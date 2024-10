Utilisez-vous toujours une tablette ?

J’ai beaucoup pensé aux tablettes ce mois-ci. À certains égards, il fallait s’y attendre : après tout, je viens de passer quelques semaines avec la nouvelle Galaxy Tab S10+ de Samsung, en réfléchissant à la manière dont une tablette Android à 1 000 $ s’intègre dans le paysage actuel des ordinateurs portables concurrents. Nous avons également assisté au lancement d’une tablette très différente cette semaine, Apple ayant finalement jugé que son iPad Mini, vieux de trois ans, méritait d’être revitalisé. Bien qu’ils se situent aux extrémités opposées du spectre de taille, ces deux appareils dressent un tableau assez précis de l’état des tablettes, et je ne suis pas sûr qu’il soit particulièrement joli.









Prenons d’abord la Galaxy Tab S10+. La nouvelle tablette phare par défaut de Samsung – la Galaxy Tab S9 a été laissée pour compte en tant que modèle de 11 pouces à acheter – offre une expérience assez impressionnante. Il dispose d’un superbe écran, d’excellents haut-parleurs et semble toujours aussi rapide, quel que soit le nombre d’applications que vous laissez s’exécuter en arrière-plan ou que vous ouvrez dans des fenêtres dans Windows. Cependant, à 1 000 $, il fait face à une forte concurrence, et pas seulement de la part de ses tablettes rivales.

Du dernier Surface Laptop au MacBook Air, vous pouvez acheter d’excellentes tablettes pour le même prix, et elles seront forcément plus performantes que leurs homologues Galaxy Tab. Il s’agit strictement d’une limitation d’Android : quelle que soit la puissance du processeur, certaines des applications sur lesquelles je (et bien d’autres) compte quotidiennement pour mon travail ne se traduisent tout simplement pas sur cette plate-forme. Peu importe la qualité des films sur ce sujet, c’est toujours le meilleur en matière de consommation, pas de création.





Et qu’en est-il de l’iPad Mini ? Il y a près d’un an, j’ai exprimé mon souhait d’avoir une petite tablette moderne de 8 pouces, et techniquement parlant, Apple a accédé. Le nouvel iPad Mini associe un chipset A17 Pro amélioré – celui de l’iPhone 15 Pro Max – avec, vraisemblablement, de la RAM supplémentaire pour la (encore) prochaine suite de fonctionnalités d’IA d’Apple. Et pour être franc, c’est tout. En regardant attentivement les deux fiches techniques pourrait mettre en évidence quelques changements supplémentaires (Bluetooth 5.3, prise en charge du Wi-Fi 6e), mais compte tenu du temps qu’il faut à l’entreprise entre les mises à jour, je ne peux pas imaginer que quelqu’un se précipite pour l’acheter au lancement.





Tout cela s’ajoute à une période de mises à niveau obsolètes pour le matériel des tablettes. La dernière fois que nous avons vu un concept vraiment nouveau dans cet espace, c’était, à mes yeux, la tablette Pixel. Le concept de Google d’une tablette croisée avec un écran intelligent – une station d’accueil et tout – était assez ingénieux en théorie, mais de sérieuses limitations et un prix prévisible élevé l’ont freiné. De nos jours, la plupart des gens choisissent probablement d’acheter la tablette Pixel sans sa station d’accueil (désormais facultative), et sans actualisation, la liste la plus récente de Google dépérit avec un SoC Tensor G2.

Je suis curieux de savoir combien de personnes utilisent encore des tablettes dans leur vie quotidienne. Avez-vous trouvé de l’espace – et le bon modèle – pour conserver les tablettes en tant que fameux « troisième appareil » ? Ou les smartphones surdimensionnés d’aujourd’hui semblent-ils suffisamment grands pour passer sur les dalles grand écran ? Si vous utilisez encore une tablette, indiquez-nous laquelle en utilisant le sondage ci-dessous. Exprimez-vous dans les commentaires si vous souhaitez également voir quelque chose comme une tablette Pixel améliorée et améliorée. Je sais que je le ferais certainement.