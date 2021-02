Utilisez les votes par correspondance pour mettre un terme au faible taux de participation aux élections tenues sous les règles de Covid, dit Sadiq Khan

Des formulaires de vote par correspondance devraient être envoyés à tous les ménages des zones qui organisent des élections en mai pour garantir que la peur du coronavirus n’empêche pas les personnes âgées et vulnérables et les minorités ethniques de voter, a déclaré le maire de Londres Sadiq Khan.

M. Khan a écrit à la ministre de la Constitution, Chloé Smith, exhortant le gouvernement à financer un courrier des autorités locales, avertissant qu’un faible taux de participation pourrait alimenter des inégalités qui voient déjà un nombre disproportionné de votes exprimés par des parties défavorisées de la société.

Sa lettre est arrivée alors que Mme Smith annonçait de nouvelles règles sur la campagne pour permettre des élections locales libres et équitables pour 149 conseils anglais, 13 maires élus au suffrage direct et 39 commissaires à la police et à la criminalité le 6 mai, le même jour que les élections aux parlements écossais et gallois.

M. Khan a salué la décision d’aller de l’avant avec les scrutins – beaucoup, y compris le vote du maire de Londres, reportés à 2020.

Mais il a averti que l’organisation des scrutins à un moment où l’Angleterre sera toujours à la deuxième étape de la feuille de route de Boris Johnson hors du verrouillage, avec des rassemblements en plein air limités à six personnes et le mélange en salle toujours interdit, pourrait conduire à des taux de participation historiquement bas – en particulier parmi les Noirs et les communautés ethniques minoritaires (Bame), les personnes vulnérables et les personnes âgées.

«Je suis toujours préoccupé par le potentiel de faible taux de participation, compte tenu des circonstances dans lesquelles les élections auront lieu», a écrit le maire.

«Nous savons que le virus affecte de manière disproportionnée les personnes Bame, ainsi que les personnes âgées et vulnérables, et nous devons nous assurer qu’elles ne sont pas affectées de manière disproportionnée lorsqu’il s’agit de pouvoir voter.

«Je salue la décision du gouvernement de faciliter le vote par procuration et la publication du plan de livraison des élections, mais je vous exhorte à aller plus loin.

«Je vous invite donc à lancer une vaste campagne de sensibilisation du public sur l’enregistrement des votes par correspondance. [and] mettre des fonds supplémentaires à la disposition des autorités locales pour envoyer des formulaires d’inscription au vote par correspondance à chaque ménage. »

M. Khan a insisté: «Il ne s’agit pas d’une question de parti politique, mais plutôt d’une participation maximale à notre démocratie.

«Je suis préoccupé par le fait qu’à moins que les messages sur les options disponibles pour voter aux élections ne soient largement diffusés, à travers une campagne soutenue par le gouvernement, et pas seulement à Londres, mais aussi dans d’autres régions où des élections ont lieu, il y a une chance très réelle que les inégalités de vote qui existent déjà dans notre société seront encore exacerbées lors des élections de mai.

Les nouvelles règles annoncées par Mme Smith permettront aux militants du parti aux élections locales de faire campagne à l’extérieur de manière sécurisée par Covid à partir du 8 mars.

Les militants individuels seront autorisés à distribuer des dépliants et à parler aux électeurs à leur porte, mais ils doivent toujours être socialement éloignés et ne pas entrer dans les maisons des gens.

À partir du 29 mars, la disposition prévue pour six personnes ou deux ménages pour se rencontrer en plein air permettra aux militants de faire campagne dans un groupe dans leur région.

Le gouvernement a publié cette semaine un projet de loi qui permettra aux électeurs testés positifs pour Covid-19 ou s’isolant eux-mêmes de demander un vote par procuration d’urgence à bref délai avant le jour du scrutin.

Mme Smith a déclaré: «La démocratie ne devrait pas être annulée à cause de Covid. Les électeurs apprécient d’être bien informés et la campagne est un élément important d’élections efficaces.

«Les orientations que j’ai énoncées peuvent donner aux électeurs et aux candidats l’assurance que des élections libres et équitables pourront être organisées le 6 mai et, surtout, d’une manière sécurisée par Covid.