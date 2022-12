Uvalde poursuit le procureur local pour des cas de fusillade dans des écoles

AUSTIN, Texas (AP) – La ville d’Uvalde a poursuivi jeudi le bureau du procureur local pour avoir accès aux dossiers et autres documents d’enquête sur la fusillade de mai à l’école élémentaire Robb qui a fait 19 morts parmi les enfants et deux enseignants, une décision qui met en évidence les tensions persistantes sur le lenteur de la réponse de la police et du flux d’informations sur le saccage.

Le procès intenté dans le comté d’Uvalde contre le procureur de district Christina Mitchell Busbee indique que le manque d’accès au massacre du 24 mai affecte la capacité d’un enquêteur indépendant à rechercher les violations de la politique par les agents locaux et à déterminer si des mesures disciplinaires internes sont nécessaires. Busbee mène une enquête criminelle sur la fusillade, qui comprendra l’examen d’un rapport qu’elle attend du ministère de la Sécurité publique du Texas. Le chef de la police de l’État a déclaré que cela arriverait d’ici la fin de l’année.

“La communauté d’Uvalde a attendu trop longtemps pour obtenir des réponses et de la transparence concernant l’incident de la fusillade de Robb Elementary”, ont déclaré des responsables de la ville d’Uvalde dans un communiqué.

Un employé du bureau du procureur du district d’Uvalde a refusé de commenter jeudi lorsqu’il a été joint par téléphone.

Les seules informations dont dispose une agence d’enquête indépendante pour l’examen de la ville proviennent de témoins de la ville, “dont une grande partie a été fournie à la ville sous réserve d’un accord de non-divulgation et d’un privilège d’enquête criminelle”, indique le procès. Busbee a cité l’enquête criminelle – dont elle a dit que les responsables de la ville seraient terminés d’ici novembre – lorsqu’on lui a demandé des dossiers supplémentaires, selon le procès.

L’enquêteur indépendant, Jesse Prado, serait soumis à un accord de confidentialité et de non-divulgation s’il fournissait les informations, qui, selon le procès, ont déjà été transmises à d’autres agences menant des examens similaires et ne seraient accessibles à personne de la ville, selon à une déclaration des autorités municipales.

Près de 400 responsables de l’application des lois se sont précipités à l’école le jour de la fusillade, selon un rapport d’enquête législative, mais tous ont attendu plus de 70 minutes pour entrer dans une classe de quatrième année pour affronter le tireur.

Deux agents ont été licenciés en raison de leurs actions sur les lieux et d’autres ont démissionné ou ont été mis en congé. En octobre, le colonel Steve McCraw, chef du département de la sécurité publique du Texas, a reconnu les erreurs commises par des officiers lorsqu’ils ont été confrontés pour la première fois aux familles des victimes d’Uvalde à propos de comptes rendus faux et changeants des forces de l’ordre et d’un manque de transparence dans les informations disponibles. . McCraw a défendu son agence et a déclaré qu’ils “n’avaient pas échoué” à Uvalde.

Le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déjà dénoncé la réponse à la fusillade par des agents de l’État et a exprimé sa frustration face au manque d’informations disponibles concernant l’une des pires fusillades dans les écoles de l’histoire de l’État.

___

Suivez la couverture complète d’AP sur la fusillade de l’école d’Uvalde : https://apnews.com/hub/uvalde-school-shooting

Acacia Coronado, L’Associated Press