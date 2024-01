Utilisez cette phrase simple lorsque vous êtes vraiment en colère contre votre partenaire

La colère peut être une émotion dévorante. La façon dont on manifeste sa colère peut prendre différentes formes. Certains crient, d’autres se taisent et d’autres encore paniquent. Cela peut sembler impossible à contrôler. Mais cela peut – et doit être – compris et accepté.

La colère, bien que nécessaire, ne fait pas grand-chose mais sème les graines du discours dans les relations.

“Lorsque nous sommes en colère ou frustrés, il peut être facile de réfléchir et de traiter les informations entrantes et de produire quelque chose de décent pour que les autres nous comprennent”, déclare Jacob Kountz, thérapeute conjugal et familial à Bakersfield, Californie. “Mais lorsque nous sommes en colère, il s’agit d’une version intensifiée d’émotions plus douces qui peuvent nous mettre dans une situation où nous ne savons plus vraiment quoi dire.”

Bien entendu, nous pouvons réagir à la colère de diverses manières, dont beaucoup sont nuisibles, soit à nous-mêmes, soit à nos proches. Au mieux, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour résoudre le problème et, au pire, ils peuvent en créer de nouveaux.

La question devient alors : lorsque vous êtes tellement en colère que vous ne pouvez plus gérer vos émotions, comment pouvez-vous la gérer ? Et que dis-tu quand tu es trop en colère pour parler ?

Il s’agit de comprendre, gérer et expliquer vos émotions.

Utilisez cette phrase simple lorsque vous êtes vraiment en colère et que vous ne trouvez pas les bons mots.

“Je ne suis pas dans le bon état d’esprit en ce moment et j’ai besoin de temps pour me calmer avant de pouvoir exprimer mes vrais sentiments.”

Ensuite, vous pouvez prendre le temps d’identifier les véritables émotions : Pourquoi es-tu en colère ?

“En agissant avec colère, vous augmentez en fait la probabilité de continuer à agir avec colère, tout comme agir avec amour et compassion tend à augmenter la tendance de l’individu à l’amour et à la compassion”, explique le psychothérapeute. Ross Grossman.

En même temps, la colère joue un rôle important.

“Chaque moment de colère procure un répit temporaire face à la douleur intérieure”, a ajouté le psychologue Bernard Golden. “De cette façon, c’est un mécanisme d’adaptation.”

Dans ce cas, Kountz recommande de prendre le temps d’identifier les émotions en vous qui pourraient provoquer la colère.

Les gens sont souvent étrangers à leurs propres sentiments, incapables de traiter ou même de reconnaître leurs émotions et les choses qui les déclenchent. Posez-vous la question : quels sont les événements ou les pensées qui se produisent, à la fois autour de moi et en moi, et qui pourraient nous faire ressentir une colère plus aiguë ?

Comprendre les mécanismes qui se cachent derrière votre colère vous permet de mieux la contrôler par la suite. Certes, cela n’est réellement réalisable qu’avec le recul. Alors, en ce moment, comment exprimer à quelqu’un ce dont vous avez besoin ?

Lorsque vous sentez la colère vous envahir au point que vous ne pouvez plus parler, Kountz suggère également de vous pencher sur l’idée de l’obstruction.

« Le Stonewalling est exactement ce à quoi cela ressemble », dit Kountz : « vous vous mettez en colère et décidez d’ériger un mur solide pour que les autres ne puissent pas vous voir de cette façon, et vous n’avez rien à leur dire. C’est sûr car cela vous protège de la chaleur. C’est aussi une technique de survie et une façon de dire : “C’est tout ce que j’ai pour l’instant, alors respecte la façon dont je gère mes sentiments.”

Cela dit, l’obstruction doit être considérée comme un moyen de vous donner du temps pour traiter vos émotions et vous rassembler, par opposition à une solution permanente de gestion de la colère. Ce n’en est pas un. Pas du tout.

L’obstruction constante est extrêmement dommageable, car elle vous amène à ignorer vos proches au lieu de trouver des moyens appropriés pour gérer vos émotions. En fait, il s’agit de l’un des « Quatre cavaliers de l’Apocalypse » de John Gottman.

Pour le moment, cependant, il est extrêmement utile d’essayer de rester stoïque et de procéder de manière à ne pas aggraver la situation.

Que dire quand tu es trop en colère pour parler

La colère est une version intensifiée d’émotions plus douces. Ces émotions, comme la tristesse et l’inquiétude, en sont masquées et laissées sans traitement. En conséquence, ces problèmes restent souvent sans solution.

Comme le dit Kountz : « La colère est le garde du corps de la tristesse ». Ainsi, lorsque vous êtes trop en colère pour parler, il est préférable de vous expliquer dans les termes les plus clairs possibles.

Si vous n’êtes pas prêt à parler de vos émotions sous-jacentes, dites simplement que vous avez besoin de temps pour trier vos pensées. Un partenaire compréhensif appréciera ce besoin.

Voici quelques exemples de choses que vous pouvez dire :

“J’ai besoin de temps pour traiter ça.”

“Je ne suis pas prêt à parler pour le moment. J’ai besoin d’aller me promener et de mettre de l’ordre dans mes pensées.”

“Je suis trop en colère pour parler.”

“Donnez-moi 10 minutes pour décompresser et nous pourrons alors reprendre cette discussion.”

Si vous êtes capable de gérer vos sentiments, il est temps d’entrer dans les détails :

“Pour être honnête, je suis en colère, mais c’est parce que je suis triste pour ____X____ et inquiet pour ____Y______.”

“Je suis en colère parce que ____X____ et ___Y____ et j’ai besoin de temps pour traiter cela.”

Ce type d’approche non seulement fournit à l’auditeur des émotions plus profondes avec lesquelles il peut se connecter, mais il désamorce la situation en général, la colère étant mise de côté.

Il est également important de ne pas blâmer ou accuser l’autre personne lorsque vous êtes énervé. La colère n’est pas un masque à porter lorsque l’on veut résoudre un problème.

Ce qu’il ne faut pas dire quand on est trop en colère pour parler :

Si vous envisagez d’essayer des choses avec votre partenaire en ce moment, assurez-vous que vous êtes prêt à le faire. Si vous décidez de parler alors que vous êtes encore bouleversé, vous pourriez finir par dire quelque chose qui ne fera qu’empirer les choses, car, à ce stade, votre cerveau est en mode survie et ne fonctionne peut-être pas de manière orientée vers les solutions.

De plus, comme Kountz l’a noté plus tôt, l’obstruction peut être une mesure provisoire efficace, mais elle n’aidera pas une personne à trouver la racine de ce qui cause sa colère. Alors, ériger un mur dans le but de gérer vos émotions à court terme pourrait être une bonne chose.

Mais refuser de s’expliquer et maintenir le mur est dangereux. Dans tous les cas, lorsque vous êtes en colère, il est important d’éviter de répondre à la question d’un partenaire : « Qu’est-ce qui ne va pas ? » en répondant par :

“Je vais bien.”

“Rien.”

“Ce n’est pas grand chose.”

Aucune de ces phrases n’est utile, car elles ne servent qu’à cacher vos véritables émotions et ne feront qu’exacerber l’inquiétude, le stress et l’anxiété. Le but est de s’exprimer clairement sans colère, et non de prétendre que tout va bien alors que ce n’est pas le cas.

Il s’agit là d’une obstruction révélatrice. Et si cela devient votre solution privilégiée aux désaccords ou aux moments de colère accrue, cela finira par créer des problèmes plus importants et à long terme qui deviendront beaucoup plus difficiles à résoudre.

« Si des conversations continuent de vous mettre en colère et que vous continuez à faire de l’obstruction », dit Kountz, « il sera plus facile d’augmenter l’espace entre vous et la personne contre qui vous êtes en colère. Malheureusement, au fil du temps, cela pourrait développer un mépris qui vous amènera à vous injurier, à évoquer le passé comme une munition et à oublier ce que c’est que d’écouter quelqu’un qui veut juste avoir de vos nouvelles. Les choses peuvent vite devenir compliquées si elles ne sont pas étouffées dans l’œuf.»

La colère est une émotion importante. Le but n’est pas d’éviter de se sentir en colère, mais de savoir comment y faire face sur le moment, afin que cela ne conduise pas à des poussées de colère, à des crises de colère ou à d’autres comportements similaires.

Vous voulez comprendre les émotions douces sous-jacentes qui mènent à la colère et trouver des moyens positifs de vous défouler.

Conseils rapides pour diffuser la colère

1. Distrayez-vous du conflit.

La distraction est une tactique à court terme mais nécessaire pour gérer la colère. Avant de vous envoler, demandez un temps mort à votre partenaire et essayez de jouer à un jeu distrayant sur votre téléphone pendant environ 20 minutes.

En fait, les chercheurs développent des jeux informatiques dans ce but précis. Après 20 minutes de distraction, vous serez en mesure d’appliquer une approche pondérée à la situation actuelle.

2. Respirez.

Lorsque la réponse physique à la colère provoque une accélération du rythme cardiaque d’une personne, faire un effort conscient pour respirer profondément est l’un des moyens les plus efficaces de le ramener à un rythme normal.

Les respirations profondes augmentent le flux d’oxygène vers les cerveaux en colère et stimulent le système nerveux parasympathique – à l’opposé du « combat ou fuite », souvent appelé « repos et digestion » – ce qui conduit à un état de calme.

3. Écrivez vos sentiments.

Qu’il s’agisse de tenir un journal ou d’écrire un e-mail cinglant que vous n’enverrez jamais, mettre des mots sur papier est une étape importante pour faire face à la colère. Cela a également pour effet secondaire de vous permettre de comprendre pourquoi vous étiez si en colère, ce qui est utile pour comprendre les déclencheurs à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, trouvez une tactique qui vous convient. Compte à rebours à partir de 10. Va crier dans la voiture. Entraînement. Ce qui est important, c’est qu’après de tels moments, vous preniez le temps de gérer votre colère et de trouver des moyens de l’empêcher de réapparaître. Connais-toi toi-même et tout ça.

Il est également important d’apprendre de ses erreurs.

Nous avons tous des moments de colère. Si vous avez du mal à gérer vos émotions et perdez votre sang-froid avec votre famille, il faut y remédier.

Entendre papa s’expliquer directement après un incident peut conduire à un moment d’enseignement important et aider les enfants à ne pas se sentir en faute. Vous pouvez toujours faire une pause de dix minutes ou d’une heure pour vous calmer, mais vous devez aborder le sujet et expliquer ce qui est arrivé à votre conjoint ou à vos enfants le plus tôt possible.

Laisser trop de temps entre l’apparition et l’explication peut aggraver les choses.

Jérémie Brun est un écrivain et éditeur qui se concentre sur les relations, le mariage, la santé et le bien-être. Il a été présenté dans Fatherly, MSN, Yahoo, Yahoo Life, Thrive Global, etc.