Utilisez-vous cette arme secrète anti-COVID ?

Les niveaux d’activité des patients ont été évalués à l’aide d’un système d’auto-évaluation que Kaiser utilise depuis 2009 et qui comprend deux questions : « En moyenne, combien de jours par semaine pratiquez-vous un exercice modéré à intense (comme une marche rapide) ? » » et « En moyenne, combien de minutes faites-vous de l’exercice à ce niveau ? Pour être inclus dans l’étude, les participants devaient avoir effectué au moins trois de ces évaluations au cours des 2 années précédant l’infection.

Bien sûr, tout le monde devrait toujours se faire vacciner, met en garde Young, et ne pas compter uniquement sur l’exercice et une vie saine pour conjurer les COVID graves. “Plus nous pouvons faire pour nous protéger contre le mauvais COVID, tout doit être fait.”

Dans l’écart le plus dramatique, ceux qui étaient constamment inactifs (moins de 10 minutes d’activité par semaine) avant de contracter le COVID-19 étaient 91% plus susceptibles d’être hospitalisés et 291% plus susceptibles de mourir de la maladie que les patients actifs.

Comme toutes les études, celle-ci avait des limites. Parce qu’elle a eu lieu avant que les vaccinations ne soient plus faciles à obtenir, elle n’a pas pu évaluer si l’activité physique améliorait les résultats chez les vaccinés. Il n’a pas non plus examiné l’impact de l’exercice sur les personnes souffrant d’infections répétées au COVID-19. Pourtant, l’étude suggère que les personnes inactives devraient augmenter leur activité pour aider à conjurer le COVID-19 sévère.

Les avantages de l’exercice ne sont pas une surprise pour le médecin Kwadwo Kyeremanteng, MD, chef des soins intensifs à l’Hôpital d’Ottawa, au Canada, et professeur agrégé à l’Université d’Ottawa.

“En tant que médecin des soins intensifs qui s’occupe de patients COVID depuis le premier jour, j’ai régulièrement constaté que les personnes en mauvaise santé métabolique avaient de mauvais résultats”, explique Kyeremanteng, qui n’a pas participé à l’étude. “C’était clair dès le début [that] l’obésité, le diabète et les maladies métaboliques [were] facteurs de risque de COVID sévère et de décès par COVID. Fondamentalement, les résultats de l’étude sont en corrélation avec ce que nous avons vu en première ligne.