Utiliser votre téléphone seulement 2 heures par jour peut augmenter le risque de TDAH chez les adultes, prévient une étude

Par Nikki, journaliste scientifique principale pour Dailymail.Com





L’utilisation constante d’un smartphone peut amener les adultes à développer un TDAH, selon un rapport

Le TDAH chez les adultes est passé de 4,4 pour cent en 2003 à 6,3 pour cent en 2020

LIRE LA SUITE : Quels sont les symptômes du TDAH ?







Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est en augmentation chez les adultes et les chercheurs affirment que les smartphones pourraient en être la cause.

Les médecins tentent de déterminer si une augmentation constante du TDAH à l’âge adulte est simplement due à un meilleur dépistage ou à des facteurs environnementaux et comportementaux.

UN étude publié dans le Journal of the American Medical Association a établi que les personnes qui utilisent leur smartphone pendant deux heures ou plus par jour courent 10 % plus de risques de développer un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Ce trouble est principalement lié aux jeunes enfants, avec la possibilité qu’un enfant en sorte en grandissant, mais les distractions créées par les smartphones impliquant les médias sociaux, les SMS, la musique en streaming et les films ou la télévision créent une épidémie de TDAH chez les adultes.

Le TDAH est en augmentation chez les adultes et l’utilisation constante du smartphone pourrait en être la cause

Les chercheurs émettent l’hypothèse que les médias sociaux bombardent les gens d’informations constantes, les obligeant à prendre de fréquentes pauses dans leurs tâches pour consulter leur téléphone.

Les personnes qui passent leur temps libre à utiliser la technologie ne permettent pas à leur cerveau de se reposer et de se concentrer sur une seule tâche, et les distractions combinées peuvent amener les adultes à développer une capacité d’attention plus courte et à être facilement distraits.

“Pendant longtemps, l’association entre le TDAH et une utilisation intensive d’Internet a été une question de poule et d’œuf dans notre domaine : les gens deviennent-ils de gros consommateurs en ligne parce qu’ils souffrent de TDAH et que la vie en ligne convient à leur capacité d’attention, ou développent-ils un TDAH ? à cause d’une consommation excessive en ligne ? Elias Aboujaoude, psychiatre comportemental à l’Université de Stanford, a déclaré ÉtudeFinds.

Le TDAH est un trouble de santé mentale qui peut entraîner une capacité d’attention limitée, une hyperactivité ou une impulsivité qui peuvent avoir un impact sur leur vie quotidienne, y compris leurs relations et leur travail, les rendant moins productifs.

Les chercheurs affirment que de plus en plus d’adultes « grandissent » dans le TDAH en raison de la distraction constante que représentent les smartphones, ajoutant que les personnes qui utilisent constamment leurs appareils ne permettent pas à leur cerveau de se reposer en mode par défaut.

“Il est légitime d’envisager la possibilité d’un déficit d’attention acquis”, a déclaré John Ratey, professeur clinicien agrégé de psychiatrie à la Harvard Medical School. National géographique.

Il a déclaré que les gens sont constamment poussés à effectuer plusieurs tâches à la fois dans la société d’aujourd’hui et que l’utilisation omniprésente de la technologie peut provoquer une dépendance aux écrans, conduisant potentiellement à une capacité d’attention plus courte.

Le TDAH a toujours été défini comme une maladie génétique qui peut être gérée par des médicaments et une thérapie.

Mais les chercheurs ont maintenant découvert que les changements de mode de vie plus tard dans la vie, comme devenir trop dépendant de son smartphone, peuvent faire du TDAH un trouble acquis.

Si une personne est constamment au téléphone pour consulter les réseaux sociaux, elle peut ressentir le besoin pendant les heures de travail de prendre des pauses fréquentes pour voir si quelqu’un a commenté ou aimé sa publication.

Cette pratique peut devenir presque inconsciente, ce qui amène la personne à se sentir distraite pendant le travail ou à ressentir une incapacité à se concentrer, ce qui peut évoluer vers un TDAH.

Le nombre d’adultes diagnostiqués avec le TDAH dans le monde est passé de 4,4 pour cent en 2003 à 6,3 pour cent en 2020.

Aux États-Unis, on estime que 8,7 millions d’adultes souffrent de TDAH, tandis qu’environ six millions d’enfants âgés de trois à 17 ans sont diagnostiqués, selon l’organisme. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Le TDAH peut affecter votre capacité à vous concentrer sur vos relations ou au travail

“Cela représente environ 366 millions d’adultes dans le monde qui vivent actuellement avec le TDAH, soit à peu près la population des États-Unis”, a déclaré Russell Ramsay, co-fondateur du Penn Adult ADHD Treatment and Research Program pour la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. Géographique.

Selon l’étude, les preuves suggèrent que la technologie a un impact sur le fonctionnement et le comportement du cerveau, entraînant une aggravation des symptômes du TDAH, notamment une intelligence émotionnelle et sociale altérée, une dépendance à la technologie, un isolement social, un développement cérébral altéré et un sommeil perturbé.

Les chercheurs ont examiné plusieurs études remontant à 2014 qui analysaient la corrélation entre le TDAH et l’utilisation des médias.

Ils ont rapporté que les études ont révélé que les adolescents qui ne présentaient pas de symptômes de TDAH au début des études ont montré qu’il existait une « association significative entre une utilisation plus fréquente des médias numériques et des symptômes de TDAH après 24 mois de suivi ».

Une étude distincte menée en 2018 visait à déterminer si les smartphones contribuaient au développement de symptômes de TDAH chez les adolescents sur deux ans.

Cette étude a révélé que 4,6 pour cent des 2 500 élèves du secondaire qui ont déclaré ne pas utiliser les médias numériques développaient fréquemment des symptômes de TDAH à la fin de l’étude.

Pendant ce temps, 9,5 pour cent des adolescents qui ont déclaré utiliser fréquemment les médias sociaux au début de l’étude présentaient des symptômes de TDAH à la fin de l’étude.

Les adultes qui souhaitent se débarrasser des effets secondaires indésirables liés à l’utilisation excessive de leur smartphone doivent prendre des mesures pour développer une relation saine avec leur technologie, notamment en passant moins de temps sur leur téléphone, en fixant des limites de temps de téléphone et en prenant le temps de se reposer loin de la technologie.