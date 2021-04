Une fois que j’ai installé mon premier thermostat intelligent Nest, je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. Heck non, je ne peux pas revenir en arrière. Il est tout simplement trop pratique d’avoir des contrôles de température sur mon téléphone et une commande vocale via un haut-parleur intelligent intégré. En fait, j’irais jusqu’à dire que les thermostats intelligents donnent un coup de pied au cul. Ils peuvent également vous aider à économiser de l’argent sur votre facture d’énergie, ce qui est toujours super groovy.

Cela n’a pas toujours été le cas, mais ces jours-ci, des thermostats intelligents peuvent être achetés à un prix très bas, que vous aimiez Nest, ecobee ou toute autre entreprise qui se lance dans le domaine. Étant donné que vous pouvez obtenir un nouveau thermostat Nest pour aussi peu que 99 $ – probablement encore moins cher si vous envisagez des remises ou d’autres promotions de votre fournisseur d’énergie local – il n’y a aucune raison que vous ne devriez pas intégrer cette technologie dans votre maison.

Alors, utilisez-vous un thermostat intelligent dans votre maison?