Utiliser un langage commun pour améliorer l’identification précoce des patients gravement malades – Fondation UHN

​​​​Kevin De Alba, infirmier auxiliaire agréé de l’UHN, utilise NEWS2, qui est intégré au système d’information sur la santé de l’UHN, Epic, et prend en compte les signes vitaux des patients qui sont régulièrement enregistrés au chevet pour détecter les signes de détérioration précoce pouvant conduire à diverses maladies telles que comme une septicémie, un arrêt cardiaque ou une insuffisance respiratoire. (Photo : UHN)

Un diagnostic et une intervention rapides du patient sont essentiels à la prestation de soins de qualité.

Elle peut avoir un impact sur la santé et le bien-être et, plus important encore, elle peut sauver des vies.

C’est pourquoi l’UHN a mis en œuvre NEWS2 — qui signifie National Early Warning Score 2 — une technologie innovante qui génère un score d’acuité du patient basé sur des paramètres physiologiques, permettant aux équipes cliniques de détecter plus tôt la détérioration.

La technologie, qui a été testée dans les unités de médecine interne générale (GIM) du Toronto Western Hospital et du Toronto General Hospital en août, et est mise en service dans l’ensemble de l’UHN depuis le 7 octobre 2024.

Intégré au système d’information sur la santé de l’hôpital, Epic, NEWS2 utilise les signes vitaux des patients qui sont régulièrement enregistrés au chevet du patient pour générer un score global indiquant la gravité de la maladie aiguë, ce qui conduit à une réponse de l’équipe clinique.

« À l’UHN, les infirmières, les prestataires et les membres de l’équipe clinique interprofessionnelle soignent certains des patients les plus malades qui viennent bien au-delà de notre ville et, parfois, des limites provinciales », explique Maria Nelson, directrice de la pratique professionnelle, des programmes de soins actifs et Médecine à l’UHN.

« Les soins de santé sont une opération 24 heures sur 24 qui nécessite que nos équipes collaborent toutes les heures, minutes et secondes pour assurer la sécurité de leurs patients en intervenant tôt lorsqu’il s’agit de leur état clinique global, et un système d’alerte précoce tel que NEWS2 ne fera qu’améliorer cette capacité », dit-elle.

Le score, compris entre zéro et 20, rassemble une évaluation complète de la fréquence respiratoire, de la saturation et de l’utilisation de l’oxygène, de la pression artérielle systolique, de la fréquence du pouls, du niveau de conscience et de la température d’un patient, indiquant un seuil de réponse. Une fois calculé, le score est comparé à un seuil clinique indiquant l’intervention médicale appropriée, l’environnement de soins et l’expertise clinique nécessaires pour soigner le patient en toute sécurité.

« L’objectif principal de NEWS2 est de créer un langage commun parmi les professionnels de la santé de l’UHN », explique Maria.

« Il vise à apporter de l’objectivité à la communication entre les infirmières, les cliniciens et les prestataires, en permettant des observations et des évaluations claires pour garantir que les bons soins sont prodigués au bon moment et au bon endroit, en apportant la bonne expertise au chevet du patient. »

Le mois dernier, l’UHN a célébré la Journée mondiale de la sécurité des patients, instituée par l’Organisation mondiale de la santé pour appeler à la solidarité mondiale et à une action concertée pour améliorer la sécurité des patients. Le thème de cette année est « Améliorer le diagnostic pour la sécurité des patients », qui souligne l’importance cruciale d’un diagnostic correct et opportun pour garantir la sécurité des patients et améliorer les résultats en matière de santé.

NEWS2 améliore la qualité des soins aux patients, en normalisant les processus d’évaluation et en créant une culture de sécurité intégrée dans tous les sites de l’UHN.

Kevin De Alba, infirmier auxiliaire autorisé à l’unité de médecine interne générale de l’Hôpital général de Toronto, affirme que NEWS2 lui offre, ainsi qu’à son équipe, une approche plus objective pour soigner les patients les plus graves. (Photo : UHN)

Maria explique que les patients ont souvent de multiples problèmes de santé qui peuvent aggraver leur détérioration, ce qui rend plus difficile pour eux de se remettre de la maladie qui a conduit à leur hospitalisation. La nature chronique de certaines affections rend également difficile la détection de changements subtils chez les patients, qui, s’ils ne sont pas identifiés à temps, pourraient ne pas être prioritaires.

Avec NEWS2, la détection précoce du déclin est possible, ce qui donne aux équipes soignantes la possibilité de prévenir des conséquences graves chez les patients, comme un arrêt cardiaque ou une insuffisance respiratoire.

Kevin De Alba, infirmier auxiliaire autorisé à l’unité GIM de l’Hôpital général de Toronto, a utilisé NEWS2 pendant le projet pilote. Cela l’a aidé à intensifier les soins pour un patient qui s’était initialement présenté au service avec une dysphagie – le terme médical désignant des difficultés à avaler, pouvant entraîner une aspiration et une pneumonie – lorsque son score NEWS2 est rapidement passé de cinq à neuf.

Kevin et son équipe ont informé le médecin du service de cette augmentation spectaculaire. Après avoir évalué le patient, il a été déterminé qu’il souffrait d’une bactériémie, une condition médicale caractérisée par la présence de bactéries dans le sang qui aurait pu entraîner une septicémie, une maladie potentiellement mortelle.

« Grâce à cette escalade des soins, nous avons pu empêcher que ce patient ne se détériore davantage et ne subisse potentiellement un choc septique, alors que sans le score NEWS2, nous aurions pu négliger ces symptômes », explique Kevin.

« La technologie a amélioré notre flux de travail en standardisant notre évaluation et notre communication, offrant ainsi une analyse plus objective des patients. »

Stephanie Robinson, directrice de la qualité, de la sécurité et de l’adoption clinique à l’UHN, déclare : « Nous savons que nos cliniciens et notre personnel sur le lieu de soins possèdent l’expertise nécessaire pour reconnaître quand quelque chose de critique se produit avec leur patient.

« Cet outil valide ces connaissances, confirme leur jugement clinique et s’appuie sur leur capacité à prévenir les préjudices de manière proactive. »

Maria ajoute : « Le véritable impact de NEWS2 va au-delà de la simple partition, il s’agit de ce que nous en faisons ensemble en équipe.

« Une seule valeur peut raconter l’histoire d’un patient et guider nos équipes à intervenir suffisamment tôt pour façonner les résultats de leur parcours de soins. »​