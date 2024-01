Nous pouvons gagner une commission sur les liens sur cette page.

C’est scientifiquement prouvé que vous êtes plus productif lorsque vous ressentez un peu de stress ou d’urgence, mais pas trop, qui vous pousse à faire quelque chose. C’est pourquoi vous nettoyez mieux votre maison lorsque de la compagnie arrive, n’est-ce pas ? Mais qu’en est-il lorsque l’endroit est en désordre et que vous n’avez pas l’intention dans l’immédiat de faire venir quelqu’un ? Vous pourriez reporter le nettoyage indéfiniment, mais ce n’est pas une bonne idée. Essayez plutôt de fabriquer un peu d’urgence avec la « méthode de déménagement ».

La méthode de nettoyage de déménagement

Conceptualisé pour la première fois par Katie Holdefehr, auteur de Embrassez votre espace et directeur éditorial associé à Très simple, la méthode de déménagement est un moyen de désencombrer votre espace avec un sens. Elle en inclut une explication plus détaillée dans le livre, mais essentiellement, vous fixez une date de « déménagement » fictive et catégorisez toutes vos affaires comme si vous déménagiez réellement.

Bien sûr, vous ne bougez pas vraiment, mais vous devez agir comme si vous le faisiez. Cette date imminente est ce qui vous donnera l’impulsion nécessaire pour y parvenir. Semblable à la méthode Core 4 , vous devriez également utiliser des boîtes pour cela. Tout comme vous le feriez si vous déménagiez et déplaciez tout de votre maison vers un autre endroit, vous devriez tout sortir de vos placards, tiroirs et pièces, tout disposer et le mettre dans une boîte (ou au moins le trier) par catégorie.

Essayez de commencer petit, en fixant une date de « déménagement » pour une seule pièce afin de ne pas vous laisser submerger. Une fois que tout est retiré des endroits où vous le stockez et classé en conséquence, vous devez prendre des décisions à ce sujet – et c’est là que se produit le véritable désencombrement. Considérez chaque élément ou groupe d’éléments et demandez-vous : « Si je déménageais, cela vaudrait-il la peine de l’apporter au nouvel endroit ? Imaginez que vous payiez une entreprise de déménagement en fonction du volume. L’objet que vous avez en main vaudrait-il la peine de le payer ? Si cela vaut la peine de le ranger, de le transporter, de le déballer et de le remettre dans votre joli « nouvel » espace, conservez-le. Si ce n’est pas le cas, débarrassez-vous-en.

Enfin, revenez après avoir nettoyé l’espace. Balayez et époussetez les placards, essuyez les tiroirs et nettoyez à nouveau tous vos espaces de rangement, comme ils le seraient dans une nouvelle maison. Ensuite, déplacez les objets que vous avez décidé de conserver à leur place. À la fin de l’exercice, vous aurez presque l’impression d’avoir bougé, puisque vous vivrez une expérience similaire à cette première nuit dans un endroit bien rangé et tout juste déballé.

Pourquoi la méthode de déménagement fonctionne

Gardez à l’esprit que cela peut prendre un certain temps, mais que c’est bénéfique pour vous à long terme. Cela vaut peut-être la peine de laisser vos cartons d’articles « emballés » rester dans la pièce pendant quelques jours et laissez vos objets reposer au « purgatoire », où tu peut atteignez-les si vous en avez besoin, mais ils sont autrement hors de vue et hors de l’esprit. Après quelques jours, reconsidérez les choses que vous envisagez de conserver. Si l’un d’entre eux n’a pas réussi à vous servir et que vous ne l’avez pas manqué, ils pourraient être plus faciles à jeter que vous ne le pensiez.

La fausse urgence d’une date de « déménagement » imminente est un bon facteur de motivation, tout comme le sentiment éventuel d’être dans une maison sereine, comme neuve.