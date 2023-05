Souvent, la conséquence d’être un travailleur fiable et efficace est… plus de travail.

Et, si la réputation d’être productif est généralement une bonne chose, même les plus organisés, les fonceurs ne peuvent pas tout faire.

Si votre patron vous demande constamment d’effectuer des tâches pour lesquelles vous n’avez pas la bande passante, vous pouvez parfois dire « non », dit Brandon Smith, thérapeute et coach de carrière connu sous le nom de The Workplace Therapist.

Ce n’est pas toujours aussi facile, cependant. Refuser une demande d’une personne qui a un certain contrôle sur vos revenus est naturellement éprouvant pour les nerfs.

« Vous voulez toujours traiter un patron comme le client ou le client numéro un », déclare Smith.

Voici comment apaiser votre manager tout en fixant une limite.