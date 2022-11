Utilisez ces 7 stratégies d’adaptation pour mener une vie sans stress

Nous ne dépasserons jamais le stress. La clé est d’apprendre à le gérer. Un stress incontrôlé peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Lorsque vous êtes stressé, vous pouvez vous sentir irritable et frustré ou, si le stress est chronique, vous pouvez ressentir des symptômes comme maux de tête fréquents, changements de libido, troubles digestifs, la dépressiondiminution de l’énergie et troubles du sommeil.

En l’honneur de la Journée nationale de sensibilisation au stress, nous voulions passer en revue les mesures que vous pouvez prendre pour maintenir votre bien-être au milieu de situations difficiles. Ces sept conseils peuvent vous aider à soulager efficacement le stress.

Vous apprendrez également déclencheurs d’anxiété courants et qui mythes d’anxiété vous pouvez arrêter de croire aujourd’hui.

Pourquoi est-ce que je ressens du stress ?

Le stress est naturel. C’est le physique, le mental ou l’émotionnel de votre corps réponse aux situations extérieures. C’est différent pour tout le monde. Ce qui vous stresse ne mettra peut-être pas vos amis en phase.

Dans des situations stressantes, notre corps réagit en activant le Système nerveux sympathique, la partie du système nerveux autonome connue sous le nom de réponse de combat ou de fuite. Votre cœur commence à Battre plus vite, et vous commencez à transpirer et à vous raidir. C’est un processus chimique qui prépare votre corps à réagir physiquement d’être attaqué.

Même lorsque vous n’êtes pas en danger physique, votre corps réagit toujours de la même manière aux choses qui vous submergent. Tu es plus sensible à des situations stressantes lorsque vous ne dormez pas suffisamment, ne mangez pas bien et n’avez pas de système de soutien solide.

Comment soulager le stress

N’oubliez pas que votre façon de gérer le stress peut être différente de celle des autres, et ce n’est pas grave. En fin de compte, la réduction du stress est une approche personnalisée. La plupart des conseils sont assez généraux; cela vous permet de trouver votre terrain d’entente et de décider ce qui fonctionne pour vous. Utilisez ces conseils pour commencer votre voyage vers l’élimination du stress. La meilleure partie est qu’ils sont gratuits et que vous pouvez les faire n’importe où.

Getty Images



1. Faites de l’exercice pour améliorer votre humeur

L’exercice peut agir comme un intervention pour l’anxiété et la dépression. Une étude menée auprès d’étudiants universitaires a révélé que deux jours d’exercice aérobique stress perçu fortement réduit et amélioration de la dépression autodéclarée. De longues périodes d’inactivité sont associées à des niveaux plus élevés de troubles de l’humeur et stress accru. L’exercice peut profiter de votre humeur et vous aider à “briser le cycle” du stress.

La L’Organisation mondiale de la santé recommande 150 minutes d’exercice d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité d’intensité vigoureuse chaque semaine. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement à une salle de sport ou de machines spéciales à domicile ; c’est réalisable à la maison et plus facile que vous ne le pensez. Si vous ressentez des symptômes de stress, essayez d’aller vous promener. Une promenade de 20 minutes à l’extérieur diminuera vos niveaux d’hormones de stress.

2. Intégrez les soins personnels à votre routine

Qu’est-ce que l’auto-soin ? Pensez-y comme se remplir sainement en faisant des choses qui favorisent le bien-être émotionnel et physique. Il est facile d’entrer dans un espace négatif lorsque vous êtes stressé ou épuisé. Intégrer les soins personnels à votre routine quotidienne vous aidera à rester positif et à reconnaître que certaines choses sont hors de votre contrôler sans se sentir dépassé. Une étude menée en 2018 sur des étudiants en médecine a conclu que ceux qui prendre soin de soi régulièrement signalent des niveaux de stress inférieurs et une qualité de vie élevée.

Une autre partie des soins personnels consiste à se concentrer sur un discours intérieur positif. En période de stress, il est facile de laisser les pensées négatives prendre le dessus. Le discours intérieur positif n’est pas d’ignorer les mauvaises choses ; cela signifie que vous abordez la situation avec une attitude positive. La recherche montre que le discours intérieur positif est associé à des niveaux plus faibles de dépression, de stress et une plus grande satisfaction de vivre.

Les soins personnels et le discours intérieur positif devraient faire partie de votre routine quotidienne. Ce n’est pas quelque chose que vous devez enregistrer jusqu’à ce que vous soyez à vide.

3. Pratiquez la pleine conscience ou le yoga

Lorsque vous êtes stressé, votre système nerveux sympathique déclenche votre réaction de combat ou de fuite. Votre système nerveux parasympathique est la contrepartie qui ramène votre corps à un état d’équilibre. Exercices de respiration lors de situations stressantes activer le parasympathique système nerveux et aide tu te détends.

Une méta-analyse de plus de 200 études ont conclu que thérapie basée sur la pleine conscience réduit la dépression, l’anxiété et le stress. La méditation quotidienne est un autre outil puissant pour augmenter l’attention et l’humeurmême en courtes rafales.

Le yoga est l’une des tactiques les plus populaires pour se débarrasser du stress. Des études ont montré que le yoga aide réduire le stress et l’anxiété tout en augmentant le bien-être général.

Getty Images



4. Buvez moins de caféine

Le café est l’un des les boissons les plus populaires dans le monde entier, le buveur américain moyen ayant juste plus de trois tasses par jour. Les avantages à court terme associés à la caféine comprennent une vigilance, une attention et une concentration accrues. Cela arrive parce que la caféine active votre réponse de combat ou de fuite.

En outre, la caféine bloque les récepteurs de l’adénosine, ce qui facilite le sommeil dans le corps. Le système adénosinergique est impliqué dans à la fois l’origine et le traitement d’humeur et d’anxiété. Cela suggère que la caféine peut exacerber les symptômes chez les personnes présentant un risque accru de troubles anxieux.

Tout le monde a un tolérance différente pour la caféinedonc vous peut être en bonne santé et boire du café. Trouver votre équilibre idéal est aussi simple que de noter comment vous vous sentez après chaque tasse supplémentaire. Si vous commencez à vous sentir agité ou nerveux, vous pouvez remplacer cette tasse supplémentaire avec de l’eau ou du thé à l’avenir.

5. Ne sacrifiez pas le sommeil

Si vous vous sentez anxieux ou dépassé, votre sommeil peut en souffrir. Cela peut devenir un cercle vicieux d’être stressé et fatigué, puis incapable d’éteindre suffisamment votre cerveau pour vous endormir. Cependant, plus vous dormez, plus votre le niveau de stress perçu diminue.

Alors, comment obtenir un sommeil de qualité lorsque vous êtes fatigué ? Tout se résume à préparer votre corps pour le lit. La adrénaline et cortisol dans votre corps vous empêchent de passer d’un état accablant au sommeil. Pour lutter contre cela, vous pouvez essayer de mettre en place des activités relaxantes dans votre routine nocturne. Non seulement votre corps commence à s’attendre à s’endormir après votre routine, mais il vous aide également à vous détendre suffisamment pour vous endormir. Une routine nocturne sera différente pour tout le monde – les activités courantes incluent lire un livre, prendre un bain, écouter de la musique ou faire du yoga.

6. Établissez des liens significatifs

Un système de soutien composé d’amis et de membres de la famille peut aider à réduire le stress, en particulier pendant la transition étapes comme le collège. Cependant, si votre famille est la source de votre stress, il est également important de fixer des limites pour vous-même et pour les autres. Les limites sont un moyen essentiel de protéger votre santé mentale et peuvent vous empêcher d’en faire trop. Les limites que vous créez dépendent entièrement de vous – cela peut être aussi simple que “veuillez appeler avant de passer”. Des études ont montré que plus vous réussissez à établir des limites dans votre vie personnelle et professionnelle, le plus grand tampon vous avez pour le stress.

Les animaux de compagnie sont une autre source de réduction du stress. Embrasser votre animal de compagnie signale à votre corps de libérer de l’ocytocine, qui est l’un des hormones du bien-être. Les personnes qui ont des animaux de compagnie ont tendance à avoir niveaux inférieurs de solitude et d’anxiété. Donc, si vous vous sentez particulièrement dépassé, prenez une minute et allez serrer votre animal dans vos bras. La science soutient les avantages.

Getty Images



7. Fixez-vous des objectifs réalistes

Atteindre les étoiles c’est bien, mais se fixer aussi des objectifs réalistes pour vous-même — quels qu’ils soient. Il est important d’être conscient de ce que vous pouvez contrôler et de l’impact que cela a sur ce que vous voulez atteindre. Il est normal de vouloir atteindre les objectifs et les attentes que nous nous fixons. Les mettre hors de votre portée – même avec optimisme – peut se retourner contre vous et vous laisser submergé.

Des objectifs irréalistes peuvent être une source de stress qui vous déprime lorsque vous ne les atteignez pas.

Trop long; n’a pas lu ?

Se sentir stressé est une réaction naturelle de notre corps. C’est tout à fait normal d’avoir des vagues où l’on est plus ou moins débordé. Puisqu’on ne peut pas tout changer et se débarrasser complètement du stress, apprendre à le gérer sainement est essentiel. Identifiez vos déclencheurs de stress et utilisez ces conseils simples pour gérer ces sentiments négatifs.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.