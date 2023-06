Utilisez cette astuce pendant un an Adobe Creative Cloud pour 95 $ / 75 £

Pour de nombreux créatifs, Creative Cloud d’Adobe reste la référence. Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, InDesign, Illustrator, Acrobat et bien d’autres sont tous inclus, ainsi que des mises à jour régulières et même un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

Cependant, le plan All Apps requis pour un accès complet est très coûteux. Il vous offre 25 applications de bureau, six versions mobiles et 18 sur le Web, mais vous coûtera au moins 49,99 $ / 49,69 £ par mois. Ce prix n’est disponible que lorsque vous payez 599,88 $ / 596,33 £ à l’avance – c’est encore plus cher si vous préférez payer mensuellement.

Mais que diriez-vous si vous pouviez obtenir Adobe CC All Apps pour seulement 95,10 $/75,12 £ par an, et l’équivalent de 7,93 $/6,26 £ par mois ? C’est une économie de plus de 80 % aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Il est à noter que ce prix ne s’applique que pendant les 12 premiers mois de votre abonnement. Il se renouvelle automatiquement à un prix plus élevé après cela (sauf si vous annulez), mais c’est toujours beaucoup moins cher que les coûts américains ou britanniques.

Pour en profiter, il vous suffira de vous inscrire via une adresse IP turque, en utilisant un VPN. Vous pouvez ensuite utiliser vos informations de paiement habituelles pour finaliser l’achat. Il existe de nombreux VPN différents parmi lesquels choisir, mais tout VPN avec un serveur en Turquie devrait fonctionner pour cette méthode. Dans le tutoriel ci-dessous, nous utilisons NordVPN.

Comment obtenir la grande remise Adobe Creative Cloud All Apps

1. Connectez-vous au serveur turc via un VPN Anyron Copeman / Fonderie Inscrivez-vous à un service VPN si vous ne l’avez pas déjà fait. Téléchargez l’application sur l’appareil de votre choix – la plupart des fournisseurs proposent à la fois des applications de bureau et mobiles. Une fois installé, ouvrez l’application et connectez-vous à un serveur en Turquie. Attendez un message de confirmation indiquant que vous êtes connecté. 2. Choisissez le forfait Adobe Creative Cloud All Apps Anyron Copeman / Fonderie Sur le site Web d’Adobe, rendez-vous sur la page des plans Creative Cloud, où vous devriez voir la langue et les prix en turc. Sinon, vous pouvez ouvrir le Page turque spécifiquement. Assurez-vous que l’onglet « Bireysel Kullanıcılar » est sélectionné en haut de la page, cliquez sur le bouton bleu « Satın alın » dans la case « Creative Cloud Tüm » (comme indiqué ci-dessus). 3. Choisissez le forfait annuel Anyron Copeman / Fonderie Dans le menu qui apparaît, faites défiler vers le bas et sélectionnez l’option marquée comme ‘Yıllık, ön ödemeli’, qui devrait coûter ₺2.251,44/yıl. C’est le plan annuel le moins cher. Cliquez sur le bouton bleu ‘Satın alın’ en dessous pour confirmer. 4. Créer un nouveau compte Adobe Anyron Copeman / Fonderie À partir de l’écran suivant, saisissez une adresse e-mail que vous n’avez pas utilisée auparavant pour un compte Adobe dans le champ « E-posta adresi ». Cliquez sur le bouton bleu ‘Devam’ pour confirmer. 5. Entrez vos informations de paiement Anyron Copeman / Fonderie Utilisez votre méthode de paiement habituelle aux États-Unis ou au Royaume-Uni pour remplir les détails. Assurez-vous de garder le pays défini sur ‘Türkiye’, sinon vous serez redirigé vers votre site local. Vous pouvez laisser le champ du numéro de téléphone vide et saisir n’importe quel numéro à dix chiffres dans le champ Numéro de TVA. Si vous ne savez pas quelles informations vont où, la plupart des navigateurs Web disposent d’un outil de traduction intégré. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton bleu « Kabul et ve abone ol » en bas de la page pour effectuer le paiement. Il convient de noter qu’environ 2,5 % seront ajoutés au prix total à des fins de conversion de devises. 6. Installez l’application Creative Cloud et téléchargez vos favoris Anyron Copeman / Fonderie Une fois le paiement effectué, vous pouvez vous déconnecter du VPN. Téléchargez l’application Creative Cloud depuis le Site Web d’Adobe. Une fois installé, connectez-vous avec la même adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous connecter, puis téléchargez toutes les applications que vous souhaitez utiliser.

Est-il légal de souscrire un abonnement Adobe CC à l’étranger ?

Il n’est pas illégal aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Europe de souscrire un abonnement Creative Cloud à l’étranger. Nous n’avons trouvé aucune indication ou condition d’utilisation chez Adobe qui s’opposerait à l’achat.

Le site Adobe en Turquie est librement accessible, nous avons utilisé une adresse e-mail valide et payé par carte de crédit. La facture n’indique que le prénom et le nom et « TURQUIE » comme adresse.

Remarque : Nous déclinons toute responsabilité en cas de blocage de compte.

Une méthode similaire vous permet également d’obtenir YouTube Premium avec une remise importante.

Cet article a été traduit d’un original posté sur PC-Welt.