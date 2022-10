Utilisez ces 4 huiles essentielles pour lutter contre la saison de la grippe

Avec la saison de la grippe qui approche, vous cherchez peut-être des moyens de renforcer votre système immunitaire. Prendre des médicaments ou suppléments vitaminiques sont toujours encouragés à cette période de l’année, mais peut-être êtes-vous intéressé par les boosters naturels du système immunitaire. La pratique des huiles essentielles a gagné en popularité ces dernières années, mais son histoire remonte à l’Inde ancienne, la Perse et l’Egypte. Aujourd’hui, les huiles essentielles sont diffusées ou appliquées localement pour soulager pendant la saison du rhume et de la grippe.

Les éditeurs de bien-être de CNET se penchent sur leurs huiles essentielles préférées pour les symptômes de la grippe tels que la toux, le nez bouché, les maux de gorge, les nausées et le manque de sommeil.

4 meilleures huiles essentielles pour la saison de la grippe

Getty Images/kazmulka/iStock/Getty Images Plus



Menthe poivrée

Rédacteur en chef CNET Nasha Addarich Martinez dit, “Menthe poivrée l’huile fonctionne comme un charme quand je suis congestionné. J’ajoute quelques gouttes à mon diffuseur et cela atténue presque instantanément ma congestion, ce qui me permet de mieux respirer. » Elle ajoute que si vous êtes vraiment congestionné, vous pouvez l’utiliser localement sur votre poitrine avec une huile de support. Nasha recommande l’huile de noix de coco. à diluer avant de l’appliquer sur votre peau.La recherche montre que le menthol, un composé de la menthe poivrée, peut aider à ouvrir les voies respiratoires et mucus clair.

Racine de gingembre

Écrivain et coach en sciences du sommeil Taylor Leamey se tourne vers racine de gingembre huile essentielle lorsqu’elle lutte contre des maux d’estomac ou des troubles menstruels. Elle ajoute: “Son odeur boisée et naturelle n’est pas trop forte comme les autres huiles.” L’huile de gingembre est idéale pour soulager les nausées, des vomissements et même des nausées matinales. C’est comme boire du soda au gingembre sur un estomac mal à l’aise.

Lavande

McKenzie Dillionrédactrice du sommeil et coach en sciences du sommeil, aime l’odeur florale de huile de lavande. Elle explique : “Ça me donne l’impression d’être dans un spa chic.” La lavande peut aider soulager les nausées de la grippe ou soulager les crampes menstruelles. Il peut être utilisé pour promouvoir relaxation et somnolence et même aider soulager l’anxiété.

Voleurs

En tant qu’éditeur de bien-être et coach en sciences du sommeil moi-même, j’ai eu du mal à choisir une seule huile essentielle – j’ai donc choisi un mélange de cinq. Voleurs est un mélange de Jeune vivant composé de multiples huiles essentielles purifiantes dont le clou de girofle, le citron, l’écorce de cannelle, l’eucalyptus et le romarin. L’huile de voleurs est connue pour son soutien immunitaire, ses propriétés nettoyantes et son odeur incroyable. Le citron peut soulager les nauséesl’huile essentielle d’écorce de cannelle peut fournir protection contre les virusl’eucalyptus et le clou de girofle en ont antimicrobien propriétés et le romarin a été lié à lutte contre l’inflammation et peut aider à briser le mucus.

Autres huiles essentielles utiles

Si nos quatre meilleurs choix ne vous conviennent pas, tournez-vous vers ces autres options d’huiles essentielles pour la saison du rhume et de la grippe.

Riques potentiels

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les avantages et les risques potentiels des huiles essentielles. Lorsque vous utilisez des huiles essentielles, elles doivent être diffus, ajouté à une douche ou un bain chaud, ou utilisé localement avec une huile de support telle que l’huile de noix de coco. L’ajout d’huiles essentielles par voie topique peut provoquer une éruption cutanée chez les personnes à la peau sensible, alors soyez prudent lors de l’application. Même si certaines huiles essentielles sont commercialisées comme sûres à ingérer, certaines peuvent potentiellement être toxique en cas d’ingestion. Assurez-vous de consulter votre médecin avant de consommer des huiles essentielles.

Alors que les études sur ces huiles sont toujours en cours et que la plupart des directives médicales n’incluent pas les huiles essentielles dans leurs stratégies de traitement, beaucoup ne jurent que par son efficacité, en particulier pendant la saison de la grippe. Comme toujours, il est toujours bon de consulter votre médecin pour vous assurer que les huiles n’interagissent pas avec vos autres médicaments. Si vous vous sentez très malade, les huiles ne remplacent pas la nécessité d’une évaluation médicale appropriée.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.