Utiliser l’IA pour trouver des biais dans l’IA

En 2018, Liz O’Sullivan et ses collègues d’une importante start-up d’intelligence artificielle ont commencé à travailler sur un système capable de supprimer automatiquement la nudité et d’autres images explicites d’Internet. Ils ont envoyé des millions de photos en ligne à des travailleurs en Inde, qui ont passé des semaines à ajouter des balises à du matériel explicite. Les données associées aux photos seraient utilisées pour apprendre aux logiciels d’IA à reconnaître les images indécentes. Mais une fois les photos étiquetées, Mme O’Sullivan et son équipe ont remarqué un problème : les travailleurs indiens avaient classé toutes les images de couples de même sexe comme indécentes. Pour Mme O’Sullivan, le moment a montré à quel point les biais pouvaient facilement et souvent s’infiltrer dans l’intelligence artificielle. C’était un « jeu cruel de Whac-a-Mole », a-t-elle déclaré. Ce mois-ci, Mme O’Sullivan, une New-Yorkaise de 36 ans, a été nommée directrice générale d’une nouvelle société, Parity. La start-up est l’une des nombreuses organisations, dont plus d’une douzaine de start-ups et certains des plus grands noms de la technologie, offrant des outils et des services conçus pour identifier et éliminer les biais des systèmes d’IA.

Bientôt, les entreprises pourraient avoir besoin de cette aide. En avril, la Commission fédérale du commerce averti contre la vente de systèmes d’IA qui étaient racistes ou qui pourraient empêcher les individus de recevoir un emploi, un logement, une assurance ou d’autres avantages. Une semaine plus tard, l’Union européenne a dévoilé un projet de règlement qui pourrait punir les entreprises qui proposent une telle technologie. On ne sait pas comment les régulateurs pourraient contrôler les préjugés. La semaine dernière, le National Institute of Standards and Technology, un laboratoire de recherche gouvernemental dont les travaux éclairent souvent les politiques, a publié un proposition détaillant comment les entreprises peuvent lutter contre les biais dans l’IA, y compris les changements dans la façon dont la technologie est conçue et construite. De nombreux acteurs du secteur de la technologie pensent que les entreprises doivent commencer à se préparer à une répression. « Une sorte de législation ou de réglementation est inévitable », a déclaré Christian Troncoso, directeur principal de la politique juridique de la Software Alliance, un groupe commercial qui représente certaines des plus grandes et des plus anciennes sociétés de logiciels. « Chaque fois qu’il y a une de ces terribles histoires sur l’IA, elle ébranle la confiance et la foi du public. » Au cours des dernières années, des études ont montré que les services de reconnaissance faciale, les systèmes de santé et même les assistants numériques parlants peuvent être biaisés contre les femmes, les personnes de couleur et d’autres groupes marginalisés. Au milieu d’un chœur croissant de plaintes sur la question, certains régulateurs locaux ont déjà pris des mesures. Fin 2019, les régulateurs de l’État à New York a ouvert une enquête de UnitedHealth Group après qu’une étude a révélé qu’un algorithme utilisé par un hôpital donnait la priorité aux patients blancs par rapport aux patients noirs, même lorsque les patients blancs étaient en meilleure santé. L’année dernière, l’État a enquêté sur le service de crédit Apple Card après avoir affirmé qu’il discriminait les femmes. Les régulateurs ont décidé que Goldman Sachs, qui exploitait la carte, n’a pas fait de discrimination, alors que le statut de l’enquête UnitedHealth n’est pas clair.

Un porte-parole de UnitedHealth, Tyler Mason, a déclaré que l’algorithme de la société avait été utilisé à mauvais escient par l’un de ses partenaires et n’était pas raciste. Apple a refusé de commenter. Plus de 100 millions de dollars ont été investis au cours des six derniers mois dans des entreprises explorant des problèmes éthiques impliquant l’intelligence artificielle, après 186 millions de dollars l’année dernière, selon PitchBook, une société de recherche qui suit l’activité financière. Mais les efforts pour résoudre le problème ont atteint un point critique ce mois-ci lorsque la Software Alliance a proposé un cadre détaillé pour lutter contre les biais dans l’IA, y compris la reconnaissance que certaines technologies automatisées nécessitent une surveillance régulière de la part des humains. Le groupe commercial pense que le document peut aider les entreprises à changer leur comportement et peut montrer aux régulateurs et aux législateurs comment contrôler le problème. Bien qu’ils aient été critiqués pour la partialité de leurs propres systèmes, Amazon, IBM, Google et Microsoft proposent également des outils pour le combattre. Mme O’Sullivan a déclaré qu’il n’y avait pas de solution simple au biais de l’IA. Un problème plus épineux est que certains dans l’industrie se demandent si le problème est aussi répandu ou aussi nocif qu’elle le croit. « Le changement des mentalités ne se fait pas du jour au lendemain – et c’est encore plus vrai lorsqu’on parle de grandes entreprises », a-t-elle déclaré. « Vous essayez de changer non seulement l’avis d’une personne, mais de nombreux esprits. » Lorsqu’elle a commencé à conseiller les entreprises sur les biais de l’IA il y a plus de deux ans, Mme O’Sullivan a souvent été accueillie avec scepticisme. De nombreux cadres et ingénieurs ont épousé ce qu’ils ont appelé « l’équité par l’ignorance », arguant que la meilleure façon de créer une technologie équitable était d’ignorer des questions telles que la race et le sexe.

De plus en plus, les entreprises construisaient des systèmes qui apprenaient des tâches en analysant de grandes quantités de données, notamment des photos, des sons, du texte et des statistiques. La croyance était que si un système apprenait à partir d’autant de données que possible, l’équité suivrait. Mais comme Mme O’Sullivan l’a vu après le marquage effectué en Inde, un biais peut s’infiltrer dans un système lorsque les concepteurs choisissent les mauvaises données ou les trient de la mauvaise manière. Des études montrent que les services de reconnaissance faciale peuvent être biaisés contre les femmes et les personnes de couleur lorsqu’elles sont formées sur des collections de photos dominées par des hommes blancs. Les concepteurs peuvent être aveugles à ces problèmes. Les travailleurs en Inde – où les relations homosexuelles étaient encore illégales à l’époque et où les attitudes envers les homosexuels et les lesbiennes étaient très différentes de celles des États-Unis – classaient les photos comme bon leur semblait. Mme O’Sullivan a vu les défauts et les pièges de l’intelligence artificielle alors qu’elle travaillait pour Clarifai, la société qui a dirigé le projet de marquage. Elle a déclaré qu’elle avait quitté l’entreprise après avoir réalisé qu’elle construisait des systèmes pour l’armée qui, selon elle, pourraient éventuellement être utilisés pour tuer. Clarifai n’a pas répondu à une demande de commentaire. Elle pense maintenant qu’après des années de plaintes du public concernant les préjugés en matière d’IA – sans parler de la menace de réglementation – les attitudes changent. Dans son nouveau cadre pour lutter contre les préjugés préjudiciables, la Software Alliance a mis en garde contre l’équité par l’ignorance, affirmant que l’argument ne tenait pas. « Ils reconnaissent que vous devez retourner les rochers et voir ce qu’il y a en dessous », a déclaré Mme O’Sullivan. Pourtant, il y a de la résistance. Elle a déclaré qu’un récent affrontement chez Google, où deux chercheurs en éthique ont été expulsés, était révélateur de la situation dans de nombreuses entreprises. Les efforts pour lutter contre les préjugés se heurtent souvent à la culture d’entreprise et à la volonté incessante de développer de nouvelles technologies, de les diffuser et de commencer à gagner de l’argent.

Il est également encore difficile de savoir à quel point le problème est grave. « Nous avons très peu de données nécessaires pour modéliser les problèmes de sécurité sociétale plus larges avec ces systèmes, y compris les biais », a déclaré Jack Clark, l’un des auteurs de l’AI Index, un effort pour suivre la technologie et la politique de l’IA à travers le monde. « Beaucoup de choses qui intéressent la personne moyenne, comme l’équité, ne sont pas encore mesurées de manière disciplinée ou à grande échelle. » Mme O’Sullivan, étudiante en philosophie à l’université et membre de l’American Civil Liberties Union, construit son entreprise autour d’un outil conçu par Rumman Chowdhury, un célèbre chercheur en éthique de l’IA qui a passé des années au cabinet de conseil Accenture avant de rejoindre Twitter. Alors que d’autres start-up, comme Fiddler AI et Weights and Biases, proposent des outils pour surveiller les services d’IA et identifier les comportements potentiellement biaisés, la technologie de Parity vise à analyser les données, les technologies et les méthodes qu’une entreprise utilise pour créer ses services, puis identifier les zones à risque. et suggérer des changements. L’outil utilise une technologie d’intelligence artificielle qui peut être biaisée en soi, montrant la nature à double tranchant de l’IA – et la difficulté de la tâche de Mme O’Sullivan. Les outils qui peuvent identifier les biais dans l’IA sont imparfaits, tout comme l’IA est imparfaite. Mais la puissance d’un tel outil, a-t-elle dit, est d’identifier les problèmes potentiels – d’amener les gens à examiner de près le problème. En fin de compte, a-t-elle expliqué, l’objectif est de créer un dialogue plus large entre des personnes ayant un large éventail de points de vue. Le problème survient lorsque le problème est ignoré – ou lorsque ceux qui discutent des problèmes partagent le même point de vue. « Vous avez besoin de perspectives diverses. Mais pouvez-vous obtenir des perspectives vraiment diverses au sein d’une même entreprise ? » a demandé Mme O’Sullivan. « C’est une question très importante à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. »