth Sanborn laisse tomber ce qu’elle fait à la maison et se rend au travail chaque fois que son téléphone explose avec des messages d’étudiants du campus où elle travaille dans la banlieue de Philadelphie à propos d’une publication sur les réseaux sociaux considérée comme menaçante.

Elle se sent parfois coupable de faire passer les besoins de ses « écoliers » avant ses propres enfants. Les crises émotionnelles, les bagarres et les retombées de relations ratées ont tendance à être plus présentes dans son esprit que la possibilité d’une fusillade, mais elle a déclaré que l’établissement de relations avec ses élèves est la clé pour prévenir toutes sortes de problèmes.

“Bien qu’il ait toujours le potentiel d’être là, ce que nous espérons, c’est qu’en mettant l’accent sur ce sens de la communauté, nous pourrons éviter tout type de violence”, a-t-elle déclaré.

Après que l’agent des ressources scolaires de Parkland n’est pas intervenu lorsqu’un élève a ouvert le feu en 2018, des élèves d’un lycée de Cullman, en Alabama, ont demandé à l’agent Seth Sullivan s’il promettait de les protéger.

« Tu es sacrément skippy, je vais être là-dedans. Ce sont mes enfants », a déclaré Sullivan.

___

L’écrivain d’Associated Press, Thomas Peipert, a contribué à ce rapport.

Colleen Slevin, Associated Press