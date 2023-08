Uto Wildfire s’étend sur près de 2000 hectares dans le parc national des Glaciers près de Revelstoke

Le feu de forêt d’Uto, situé dans une région éloignée du parc national des Glaciers, a brûlé près de 20 kilomètres carrés de terres entre Revelstoke et Golden alors que l’incendie approche d’un mois de combustion.

Les équipes de Parcs Canada ont travaillé à éteindre le feu au cours de la fin de semaine (5 et 6 août) pour l’empêcher de se propager vers le sud dans les vallées de Beaver et de Copperstain.

Selon Parcs Canada, le feu s’est étendu à environ 1931 hectares, ajoutant qu’une forte humidité et de la pluie au cours des prochains jours devraient aider à ralentir l’activité du feu.

« La sécurité du public, de nos équipages, des infrastructures et des terres avoisinantes est la priorité absolue de Parcs Canada », a déclaré Parcs Canada dans un communiqué de presse. L’incendie présente un risque pour les cabines de patrouille Uto et Copperstain dans le parc national des Glaciers et Purcell Lodge, juste à l’extérieur du parc.

Les feux de toutes sortes sont interdits dans les parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers. La fumée de l’incendie est visible depuis la route 1 dans le parc national des Glaciers et jusqu’à Golden. Le sentier Beaver Valley et la route d’accès sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Il est interdit de fumer du tabac, y compris des cigarettes et des pipes, et du cannabis dans le parc national du Mont-Revelstoke jusqu’à nouvel ordre.

Signalez tout nouveau feu de forêt, feu de camp illégal ou fumée suspecte au répartiteur d’urgence de Parcs Canada au 877-852-3100.

@josh_piercey

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2023Breaking NewsRevelstoke