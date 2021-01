Au milieu de l’inquiétude croissante concernant le potentiel de nouvelles souches plus virulentes de vaccins de contournement de Covid-19, M. Hunt a averti que le faible respect de l’auto-isolement est «le plus grand défaut de notre stratégie actuelle».

Et il a déclaré que le gouvernement devait rester «prudent» dans son approche, malgré l’optimisme quant au vaccin atteignant plus de 6 millions de personnes et les infections chutant de 22% par rapport à leur pic, en raison de l’incertitude sur les nouvelles souches de Covid d’Afrique du Sud et du Brésil.