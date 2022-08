Utilisez cette vente flash Old Navy pour faire le plein de vêtements d’automne à 40% de réduction

Old Navy est connu pour ses ventes abordables. Et bien que celui-ci tire à sa fin aujourd’hui, il reste encore beaucoup de temps pour magasiner et acheter ce que vous voulez. Old Navy organise une vente exclusive en ligne où vous pouvez obtenir votre achat jusqu’à aujourd’hui 23h59 HP.

Toutes les réductions sur les vêtements que vous achetez seront automatiquement appliquées à la caisse. Mais pour l’obtenir, vous devrez vous assurer que les vêtements sont étiquetés avec : “40 % supplémentaires prélevés à la caisse”.

Puisque nous nous dirigeons vers l’automne, vous pouvez certainement vous procurer des vêtements plus chauds. Les femmes peuvent obtenir un pour 14 $ en tenant compte du rabais. Si vous êtes quelqu’un qui aime superposer à la place, ceci est de 21 $. Les hommes peuvent vérifier cela pour 12 $. Cette chemise est disponible en 12 couleurs, a une coupe décontractée et tombe juste en dessous de la taille. Pour un bon sweat à capuche, un est de 27 $ avec des tailles de petit à 4XL.

Enfin, puisque Halloween n’est qu’à quelques mois, vous pouvez également célébrer la saison effrayante avec des ensembles de pyjama à prix réduit. Tous les membres de la famille peuvent obtenir un , et les hommes en particulier peuvent en obtenir un pour 30 $. Cette correspondance non sexiste est de 30 $, alors que cela est de 33 $.

Pour plus d’offres épiques sur les vêtements et les costumes, rendez-vous chez Old Navy dès aujourd’hui.

