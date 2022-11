Utiliser une pharmacie en ligne pour acheter des médicaments ? C’est l’acheteur méfiez-vous, dit la FDA

VENDREDI 18 nov. 2022 (HealthDay News) – Il peut être tentant d’acheter des médicaments sur ordonnance en ligne, mais les acheteurs doivent se méfier, prévient la Food and Drug Administration des États-Unis.

Alors que certains sites Web de pharmacie fonctionnent légalement et peuvent offrir commodité, confidentialité et réduction des coûts, d’autres peuvent vendre des médicaments non approuvés, contrefaits et dangereux, conseille la FDA.

Il existe de nombreuses pharmacies en ligne non sécurisées, proposant des médicaments sur ordonnance sans ordonnance et les vendant à des prix “fortement réduits”.

Ces pharmacies peuvent utiliser de fausses “vitrines” conçues pour imiter les pharmacies agréées. Ils peuvent laisser entendre ou dire que leurs médicaments proviennent de pays aux normes de sécurité élevées, selon la FDA.

Pourtant, ce qu’ils vendent pourrait être fabriqué n’importe où sans sécurité ni efficacité. Les médicaments pourraient également être faux ou périmés.

Méfiez-vous si la pharmacie en ligne ne nécessite pas de prescription médicale, a averti la FDA. Autres signaux d’alarme : la pharmacie n’est pas agréée aux États-Unis ou par votre conseil d’État de la pharmacie et n’a pas de pharmacien agréé parmi son personnel pour répondre aux questions.