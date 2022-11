Utilisez-vous trop de spray nasal ?

En été, elle utilisait encore le spray quotidiennement. Pourtant, cela aidait pendant des périodes de plus en plus courtes. Entre les doses, sa congestion empirait.

Au rebond

Ce qui est arrivé à McCall est connu sous le nom de phénomène de rebond. Vous vaporisez et vaporisez, plusieurs fois par jour, mais votre nez bouché semble empirer.

C’est un problème bien connu, explique Marilene Wang, MD, médecin spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge à Los Angeles. Le nom officiel de la maladie est rhinite médicamenteuse, et il a une cause : l’utilisation excessive de sprays nasaux décongestionnants.

Ces sprays contiennent des produits chimiques qui rétrécissent les vaisseaux sanguins congestionnés. C’est ainsi qu’ils ouvrent vos passages bouchés. Parce qu’ils sont appliqués directement sur le nez, ils vous procurent un soulagement rapide.

Après quelques jours, cependant, les vaisseaux sanguins ne réagissent plus au médicament. Vous pulvérisez, mais votre problème ne fait qu’empirer. Ce cycle peut durer des mois, des années, voire des décennies.