Utilisez ce masque facial à la citrouille pour une peau éclatante ; Comment le faire

La peau de presque tout le monde se dessèche et perd de son éclat pendant l’hiver. Le temps a des effets néfastes sur votre peau car il la déshydrate. Hydrater son visage en appliquant une pléthore de produits de soin de la peau plusieurs fois par jour ne suffit pas. Vous devez commencer à utiliser des masques et des masques pour le visage si vous souhaitez restaurer l’hydratation perdue de votre peau.

Les masques faciaux aux fruits sont très populaires pour obtenir une peau d’apparence saine. Il aide à hydrater la peau et à l’adoucir. De plus, il le revitalise et lui redonne l’éclat perdu. Même si cela peut être fait toute l’année, il ne faut pas du tout l’ignorer en hiver. Vous vous demandez quel fruit choisir ? Essayez la citrouille cette fois. C’est un super-héros naturel de la peau car il est riche en vitamines A, C et E, en antioxydants, en zinc, en potassium et en enzymes de fruits.

Voici la recette de votre masque à la citrouille :

Ingrédients

1 petite tranche de citrouille (environ ½ tasse)

1 oeuf cru

½ cuillère à café de miel

½ cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme

Pas :

À l’aide d’un robot culinaire, réduire la citrouille en purée jusqu’à ce qu’elle obtienne une texture lisse.

Combinez-le avec des œufs, du miel et du vinaigre de cidre de pomme et mélangez bien.

Nettoyez soigneusement votre visage et appliquez le masque.

Laissez-le reposer sur la peau pendant environ 15-20 minutes.

Rincez votre visage et appliquez vos produits habituels.

Avantages de la citrouille pour la peau :

La citrouille est riche en vitamine C, qui aide à améliorer la production de collagène. De plus, il conduit à une peau plus ferme et diminue les taches brunes, la pigmentation et les autres dommages causés par les rayons UV nocifs du soleil. Vous vous demandez si cela aide avec le bronzage et l’acné ? La réponse est oui. Les vitamines et les antioxydants que contient la citrouille peuvent aider à éloigner l’acné. Pendant ce temps, l’astringent doux du fruit est efficace pour diminuer le bronzage.

