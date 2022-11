Utilisez cette liste de contrôle de fin d’année pour vous aider à résoudre des problèmes financiers complexes

Westend61 | Westend61 | Getty Images

La fin de l’année est l’un des moments les plus importants pour les investisseurs car il y a tellement de décisions à prendre qui ont un impact sur leur planification financière globale. Cette fois-ci, la fin de l’année est marquée par de nombreux défis financiers, notamment l’inflation, la volatilité des marchés, les incertitudes politiques nationales et les risques et problèmes géopolitiques mondiaux. Pour vous aider à naviguer en ces temps financiers compliqués, voici une liste de contrôle à examiner et à mettre en œuvre, le cas échéant :

Mettre l’argent à l’abri des impôts

Maximisez vos cotisations au régime de retraite au régime 401(k) de votre employeur d’ici le 31 décembre. Essayez de augmentez votre contribution 401(k) afin de verser le montant maximal autorisé. Et assurez-vous de profiter de tout match d’employeur.

Les travailleurs de moins de 50 ans peuvent contribuer jusqu’à 20 500 $ à un 401 (k) cette année. Si vous avez au moins 50 ans, vous pouvez ajouter 6 500 $ de plus par année en cotisations de « rattrapage ». Les travailleurs indépendants peuvent également contribuer à un SEP-IRA, Simple ou à une personne 401 (k). Discutez avec votre professionnel de la finance de la possibilité de créer également un compte de retraite individuel. Et n’oubliez pas que faire des contributions déductibles à un organisme à but non lucratif enregistré est un excellent moyen de réduire votre revenu imposable.

Examiner la récolte des pertes fiscales

En parlant d’impôts, qu’en est-il des gains dans votre compte que vous aimeriez réaliser, mais sur lesquels vous préférez ne pas payer de gains en capital ? Avez-vous également des investissements dans votre compte de courtage qui ne vous servent plus et qui se négocient dans le rouge ? La récolte des pertes fiscales est une stratégie utilisée pour vendre à perte certains investissements de votre portefeuille afin de compenser l’impact fiscal négatif d’autres investissements vendus à profit. Cela peut réduire les impôts sur les plus-values. Parlez à votre conseiller financier pour demander un relevé des gains/pertes de 2022 avant la fin de l’année afin d’examiner vos options.

Déterminez si la déduction forfaitaire vous convient…

C’est une décision intelligente pour aller de l’avant pour la saison des impôts. La déduction forfaitaire pour les couples mariés déclarant conjointement pour l’année d’imposition 2022 est de 25 900 $, en hausse de 800 $ par rapport à l’année précédente. Pour les contribuables célibataires et les personnes mariées déclarant séparément, la déduction forfaitaire est de 12 950 $ pour 2022, en hausse de 400 $, et pour les chefs de famille, la déduction forfaitaire est de 19 400 $ pour l’année d’imposition 2022, en hausse de 600 $.

… ou s’il est préférable de détailler

Selon l’IRS, environ 75% des contribuables bénéficient de la déduction forfaitaire, mais pourraient manquer de précieuses déductions fiscales s’ils peuvent détailler. Votre conseiller fiscal peut vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux. Si vous décidez du détail, vous pouvez augmenter les avantages fiscaux en effectuant des paiements anticipés (avant la fin de l’année) sur au moins une des nombreuses autres déductions, y compris les dons de bienfaisance, les impôts sur le revenu de l’État, les impôts fonciers ou une facture médicale. Assurez-vous simplement de parler d’abord avec votre conseiller fiscal si vous êtes assujetti à l’impôt minimum de remplacement.

Attention aux impôts minimum alternatifs

L’accélération des déductions fiscales peut vous coûter cher si vous tombez sous le coup de la règle AMT ou si vous la déclenchez par inadvertance. Conçue à l’origine pour s’assurer que les personnes fortunées ne pourraient pas utiliser les déductions légales pour réduire leur facture fiscale, l’AMT touche maintenant de plus en plus la classe moyenne. Il entre en jeu lorsque le revenu atteint un certain niveau, c’est donc une bonne idée de vérifier auprès de votre conseiller fiscal votre statut.

Il est plus important que jamais de respecter un budget et de mettre de l’ordre dans votre plan financier. Winnie Soleil co-fondateur et directeur général de Sun Group Wealth Partners

Notez les changements dans les allégements fiscaux

La plupart des grands allégements fiscaux promulgués pour 2021 ont disparu en 2022. Ainsi, le crédit d’impôt pour enfants, le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge, le crédit pour revenu gagné et d’autres allégements fiscaux populaires sont différents pour l’année d’imposition 2022. Sachez aussi que le les tranches d’imposition sur le revenu pour 2022 sont légèrement plus larges que pour 2021. La différence est due à l’inflation. Les tranches d’imposition de 2023 augmentent encore.

Donner pour économiser sur les impôts

Pour 2022, vous pouvez donner jusqu’à 16 000 $ à chaque enfant, petit-enfant ou toute autre personne cette année sans avoir à produire une déclaration de droits de donation, à payer des droits de donation ou à profiter de votre exemption. Le bénéficiaire n’est pas non plus imposé sur le montant reçu. Vous pouvez également placer cet argent dans un compte de régime d’épargne-études 529, libre d’impôt, à un bénéficiaire de tout âge. L’argent investi dans le plan 529 peut être retiré en franchise d’impôt s’il est utilisé pour des dépenses d’enseignement supérieur qualifiées.

Vérifier les distributions IRA

Dans l’état actuel des choses, vous devez commencer à prélever la distribution minimale requise sur les comptes 401 (k), les IRA traditionnels et les comptes d’épargne-retraite similaires (autres que les Roth IRA) au cours de l’année où vous atteignez l’âge de 72 ans. Ne pas en retirer suffisamment déclenche des sanctions de l’IRS.

Suivez l’actualité de la sécurité sociale

Cette année, les particuliers sont imposés à 6,2 % en cotisations de sécurité sociale, jusqu’à 147 000 $ de revenus. Le montant maximum des revenus soumis à la taxe de sécurité sociale passera à 160 200 $ en 2023. En raison de l’inflation, les chèques de sécurité sociale augmentera de 8,7 % l’année prochaine. Cela représente le plus grand ajustement du coût de la vie aux prestations en quatre décennies.

Planifier une éventuelle récession