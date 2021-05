UVA, UI nécessitent la vaccination des étudiants; décès en excès

L’Université de Virginie et l’Université de l’Indiana se joignent à une liste croissante d’universités nécessitant des vaccinations. Au moins 389 collèges à travers ce pays ont exigé des vaccinations pour au moins certains étudiants ou professeurs, selon la Chronique de l’enseignement supérieur.

Les étudiants, les professeurs et le personnel de l’UI devront se faire vacciner pour retourner sur le campus à l’automne 2021, a annoncé vendredi l’université. Les premières doses sont requises avant le 1er juillet, tandis que ceux qui reviennent sur le campus doivent être complètement vaccinés – y compris deux semaines après la dernière dose – avant le 15 août ou avant leur arrivée sur le campus.

Les étudiants UVA devront fournir une preuve de vaccination avant le 1er juillet, mais peuvent demander une exemption médicale ou religieuse à l’exigence, selon un communiqué de jeudi.

La vaccination des employés est « fortement encouragée » mais pas encore obligatoire, indique le communiqué. Les dirigeants des universités ont déclaré qu’ils surveilleraient les taux de vaccination des employés et consulteraient des experts en santé publique lorsqu’ils envisagent d’exiger des employés qu’ils se font vacciner à une date ultérieure.

►Pour la première fois depuis mars 2020, la moyenne sur 7 jours des décès dus au COVID-19 aux États-Unis est tombée en dessous de 500, Andy Slavitt, conseiller principal en réponse aux coronavirus de la Maison Blanche a tweeté vendredi.

►Deux législateurs républicains de l’État du Nevada ont été sanctionnés jeudi pour ne pas avoir respecté les restrictions en place pour empêcher la propagation du coronavirus.

►La Pennsylvanie a marqué un jalon jeudi, avec 50% des adultes de tout l’État considérés comme étant entièrement vaccinés contre le COVID-19.

►L’actrice Salma Hayek a révélé à Variety qu’elle avait combattu un cas presque fatal de COVID-19. «Mon médecin m’a supplié d’aller à l’hôpital parce que c’était si mauvais», a déclaré Hayek, 54 ans. «J’ai dit: ‘Non, merci. Je préfère mourir à la maison. »

►Il n’y a aucune preuve pour soutenir que les vaccins COVID-19 provoquent une perte auditive temporaire, selon une étude publiée jeudi.

►Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que les frontières des États-Unis avec le Canada et le Mexique resteront restreintes jusqu’au 21 juin au moins, seuls les échanges commerciaux et les voyages essentiels étant autorisés jusque-là. Les restrictions devaient expirer vendredi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 33 millions de cas confirmés de coronavirus et 588 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 165,6 millions de cas et 3,43 millions de décès. Près de 352 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 279,4 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 126,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 38,1% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Pour protéger les Américains et aider le monde, les États-Unis doivent commencer à donner plus de vaccin COVID-19 plus rapidement, disent les experts.

La Californie abandonnera les règles de distanciation sociale en juin

La Californie n’aura plus besoin de distanciation sociale et autorisera la pleine capacité des entreprises lors de la réouverture de l’État le 15 juin, a déclaré vendredi le plus haut responsable de la santé de l’État.

Le directeur de la santé de l’État, le Dr Mark Ghaly, a déclaré que la réduction spectaculaire des cas de virus et l’augmentation des vaccinations signifient qu’il est sûr pour l’État de supprimer presque toutes les restrictions le mois prochain.

«Quelque chose de très important se passe le 15 juin en Californie», a déclaré Ghaly. «Nous sommes maintenant à un point, compte tenu de nos mesures que nous avons surveillées, que la Californie est à un endroit où nous pouvons commencer à parler d’aller au-delà du plan directeur», le système à quatre niveaux codé par couleur de l’État qui a activités restreintes en fonction de la prévalence du virus dans chaque comté.

Les limites du nombre de personnes pouvant être présentes dans les entreprises à un moment donné, «qui ont été une caractéristique» du plan de sécurité, disparaîtront, a-t-il déclaré. «En distanciation physique, il n’y aura plus de restrictions pour les participants, les clients et les invités des secteurs d’activité.

– The Associated Press

Un rapport de l’OMS estime plus de 3 millions de décès supplémentaires dus au COVID-19 en 2020

Plus de 3 millions de décès en excès en 2020 auraient pu résulter du COVID-19, selon les données préliminaires fournies dans un rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié jeudi. Ce nombre est plus d’un million de plus que les estimations mondiales initiales communiquées à l’organisation.

« Avec les derniers décès dus au COVID-19 signalés à l’OMS dépassant désormais 3,3 millions, sur la base des estimations produites pour 2020, nous sommes probablement confrontés à un sous-dénombrement important du nombre total de décès directement et indirectement attribués au COVID-19 », selon un communiqué sur le rapport.

Le million de décès supplémentaires comprennent les décès dus au COVID-19 qui n’ont pas été correctement diagnostiqués et signalés, ainsi que « les décès attribuables aux conditions générales de crise », indique le rapport.

La pandémie a, par exemple, «augmenté le nombre de décès dus à d’autres causes» en raison des perturbations des systèmes de soins de santé et de la diminution du nombre de personnes à la recherche de soins. Certains pays ne signalent que les décès dus au COVID-19 qui ont lieu dans les hôpitaux ou les décès de personnes déjà testées positives. De nombreux pays ne peuvent pas non plus déclarer avec précision la cause du décès en raison du manque de ressources des systèmes d’information sanitaire, indique le rapport.

Un précédent rapport du British Medical Journal a révélé que près d’un million de décès en excès dans 29 pays riches en 2020 étaient liés au COVID-19.

New York, Maryland propose des loteries pour les résidents vaccinés

Les autorités sanitaires continuent d’offrir des incitations aux résidents pour qu’ils reçoivent le vaccin COVID-19 alors que les taux de vaccination américains ralentissent, obligeant les agences à travailler plus dur pour obtenir des coups de feu dans les armes.

Les derniers efforts sont des loteries à New York et dans le Maryland pour les résidents vaccinés, à la suite d’un programme similaire dans l’Ohio où les résidents vaccinés sont éligibles à des prix d’un million de dollars et à des bourses d’études universitaires.

Jeudi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a présenté le programme de 5 millions de dollars «Vax and Scratch», qui offre des billets à gratter de loterie à quiconque reçoit un vaccin COVID-19 dans certains sites de vaccination gérés par l’État la semaine prochaine.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a également annoncé une «promotion Vax Cash de 2 millions de dollars». Chaque Marylander âgé de 18 ans et plus qui se fera vacciner sera inscrit à un tirage quotidien pour gagner 40000 $ de la Maryland State Lottery – culminant par un tirage de 400000 $ le 4 juillet.

« Si vous n’avez pas encore été vacciné, plus tôt vous le faites, plus tôt vous obtenez votre vaccin, plus vous serez éligible aux tirages de loterie », a déclaré le gouverneur.

Tinder, Bumble, d’autres applications de rencontres pour offrir un coup de pouce aux célibataires vaccinés

Les applications de rencontres permettent aux célibataires de trouver plus facilement d’autres personnes vaccinées contre le COVID-19, L’administration Biden a annoncé vendredi ce qui pourrait être la première fois que la Maison Blanche promouvait le jumelage numérique.

L’administration affirme que de nouvelles fonctionnalités – y compris des badges et d’autres fonctionnalités premium – lancées au cours des prochaines semaines par Tinder, Hinge, Match, OkCupid, Bumble, BLK et d’autres sites de rencontres aideront le président Joe Biden à atteindre son objectif d’obtenir au moins un tir dans le bras de 70% des adultes d’ici le 4 juillet. Plus de 60% des adultes américains ont eu au moins un coup de feu, selon le gouvernement.

À partir du 24 mai, les dateurs peuvent ajouter un badge de profil «Je suis vacciné» et figurer dans les «Piles vaccinées» d’OkCupid, un nouveau système de correspondance qui permet aux utilisateurs de rechercher par statut de vaccination. Les personnes vaccinées recevront également un «Boost» gratuit pour déplacer leur profil vers l’avant de la pile d’un dater.

Sur Tinder, les utilisateurs vaccinés obtiennent un contenu haut de gamme tel qu’une option «Super Like» pour les aider à se démarquer parmi les correspondances potentielles. Les membres peuvent également ajouter des autocollants «Je suis vacciné» ou «Les vaccins sauvent des vies» à leur profil.

Le conseiller principal en réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a applaudi les initiatives lors d’un point de presse vendredi, déclarant: « Il est extrêmement important d’atteindre les jeunes là où ils sont dans l’effort de les faire vacciner. »

« Nous avons enfin trouvé la seule chose qui nous rend tous plus attractifs: une vaccination », a-t-il ajouté.

– Maureen Groppe

L’UE et Pfizer promettent des vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire

Albert Bourla, PDG de Pfizer, dit sur Twitter que la société a un nouvel accord avec la Commission européenne pour fournir 1,8 milliard de doses aux pays à revenu faible et intermédiaire.

Pendant ce temps, l’Union européenne a promis 1,3 milliard de vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. a annoncé vendredi. L’engagement comprend 1 milliard de vaccins Pfizer, 200 millions de vaccins Johnson & Johnson et 100 millions de vaccins Moderna.

« Nous devons redoubler d’efforts pour donner accès aux vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire », von der Leyen a déclaré sur Twitter. « Nous ferons notre part. »

COVAX conclut un accord pour l’achat de 200 millions de doses Johnson & Johnson

La GAVI Vaccine Alliance a signé un accord pour l’achat de 200 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson pour le programme de partage de vaccins COVAX, selon un communiqué de vendredi.

Le programme COVAX, soutenu par l’ONU, vise à envoyer des vaccins gratuits dans 92 pays à faible revenu et à aider les pays à revenu élevé sans accords avec les fabricants à accéder aux vaccins.

GAVI a déclaré que l’objectif était de fournir les doses de Johnson & Johnson en 2021. L’alliance a déclaré qu’elle discutait également avec Johnson & Johnson d’un approvisionnement potentiel de 300 millions de doses supplémentaires en 2022.

COVAX a également des accords avec sept autres vaccins et candidats vaccins, dont les vaccins AstraZeneca, Pfizer et Modern.

Le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, a déclaré que le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson sera utile dans les zones à «infrastructure difficile».

«Depuis les premiers jours de la pandémie, nous avons été inébranlables dans notre objectif de faciliter un accès équitable à notre vaccin COVID-19», a déclaré Paul Stoffels, directeur scientifique de Johnson & Johnson dans le communiqué. «Personne n’est à l’abri du COVID-19 tant que tout le monde n’est pas protégé, et notre partenariat avec Gavi est la plus grande mesure que nous ayons prise pour garantir que notre vaccin à injection unique est accessible à tous, partout.

L’Europe enregistre une baisse de 60% des infections

Malgré une récente baisse des cas de coronavirus, des décès et des hospitalisations, les Européens doivent rester prudents car la menace du coronavirus reste présente, a déclaré jeudi l’Organisation mondiale de la santé.

L’Europe a enregistré une baisse de 60% des nouveaux cas de coronavirus au cours du mois dernier, a déclaré le directeur régional de l’OMS, le Dr Hans Kluge. La nouvelle intervient alors que l’Union européenne a assoupli les restrictions de voyage pour les visiteurs vaccinés et tout voyageur en provenance de pays où le COVID-19 est sous contrôle.

«Là où les taux de vaccination dans les groupes à haut risque sont les plus élevés, les admissions dans les hôpitaux diminuent et les taux de mortalité baissent. Les vaccins sauvent des vies, et ils changeront le cours de cette pandémie et finiront par contribuer à y mettre fin », a déclaré Kluge.

Le bras exécutif de l’Union européenne a finalisé jeudi un troisième contrat de vaccin avec Pfizer et BioNTech jusqu’en 2023 pour 1,8 milliard de doses supplémentaires de leur injection de COVID-19 à partager entre les pays du bloc, à l’exception de la Hongrie, qui s’est retirée de l’accord.

Environ 60000 doses de vaccin gâtées depuis décembre au Texas

Environ 60% des doses de vaccin COVID-19 qui se sont détériorées depuis le début du programme de vaccination du Texas en décembre ont été gaspillées au cours des deux dernières semaines, selon une analyse des données de l’État.

Selon un L’analyse du Houston Chronicle des quelque 60 000 doses de vaccin gâtées depuis décembre, environ 36 000 ont été perdues au cours des deux dernières semaines, indiquant une chute de la demande de vaccin au Texas.

Le nombre de doses gaspillées en raison de la détérioration du vaccin hautement périssable représentait encore une infime fraction de l’attribution de vaccins de l’État. L’État administre actuellement en moyenne environ 144 000 vaccinations par jour. Même ainsi, c’était moins de la moitié du pic de 290 000 vaccinations par jour le mois dernier.

Un Texans sur trois seulement était complètement vacciné contre le COVID-19 jeudi, principalement avec les vaccins à deux doses Pfizer et Moderna, tandis que 42% ont reçu au moins une dose.

Plus de 51000 personnes sont décédées du COVID-19 au Texas au cours de la pandémie de 15 mois sur plus de 3,2 millions de résultats de tests positifs signalés au ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Contribuant: Tamela Baker, le Herald-Mail; The Associated Press