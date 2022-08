Utilisez ces photos sur votre profil de rencontre en ligne

Hey vous. Dans la salle de bain, en pleine flexion, sur le point de prendre un selfie. Rangez votre téléphone.

Au lieu de cela, prenez une chaise et discutons des photos que vous utilisez sur votre profil de rencontre en ligne. Permettez-moi de me pencher en avant et de vous assurer qu’une ligne d’urinoirs ne devrait jamais être à l’arrière-plan d’une photo, et encore moins celle destinée à attirer un rendez-vous.

Choisir des photos pour votre profil peut être une tâche ardue. La bonne nouvelle est qu’il existe quelques directives claires que vous pouvez suivre pour faciliter le choix des photos à utiliser. Et idéalement, augmentez vos chances de créer un profil attrayant avec lequel d’autres daters voudront correspondre.

Je dirai ce que je m’apprête à dire avec le fait que plus d’un plateformes de rencontres là-bas ont publier des données dans le passé sur ce qui semble fonctionner sur les profils. Vous pourrez peut-être trouver des informations spécifiques à la plate-forme sur le nombre idéal de photos que vous devriez avoir, ou même les expressions faciales les plus réussies pour les hommes et les femmes. Une étude a révélé que les hommes sont plus attirants et dignes de confiance s’ils ont un chien dans leur profil, ce qui est une excellente nouvelle si vous êtes comme moi et que vous aimez regarder des photos de chiens (et que vous rêvez de voler lesdits chiens). Et si tu penses que je m’en prends au vieux miroir torse nu, sache juste que Bumble les a interdits en 2016.

Dognapping mis à part, pensez à vos photos dans leur ensemble. Vous avez peut-être quatre ou cinq photos pour raconter une sorte d’histoire sur qui vous êtes et à quoi ressemble votre vie.

Pour commencer, voici quelque chose qui semble évident : assurez-vous que les gens peuvent voir clairement votre visage dans au moins votre photo de profil principale. CELA SIGNIFIE VOUS DANS LE MASQUE DE SKI. Es-tu en train de cambrioler une banque ?? Ce qui se passe??

Vinicius Rafael/EyeEm/Getty



S’assurer que vous êtes facilement identifiable s’applique également à la publication de photos de groupe. Si votre photo principale est celle de vous avec cinq de vos amis, vous créez du travail pour la personne qui consulte votre profil. Au milieu d’une session de balayage, il y a de fortes chances qu’ils ne prennent pas le temps de déterminer laquelle vous êtes en fonction de vos autres photos.

De toute façon. Ajoutez quelques photos de style de vie. Aime voyager? Jouer au foot? Randonnée entre amis ? Super. (Remarque : assurez-vous de ne pas projeter un type de personnage irréaliste et showboat. Vous ne passez probablement pas tous les week-ends dans un smoking ou une robe de soirée. Donnez aux gens une idée de la façon dont vous passez votre temps lorsque vous n’évoluez pas. un rocher torse nu.) Non seulement vous illustrez qui vous êtes, mais vous créez peut-être une opportunité pour quelqu’un de vous dire comment lui aussi joue des bols chantants tibétains pendant son temps libre.

Lors de la construction d’un profil, cela ne fait pas de mal d’imaginer comment une personne au hasard le percevra. Si tout ce qu’ils ont à faire est une photo granuleuse de vous, prise à 3 heures du matin allongé sur votre canapé, en utilisant l’appareil photo intégré de votre ordinateur portable, eh bien… les chances ne sont pas en votre faveur, mon pote. Il en va de même pour votre décision d’utiliser une photo de vous retournant un double oiseau devant la caméra ou renfrogné comme si vous preniez une photo d’identité. Voudriez-vous sortir avec ce?

Regardez, vous n’avez peut-être pas de photos de voyage parfaites de destinations exotiques ou de délicieux instantanés de soirées Gatsby-esque. C’est bon. À tout le moins, mettez une chemise propre, sortez et demandez à un ami de prendre une photo décente de vous.

Et n’oubliez jamais : les selfies en voiture sont des déchets.

Love Syncs est une colonne de conseils récurrente axée sur les rencontres en ligne. Si vous avez une question sur la façon de trouver l’amour via l’application, envoyez-la à erin.carson@cnet.com pour examen.